Сирія вперше за 14 років відновила міжнародні перекази через SWIFT
Київ • УНН
Сирія вперше з 2011 року здійснила міжнародний банківський переказ через SWIFT, відкривши двері для подібних операцій. Це стало важливим кроком до повернення країни до глобальної фінансової системи на тлі скасування санкцій ЄС.
Сирія цього тижня вперше з початку громадянської війни 14 років тому здійснила міжнародний банківський переказ через платіжну систему SWIFT. Про це Reuters повідомив голова центрального банку Абделькадер Хусріє, пише УНН.
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За його словами, у неділю відбулася пряма комерційна транзакція між сирійським та італійським банками.
"Тепер двері відкрито для нових подібних операцій", – зазначив Хусріє.
Цей переказ став знаковим кроком у спробах Сирії повернутися до глобальної фінансової системи після багаторічної ізоляції, спричиненої війною та міжнародними санкціями.
Довідково
Санкції проти Сирії діяли 14 років – з 2011 року, коли Захід вирішив призупинити всю двосторонню співпрацю з режимом Башара аль-Асада.
Нагадаємо
28 травня Рада ЄС ухвалила рішення про скасування економічних санкцій проти Сирії, за винятком обмежень, пов'язаних з безпекою. Це рішення має на меті підтримку сирійського народу у відбудові країни.
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