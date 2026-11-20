В Украине в ближайшие дни начнёт меняться погода: дожди постепенно уступят место мокрому снегу, а температура воздуха ощутимо снизится. Уже с понедельника, 23 ноября, в большинстве регионов ожидаются близкие к нулю температуры, ночные морозы и опасная гололедица на дорогах. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко, пишет УНН.

Подробности

По прогнозу, в субботу, 21 ноября, дожди будут преобладать в западных и северных областях Украины. В Карпатах возможен мокрый снег, а вечером осадки доберутся до Черкасской, Полтавской и Харьковской областей. На остальной территории страны существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха будет сдерживать натиск холодной воздушной массы, но недолго. Всему своё время - отметила синоптик.

В течение субботы дневная температура воздуха составит +4…+7 градусов, в центральных областях — +5…+10, а на юге страны воздух прогреется до +10…+15 градусов.

Однако уже в воскресенье в Украине начнёт холодать. Наиболее ощутимое снижение температуры прогнозируют в понедельник, когда даже днём столбики термометров во многих регионах опустятся до нуля, а ночью возможны небольшие морозы.

Вместе с похолоданием придут и более сложные погодные условия.

В понедельник столбики термометров опустятся даже в дневные часы до нуля, ночью — до небольших минусовых значений, плюс — внимание! — ухудшение погоды: мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Очень осторожно - подчеркнула синоптик.

Какой будет погода в Киеве

В столице 21 ноября прогнозируют периодический дождь, а 22 ноября существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днём в субботу составит около +6 градусов, в воскресенье снизится до +3.

Уже в понедельник, 23 ноября, в Киеве ожидается температура около нуля, возможны мокрый снег и гололедица на дорогах.

Дополнение

Синоптик отмечает, что холодная воздушная масса будет определять погоду в Украине и в течение следующей недели.

На следующей неделе новая воздушная масса с похолоданием и снегом вместе с вредной гололедицей будут господствовать в Украине. Разве что юг традиционно будет немного теплее - говорится в прогнозе.

Таким образом, ближайшие дни станут переходным периодом к более зимним погодным условиям. Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными из-за вероятной гололедицы и налипания мокрого снега.