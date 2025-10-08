$41.320.03
Премия Banker Awards’25 объявила победителей: лучшей платформой для криптообмена названа ObmenAT24

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Криптообменный сервис ObmenAT24 признан лучшей платформой для быстрого и безопасного обмена криптовалют на ежегодной премии Banker Awards 2025.

Премия Banker Awards’25 объявила победителей: лучшей платформой для криптообмена названа ObmenAT24

Ежегодная отраслевая премия Banker Awards 2025, которую организует влиятельное издание Banker.ua, объявила победителей. В номинации "Лучшая платформа для быстрого и безопасного обмена криптовалют" признание получил криптообменный сервис ObmenAT24.

Как отмечает Banker.ua, ObmenAT24 является одной из наиболее титулованных платформ в Украине, получившей признание как среди криптосообщества и миллиона пользователей, так и среди экспертов финансового рынка.

Сегодня ObmenAT24 предлагает самые популярные пары обмена, включая USDT, USDC, Bitcoin, Ethereum, а также широкий выбор электронных денег и направлений обмена между электронными кошельками, банковскими переводами, наличными деньгами и альтернативными платежными системами. Платформа работает с карточками украинских банков, SEPA, SWIFT, Revolut, Google/ApplePay и реквизитами IBAN. Сервис имеет физическое присутствие в более чем 30 городах Украины и более чем 40 отделений в ключевых мировых столицах

- объяснили организаторы Banker Awards 2025 награждение платформы ObmenAT24.

Платформа является наиболее открытым на своем рынке. В отличие от большинства других операторов, сервис публично декларирует объем своих резервов, составляющих эквивалент $700 тыс. в сутки в разных фиатных и криптовалютах. Это обеспечивает возможность мгновенно выполнять крупные по объему клиентские операции, гарантировать пользователям быстрое получение денежных средств".

Как отмечала ранее "Экономическая правда", ObmenAT24 является самым прозрачным среди криптообменных сервисов, доступных украинцам. Он единственный на рынке публично раскрывает данные об объеме своих резервов. Благодаря этому формируется доверие пользователей и подтверждается надежность платформы и ее сервисов.

В то же время Banker Awards’25 подчеркивает инновационный характер платформы, постоянно расширяющей линейку продуктов. "В 2025 году начато тестирование инновационного сервиса депонирования криптовалют (стейкинга), которым на стадии пилотирования уже воспользовалось около 1 000 клиентов. Новый продукт позволит пользователям депонировать криптоактивы на платформе ObmenAT24. Сервис станет первым в своем сегменте в Украине и будет базироваться на смартконтрактах и ​​собственном криптопроцессинге", – сообщает Banker.ua.

По данным издания, клиентская база ObmenAT24 стабильно растет. "Платформа обслуживает более миллиона пользователей с 2016 года. В 2024-ом она привлекала в среднем 250–300 новых клиентов ежемесячно, в то время как в июле 2025 года этот показатель вырос до тысячи новых пользователей ежемесячно. Постоянное развитие качественных и масштабных сервисов стимулирует интерес к платформе, а увеличение частоты повторных транзакций является ярким свидетельством ее ценности для клиентов", — объясняют организаторы Banker Awards’25.

Победа в Banker Awards’25 подчеркивает статус ObmenAT24 как лидера рынка. Платформа объединяет масштаб и инновации, международное присутствие, высокие резервы и прозрачность, что вместе формирует новый рыночный стандарт быстрого и безопасного криптообмена.

ObmenAT24 уже имеет немало престижных наград. Платформа входит в список лучших криптообменников по версии финансового портала "Минфин" и BIT.UA. Ранее сервис получил премию FinAwards’25 в категории "Лучший криптосервис", стал победителем PaySpace Magazine Awards’24 как "Лучший криптопроект", а также вошел в рейтинг "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" в номинации "ТопФинанс-2025".

Лилия Подоляк

ЭкономикаТехнологии
СВИФТ
Украина