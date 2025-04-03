Генштаб ВСУ заявил, что Украина придерживается договоренностей и не наносит ударов по энергетическим объектам рф и оккупированных территорий. В то же время, россия нарушает эти договоренности, атакуя энергообъекты Украины.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО сделал заявление после слов вице-президента США о "прекращении огня", подчеркнув, что реальность не получится отрицать.
Мужчина умер в больнице Кропивницкого от многочисленных ожогов, полученных в результате массированной дроновой атаки 19 марта. Тогда пострадали 11 человек, среди которых 4 несовершеннолетних.
Ночью россияне массированно атаковали Полтавскую громаду, повредив гражданские объекты и промышленную инфраструктуру. Зафиксированы разрушения складов, админзданий и трансформатора, возникли пожары.
Вражеская атака повредила складские помещения предприятия в Полтавской громаде. На месте работают специалисты ГСЧС, информация о пострадавших не поступала.
Полтава подверглась атаке вражескими дронами-камикадзе. Местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением в нескольких районах города.
Во Львовской области завершен отопительный сезон. В Одессе, Луцке, Черкассах и Полтаве также планируют отключение тепла в ближайшее время, учитывая потепление.
За неделю заболело 240 340 человек, из них 124 960 – дети. Грипп циркулирует в 21 регионе, зафиксировано 14 летальных случаев, один у беременной.
За неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 261 тысяча украинцев. Больше всего случаев зафиксировано в Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской и Черкасской областях.
российские войска запустили ударные БПЛА по территории Украины вечером 8 марта. Беспилотники зафиксированы в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
СБУ задержала подростка, который по заданию рф планировал взорвать самодельную взрывчатку на Аллее Славы Героям. Россияне намеревались дистанционно активировать взрывное устройство вместе с исполнителем.
Неизвестные лица облили краской мемориальную доску погибшего военнослужащего Евгения Логинова в микрорайоне Лиски. Полиция начала уголовное производство по статье "Хулиганство" и ищет свидетелей происшествия.
Из публичного пространства Полтавы демонтировали памятник российскому императору Петру I согласно решению Минкульта. Это часть государственной политики деколонизации и избавления от имперских маркеров.
В поселке Решетиловка найдено тело 2-летней девочки с признаками насильственной смерти. Полиция задержала 27-летнего сожителя матери ребенка, которому грозит до 15 лет заключения или пожизненное.
Из-за российских ракетных ударов добыча газа в Украине упала. Для компенсации потерь планируется импортировать 800 млн кубометров газа из Европы в феврале-марте.
Спасатели ГСЧС ликвидировали крупный пожар на промышленном объекте Полтавской области после российского удара. К тушению привлекли 87 спасателей и 34 единицы техники, пострадавших нет.
Российские войска нанесли удар по Полтавскому району, повредив гражданскую инфраструктуру. За ночь враг выпустил 2 баллистические ракеты и 160 беспилотников, из которых 87 сбиты, а 70 не достигли целей.
Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые выдавали себя за работников банка и обманули мать погибшего военного на 3 млн грн. Злоумышленники использовали SIP-телефонию для имитации звонков из банка и провели около 500 эпизодов мошенничества.
В Полтавской области зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,1 балла вблизи села Браилки. Это уже второй случай сейсмической активности в регионе в течение месяца.
Руководство Группы Нафтогаз проинспектировало поврежденные объекты Укргазвыдобування в Харьковской и Полтавской областях. Несмотря на разрушения от обстрелов, предприятия продолжают работу и восстанавливают оборудование.
В воздушном пространстве Украины зафиксировано активное движение вражеских беспилотников над Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Кировоградской областями. Наибольшая угроза атак в Кривом Роге, Полтаве и Николаеве.
Саперы ГСЧС успешно транспортировали и обезвредили боевую часть ракеты Х-101 в одном из районов Полтавской области. Спасатели призывают граждан не приближаться к подозрительным предметам и сообщать о них по номеру 101.
Ремонтные бригады завершили восстановление газоснабжения на Полтавщине после вражеского обстрела 11 февраля.
В Миргородском районе из-под завалов разрушенного здания спасли четырех щенков после вражеского обстрела. Животных нашли благодаря их скулению, а впоследствии к ним присоединилась мать, которая пряталась неподалеку.
Бывшего чиновника Госказначейства на Полтавщине подозревают в недостоверном декларировании. По данным следствия, он не указал в декларации за 2023 год более 95 миллионов гривен.
Россия осуществила комбинированный удар по объектам газодобывающей промышленности на Полтавщине, использовав 19 ракет и 124 дрона. ВСУ сбили 57 «Шахедов», 64 дрона-имитатора потеряны.
В результате российской атаки повреждены производственные объекты Группы Нафтогаз в Полтавской области. Компания принимает меры для стабилизации газоснабжения в регионе, пострадавших нет.
В результате ракетного удара по энергетической инфраструктуре Миргородского района прекращено газоснабжение в 9 населенных пунктах. Разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
В Полтаве местные жители слышат звуки взрывов. Воздушные Силы сообщают о приближении крылатых ракет противника с северо-западного направления.
Ночью ПВО сбила вражеские беспилотники над Полтавской областью. Обломки одного из дронов вызвали пожар в дачном кооперативе, повредив около 30 участков, пострадавших нет.