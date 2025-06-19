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Сирия впервые за 14 лет возобновила международные переводы через SWIFT

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Сирия впервые с 2011 года осуществила международный банковский перевод через SWIFT, открыв дверь для подобных операций. Это стало важным шагом к возвращению страны в глобальную финансовую систему на фоне отмены санкций ЕС.

Сирия впервые за 14 лет возобновила международные переводы через SWIFT

Сирия на этой неделе впервые с начала гражданской войны 14 лет назад осуществила международный банковский перевод через платежную систему SWIFT. Об этом Reuters сообщил председатель центрального банка Абделькадер Хусри, пишет УНН.

Детали

По его словам, в воскресенье состоялась прямая коммерческая транзакция между сирийским и итальянским банками.

"Теперь дверь открыта для новых подобных операций", – отметил Хусри.

Этот перевод стал знаковым шагом в попытках Сирии вернуться в глобальную финансовую систему после многолетней изоляции, вызванной войной и международными санкциями.

Справочно

Санкции против Сирии действовали 14 лет – с 2011 года, когда Запад решил приостановить все двустороннее сотрудничество с режимом Башара аль-Асада.

Напомним

28 мая Совет ЕС принял решение об отмене экономических санкций против Сирии, за исключением ограничений, связанных с безопасностью. Это решение направлено на поддержку сирийского народа в восстановлении страны.

США намерены ослабить санкции против Сирии, как пообещал Трамп - CNN24.05.25, 17:13 • 4462 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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