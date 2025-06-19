Сирия впервые за 14 лет возобновила международные переводы через SWIFT
Киев • УНН
Сирия впервые с 2011 года осуществила международный банковский перевод через SWIFT, открыв дверь для подобных операций. Это стало важным шагом к возвращению страны в глобальную финансовую систему на фоне отмены санкций ЕС.
Сирия на этой неделе впервые с начала гражданской войны 14 лет назад осуществила международный банковский перевод через платежную систему SWIFT. Об этом Reuters сообщил председатель центрального банка Абделькадер Хусри, пишет УНН.
Детали
По его словам, в воскресенье состоялась прямая коммерческая транзакция между сирийским и итальянским банками.
"Теперь дверь открыта для новых подобных операций", – отметил Хусри.
Этот перевод стал знаковым шагом в попытках Сирии вернуться в глобальную финансовую систему после многолетней изоляции, вызванной войной и международными санкциями.
Справочно
Санкции против Сирии действовали 14 лет – с 2011 года, когда Запад решил приостановить все двустороннее сотрудничество с режимом Башара аль-Асада.
Напомним
28 мая Совет ЕС принял решение об отмене экономических санкций против Сирии, за исключением ограничений, связанных с безопасностью. Это решение направлено на поддержку сирийского народа в восстановлении страны.
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