В воскресенье, 22 ноября, в западных и северных областях Украины ожидается небольшой мокрый снег. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, пишет УНН.

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По прогнозу синоптиков, ночью мокрый снег возможен на северо-востоке страны, а днем — в западных и северных областях.

Облачно с прояснениями. Ночью на северо-востоке страны, днем в западных и северных областях небольшой мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков — говорится в сообщении.

Ветер будет юго-западным, со скоростью 7–12 м/с. В западных областях днем местами ожидаются порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +2° до -4°, днем — +0…+5°. На юге и юго-востоке страны будет теплее: ночью и днем +2…+8°.

В Киеве и Киевской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем пройдет небольшой мокрый снег.

В Киевской области температура ночью составит от +2° до -3°, днем — +0…+5°. В столице ночью будет около 0°, а днем воздух прогреется до +2…+4°.

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