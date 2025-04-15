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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 15402 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 35065 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 164774 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141304 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144010 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136645 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136812 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196843 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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12:27 • 15442 перегляди

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Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Військові плани Лондона й Парижа щодо України зіткнулися з небажанням інших європейських держав. Без підтримки США сумніваються у тривалому припиненні вогню.

Війна • 30 березня, 18:42 • 40966 перегляди

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла узгодженості із зовнішньою політикою ЄС на 95% у 2024 та 100% у 2025 роках. Наступним кроком є відкриття переговорного кластеру "Зовнішні відносини".

Політика • 29 березня, 19:25 • 41118 перегляди

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти рф, відкидає прохання путіна щодо SWIFT для банків - EUobserver

ЄС працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, попри вимоги москви щодо повернення одного з її банків до SWIFT в обмін на часткове припинення вогню. Лідери ЄС виключають послаблення санкцій.

Політика • 28 березня, 09:22 • 39615 перегляди

ЄС не має наміру змінювати санкційний режим проти рф на тлі вимог москви щодо SWIFT - Euractiv

SWIFT не зможе підключити банки рф, поки ЄС не змінить санкційне законодавство.

Політика • 27 березня, 10:19 • 39163 перегляди

росія просить у компаній пропозиції щодо послаблення санкцій - Reuters

рф просить компанії запропонувати, які санкції потрібно скасувати перед переговорами з США. Найбільш болючі обмеження – ті, що перешкоджають транскордонним платежам.

Війна • 13 березня, 13:19 • 17898 перегляди

До нового пакету санкцій ЄС увійдуть 35 фізосіб та 19 компаній

Євросоюз планує внести до санкційного списку 35 фізичних осіб та 19 компаній з рф, КНДР та Китаю. Новий пакет включатиме заборонні мита на добрива та деякі агропродовольчі товари.

Новини Світу • 29 січня, 12:09 • 30132 перегляди

ЄС готує поетапну заборону на російський алюміній - Bloomberg

ЄС планує поетапну заборону імпорту російського алюмінію та відключення 15 банків від SWIFT. Новий пакет санкцій також включатиме обмеження для 70 суден "тіньового флоту".

Економіка • 29 січня, 06:19 • 35484 перегляди

Офіційно: ЄС продовжив економічні санкції проти рф до кінця липня

Рада ЄС офіційно продовжила економічні санкції проти росії до 31 липня 2025 року. Обмеження охоплюють торгівлю, фінанси, енергетику, технології та інші сектори.

Політика • 27 січня, 12:31 • 139095 перегляди

Альтернатива долару від путіна не змогла зацікавити партнерів із БРІКС - FT

росія представила проект "Міст БРІКС" як альтернативу SWIFT на саміті в казані. Китай, Індія та інші країни БРІКС проявляють мало практичного інтересу на тлі ризику вторинних санкцій США.

Економіка • 24 жовтня, 12:56 • 19235 перегляди

Експорт Китаю до росії досяг рекорду на тлі санкцій

У вересні експорт Китаю до росії сягнув рекордних 11,25 млрд доларів, зрісши на 16,6%. Водночас імпорт з росії впав на 9,2% через санкції, що ускладнили міжнародні платежі для москви.

Новини Світу • 19 жовтня, 07:38 • 20295 перегляди

Росія ухвалила новий закон про криптовалюту, щоб уникнути санкцій Заходу

Росія дозволила використання криптовалют у міжнародній торгівлі для обходу західних санкцій. Новий закон набуде чинності у вересні, але не вплине на заборону криптовалют всередині країни.

Економіка • 30 липня, 20:40 • 103474 перегляди

G7 планує зробити суворе попередження китайським банкам щодо зв'язків з рф - Reuters

G7, як очікується, зробить суворе попередження невеликим китайським банкам, щоб вони припинили допомагати росії ухилятися від західних санкцій через війну в Україні.

Економіка • 10 червня, 05:59 • 23408 перегляди

Долар домінує у світовій торгівлі та резервах - МВФ

За словами Гіти Гопінат з МВФ, долар США залишається домінуючою валютою, на яку припадає понад 80% торговельних операцій і майже 60% валютних резервів, попри зростання геополітичних ризиків і поступову диверсифікацію в інші валюти.

Економіка • 8 травня, 09:00 • 14617 перегляди

Україна закликає FATF внести росію до чорного списку на тлі посилення зв'язків з Іраном та КНДР

Україна закликала FATF внести росію до чорного списку на майбутньому засіданні через зростаючі фінансові зв'язки росії з Іраном та Північною Кореєю, які загрожують глобальній безпеці.

Війна • 14 лютого, 10:58 • 24561 перегляди

ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції проти росії

Європейська Рада продовжила економічні санкції проти росії ще на 6 місяців до 31 липня 2024 року у відповідь на дії рф з дестабілізації ситуації в Україні. Санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року і включають обмеження на торгівлю, фінанси, технології, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

Політика • 29 січня, 14:02 • 23874 перегляди