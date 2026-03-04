"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ

Словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary стало "парасоциальный", описывающее связь человека с известной личностью, которую он не знает. Термин, возникший в 1956 году, приобрел популярность благодаря социальным сетям и ИИ.