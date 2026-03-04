Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против рф, который включает полный запрет на морские перевозки российской нефти и расширение санкций против "теневого флота". Также пакет предусматривает ограничения для банковской системы РФ и новые экспортно-импортные ограничения.
Российский "Промсвязьбанк" переправил в Центральный банк Ирана почти 5 тонн наличных на сумму 2,5 млрд долларов. Это помогло Тегерану сохранить экономическую стабильность в условиях санкций США.
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Арине Сабаленке со счетом 6-2, 6-3 в полуфинале Australian Open. Сабаленка вышла в свой восьмой финал турниров Большого шлема.
Элина Свитолина на Australian Open-2026 встретится с Миррой Андреевой в четвертом круге. Это будет вторая подряд российская теннисистка для украинки на турнире.
Тейлор Свифт, Кенни Логгинс, Аланис Мориссетт, Кристофер Стюарт, Джин Симмонс и Пол Стэнли из Kiss стали новыми членами Зала славы авторов песен. Церемония чествования состоится 11 июня в Нью-Йорке.
Банк россии планирует существенно изменить отчетность банков по трансграничным переводам физических лиц. Это расширит финансовый надзор за гражданами, включая цифровые услуги и криптовалюты.
Европейский Союз продлил экономические санкции против россии еще на шесть месяцев, до 31 июля 2026 года. Эти меры, введенные в 2014 году и расширенные с февраля 2022 года, охватывают торговлю, финансы, энергетику и другие секторы.
Экономическая зависимость беларуси от россии стремительно углубляется и уже охватывает ключевые секторы – от внешней торговли и финансов до инвестиций и оборонной промышленности, существенно сужая пространство для самостоятельных решений минска.
Словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary стало "парасоциальный", описывающее связь человека с известной личностью, которую он не знает. Термин, возникший в 1956 году, приобрел популярность благодаря социальным сетям и ИИ.
Еврокомиссия предлагает расширить полномочия ESMA, включая прямой надзор за клиринговыми палатами, депозитариями, торговыми площадками и криптовалютными компаниями. Это создаст финансовый надзорный орган, подобный SEC в США.
Инфляция в Украине замедлилась до 10,9% в годовом измерении в октябре, а месячный рост цен составил 0,9%. Фактическая инфляция превысила прогнозные показатели из-за более медленного удешевления сырых продуктов питания.
SWIFT полностью переходит на цифровой стандарт ISO 20022 CBPR+, который синхронизирует банковские системы 11 000 финансовых учреждений. Это обновление позволит осуществлять международные переводы в едином цифровом формате, совместимом с блокчейнами и CBDC.
Музыкальный продюсер Бенни Бланко опубликовал фото с романтической прогулки с Селеной Гомес, назвав ее «настоящей диснеевской принцессой». Пара отпраздновала месяц брака, проведя медовый месяц по побережью Калифорнии и в Техасе, стремясь к приватности.
Две экоактивистки пытались раскрасить самолет Тейлор Свифт, но по ошибке повредили другие, прорезав ограждение аэропорта Станстед 20 июня 2024 года. Суд назначил им условные сроки и общественные работы, несмотря на значительные расходы на очистку самолетов и ремонт ограждения.
Ким Кардашьян отпраздновала свое 45-летие в Лондоне, сменив два откровенных образа: прозрачный корсет и мини-платье с бисером. Среди гостей были Кейт Мосс, FKA Twigs, Сара Полсон, Наоми Уоттс и Джон Гальяно.
23 октября отмечают День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии и синдроме Кабуки. Также в этот день празднуют День организаторов ток-шоу и День работников рекламы.
Супермодель Белла Хадид вернулась на показ Victoria's Secret 2025 года после шестилетнего перерыва, демонстрируя два образа. К ней присоединились Джиджи Хадид, бывшие "ангелы" и новые лица, а также музыкальные исполнители.
Тейлор Свифт откроет двери за кулисы «The Eras Tour», мирового турне, которое длилось с марта 2023 года по декабрь 2024 года. Проект был официально объявлен в понедельник, 13 октября.
Криптообменный сервис ObmenAT24 признан лучшей платформой для быстрого и безопасного обмена криптовалют на ежегодной премии Banker Awards 2025.
Селена Гомес опубликовала видео со своей свадьбы, где Тейлор Свифт делает ей комплимент. Пост посвящен 12-му студийному альбому Тейлор Свифт.
Американская певица Тейлор Свифт избегает прямых ответов относительно предстоящей свадьбы с Трэвисом Келси, подчеркивая, что ее приоритетом является работа над 12-м студийным альбомом. Она отметила, что планирование свадьбы состоится после завершения работы над музыкальным проектом.
Тейлор Свифт, после выпуска альбома "The Life of a Showgirl", появилась на "The Graham Norton Show" с обручальным кольцом от Трэвиса Келса. Ювелир Рич Голдберг описал обручальное кольцо как классическое, с центральным бриллиантом в форме "подушка" весом пять-шесть каратов.
ЕС планирует разморозить акции Strabag на сумму 2 миллиарда евро, связанные с Дерипаской, для компенсации Raiffeisen Bank International. Это решение вызвано штрафом, который банк был вынужден уплатить в россии.
Советник Дональда Трампа Кори Левандовски заявил, что миграционная полиция США (ICE) будет присутствовать на шоу пуэрториканского рэпера Bad Bunny во время Супербоула 2026. Это происходит на фоне роста иммиграционных рейдов после избрания Трампа и опасений рэпера относительно рейдов ICE.
Европейский Союз возобновил ограничительные меры в отношении ядерной программы Ирана, которые были приостановлены в 2015 году. Это решение принято после возобновления санкций ООН, включающих запреты на поездки, замораживание активов, а также экономические и финансовые ограничения.
Американская певица Селена Гомес и продюсер Бенни Бланко сыграли свадьбу в отеле El Encanto в Санта-Барбаре. Среди гостей были Стив Мартин, Мартин Шорт, Пэрис Хилтон и Тейлор Свифт.
Двое мужчин, Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, обвиняют Майкла Джексона в сексуальном насилии в детстве и требуют $400 миллионов компенсации от его поместья. Эти исковые требования стали публичными после объявления дочери певца, Пэрис Джексон.
Полиция задержала 48-летнего Джастина Ли Фишера возле дома Трэвиса Келси в Канзасе за попытку вручить судебные документы для допроса Тейлор Свифт. Это касается дела режиссера Джастина Балдони против актрисы Блейк Лайвли.
Европейский Союз предлагает полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. Также ЕС предлагает запретить транзакции с большим количеством российских банков и торговые ограничения для предприятий в Китае и Индии.
Певица Адель получила предложение выступить в перерыве финальной игры Супербоула 2026 года, но ее участие еще не подтверждено. Среди других кандидатов на выступление рассматриваются Тейлор Свифт и Майли Сайрус.