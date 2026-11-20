В Україні найближчими днями почне змінюватися погода: дощі поступово поступляться місцем мокрому снігу, а температура повітря відчутно знизиться. Уже з понеділка, 23 листопада, у більшості регіонів очікуються близькі до нуля температури, нічні морози та небезпечна ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Диденко, пише УНН.

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За прогнозом, у суботу, 21 листопада, дощі переважатимуть у західних та північних областях України. У Карпатах можливий мокрий сніг, а ввечері опади дістануться Черкащини, Полтавщини та Харківщини. На решті території країни істотних опадів не очікується.

Температура повітря стримуватиме натиск холодної повітряної маси, але недовго. Всьому свій час - зазначила синоптикиня.

Упродовж суботи денна температура повітря становитиме +4…+7 градусів, у центральних областях — +5…+10, а на півдні країни повітря прогріється до +10…+15 градусів.

Однак уже в неділю в Україні почне холоднішати. Найвідчутніше зниження температури прогнозують у понеділок, коли навіть удень стовпчики термометрів у багатьох регіонах опустяться до нуля, а вночі можливі невеликі морози.

Разом із похолоданням прийдуть і складніші погодні умови.

У понеділок стовпчики термометрів опустяться навіть у денні години до нуля, вночі до незначних мінусів плюс — увага! — ускладнення погоди: мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. Дуже обережно - наголосила синоптикиня.

Якою буде погода у Києві

У столиці 21 листопада прогнозують періодичний дощ, а 22 листопада істотних опадів не очікується. Температура повітря вдень у суботу становитиме близько +6 градусів, у неділю знизиться до +3.

Уже в понеділок, 23 листопада, у Києві очікується температура близько нуля, можливий мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.

Доповнення

Синоптикиня зазначає, що холодна повітряна маса визначатиме погоду в Україні й протягом наступного тижня.

Наступний тиждень нова повітряна маса із похолоданням та снігом вкупі із вредною ожеледицею домінуватимуть в Україні. Хіба південь традиційно буде трохи теплішим - йдеться у прогнозі.

Таким чином, найближчі дні стануть перехідним періодом до зимовіших погодних умов. Водіям та пішоходам варто бути особливо уважними через імовірну ожеледицю та налипання мокрого снігу.