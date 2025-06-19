Сирія вперше за 14 років відновила міжнародні перекази через SWIFT

Сирія цього тижня вперше з початку громадянської війни 14 років тому здійснила міжнародний банківський переказ через платіжну систему SWIFT. Про це Reuters повідомив голова центрального банку Абделькадер Хусріє, пише УНН.

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За його словами, у неділю відбулася пряма комерційна транзакція між сирійським та італійським банками.

"Тепер двері відкрито для нових подібних операцій", – зазначив Хусріє.

Цей переказ став знаковим кроком у спробах Сирії повернутися до глобальної фінансової системи після багаторічної ізоляції, спричиненої війною та міжнародними санкціями.

Довідково

Санкції проти Сирії діяли 14 років – з 2011 року, коли Захід вирішив призупинити всю двосторонню співпрацю з режимом Башара аль-Асада.

Нагадаємо

28 травня Рада ЄС ухвалила рішення про скасування економічних санкцій проти Сирії, за винятком обмежень, пов'язаних з безпекою. Це рішення має на меті підтримку сирійського народу у відбудові країни.

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