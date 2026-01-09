Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают

Из-за осложнения погодных условий и ожидаемого снижения температуры в ряде регионов Украины местные власти приняли решение о переходе учебных заведений на дистанционное обучение или продление зимних каникул. В то же время, в другой части областей, школы продолжают работать в очном режиме или ожидают окончательных решений. Так кто переходит на дистанционку, а кто до сих пор думает - читайте в материале УНН.

Дистанционное обучение или продление каникул:

- Волынская область – общинам рекомендовано перейти на дистанционное обучение или продлить каникулы до 19 января, в зависимости от ситуации на местах;

- Луцкая община – школы будут работать дистанционно с 12 по 14 января, а учреждения дошкольного и внешкольного образования будут работать в обычном режиме;

- Одесская область – рекомендовано дистанционное обучение или каникулы с 9 по 19 января для всех уровней образования, или продление зимних каникул на этот период;

- Винницкая область – учреждениям образования рекомендовано перейти на дистанционное обучение, или продлить каникулы как минимум до 19 января;

- Хмельницкая область – дистанционное обучение или каникулы с 12 по 16 января с учетом ситуации в каждой общине;

- Тернопольская область – рекомендовано дистанционное обучение или продление каникул до 19 января;

- Херсонская область – учреждения образования со смешанной формой обучения переходят на дистанционное обучение со следующей недели;

- Ивано-Франковская область (Прикарпатье) – рекомендовано прекратить очное обучение и перейти на дистанционное обучение или продлить каникулы до 19 января;

- Львовская область – дистанционное обучение, или продление каникул до 19 января;

- Львов – зимние каникулы продлены с 12 по 14 января, без введения дистанционки;

- Житомирская область – дистанционное обучение в учреждениях образования с 12 до 19 января;

- Черниговская область – каникулы или дистанционное обучение до 19 января;

- Киевская область – школы, которые планировали возобновить обучение с 12 января, продолжают каникулы или переходят на дистанционное обучение до 19 января.

Очное обучение/без изменений:

- Ровно – с 12 января обучение в школах возобновляется в очном формате;

- Ужгород – учреждения образования работают в штатном режиме, дополнительные каникулы, или онлайн обучение не введено;

- Харьковская область – формат обучения не меняли, решения будут приниматься по необходимости;

- Полтава – окончательное решение о возможном переходе на дистанционное обучение еще не принято.

Напомним

Кабинет министров Украины принял решение о переводе обучения на онлайн и работы предприятий на дистанционный режим из-за ухудшения погодных условий и снижения температуры воздуха. Эта мера будет действовать как минимум до 19 января 2026 года, за исключением объектов критической инфраструктуры.