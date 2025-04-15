Військові плани Лондона й Парижа щодо України зіткнулися з небажанням інших європейських держав. Без підтримки США сумніваються у тривалому припиненні вогню.
Україна досягла узгодженості із зовнішньою політикою ЄС на 95% у 2024 та 100% у 2025 роках. Наступним кроком є відкриття переговорного кластеру "Зовнішні відносини".
ЄС працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, попри вимоги москви щодо повернення одного з її банків до SWIFT в обмін на часткове припинення вогню. Лідери ЄС виключають послаблення санкцій.
SWIFT не зможе підключити банки рф, поки ЄС не змінить санкційне законодавство.
рф просить компанії запропонувати, які санкції потрібно скасувати перед переговорами з США. Найбільш болючі обмеження – ті, що перешкоджають транскордонним платежам.
Євросоюз планує внести до санкційного списку 35 фізичних осіб та 19 компаній з рф, КНДР та Китаю. Новий пакет включатиме заборонні мита на добрива та деякі агропродовольчі товари.
ЄС планує поетапну заборону імпорту російського алюмінію та відключення 15 банків від SWIFT. Новий пакет санкцій також включатиме обмеження для 70 суден "тіньового флоту".
Рада ЄС офіційно продовжила економічні санкції проти росії до 31 липня 2025 року. Обмеження охоплюють торгівлю, фінанси, енергетику, технології та інші сектори.
росія представила проект "Міст БРІКС" як альтернативу SWIFT на саміті в казані. Китай, Індія та інші країни БРІКС проявляють мало практичного інтересу на тлі ризику вторинних санкцій США.
У вересні експорт Китаю до росії сягнув рекордних 11,25 млрд доларів, зрісши на 16,6%. Водночас імпорт з росії впав на 9,2% через санкції, що ускладнили міжнародні платежі для москви.
Росія дозволила використання криптовалют у міжнародній торгівлі для обходу західних санкцій. Новий закон набуде чинності у вересні, але не вплине на заборону криптовалют всередині країни.
G7, як очікується, зробить суворе попередження невеликим китайським банкам, щоб вони припинили допомагати росії ухилятися від західних санкцій через війну в Україні.
За словами Гіти Гопінат з МВФ, долар США залишається домінуючою валютою, на яку припадає понад 80% торговельних операцій і майже 60% валютних резервів, попри зростання геополітичних ризиків і поступову диверсифікацію в інші валюти.
Україна закликала FATF внести росію до чорного списку на майбутньому засіданні через зростаючі фінансові зв'язки росії з Іраном та Північною Кореєю, які загрожують глобальній безпеці.
Європейська Рада продовжила економічні санкції проти росії ще на 6 місяців до 31 липня 2024 року у відповідь на дії рф з дестабілізації ситуації в Україні. Санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року і включають обмеження на торгівлю, фінанси, технології, промисловість, транспорт та предмети розкоші.