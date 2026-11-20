В Україну насувається похолодання: дощі, мокрий сніг та ожеледиця
Київ • УНН
Із 23 листопада в Україні очікують близькі до нуля температури, нічні морози, мокрий сніг і ожеледицю.
В Україні найближчими днями почне змінюватися погода: дощі поступово поступляться місцем мокрому снігу, а температура повітря відчутно знизиться. Уже з понеділка, 23 листопада, у більшості регіонів очікуються близькі до нуля температури, нічні морози та небезпечна ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Диденко, пише УНН.
Деталі
За прогнозом, у суботу, 21 листопада, дощі переважатимуть у західних та північних областях України. У Карпатах можливий мокрий сніг, а ввечері опади дістануться Черкащини, Полтавщини та Харківщини. На решті території країни істотних опадів не очікується.
Температура повітря стримуватиме натиск холодної повітряної маси, але недовго. Всьому свій час
Упродовж суботи денна температура повітря становитиме +4…+7 градусів, у центральних областях — +5…+10, а на півдні країни повітря прогріється до +10…+15 градусів.
Однак уже в неділю в Україні почне холоднішати. Найвідчутніше зниження температури прогнозують у понеділок, коли навіть удень стовпчики термометрів у багатьох регіонах опустяться до нуля, а вночі можливі невеликі морози.
Разом із похолоданням прийдуть і складніші погодні умови.
У понеділок стовпчики термометрів опустяться навіть у денні години до нуля, вночі до незначних мінусів плюс — увага! — ускладнення погоди: мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. Дуже обережно
Якою буде погода у Києві
У столиці 21 листопада прогнозують періодичний дощ, а 22 листопада істотних опадів не очікується. Температура повітря вдень у суботу становитиме близько +6 градусів, у неділю знизиться до +3.
Уже в понеділок, 23 листопада, у Києві очікується температура близько нуля, можливий мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.
Доповнення
Синоптикиня зазначає, що холодна повітряна маса визначатиме погоду в Україні й протягом наступного тижня.
Наступний тиждень нова повітряна маса із похолоданням та снігом вкупі із вредною ожеледицею домінуватимуть в Україні. Хіба південь традиційно буде трохи теплішим
Таким чином, найближчі дні стануть перехідним періодом до зимовіших погодних умов. Водіям та пішоходам варто бути особливо уважними через імовірну ожеледицю та налипання мокрого снігу.