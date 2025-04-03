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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29410 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО сделал заявление после слов вице-президента США о "прекращении огня", подчеркнув, что реальность не получится отрицать.

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В Кропивницком умер раненый во время атаки рф мужчина с 90% ожогов

Мужчина умер в больнице Кропивницкого от многочисленных ожогов, полученных в результате массированной дроновой атаки 19 марта. Тогда пострадали 11 человек, среди которых 4 несовершеннолетних.

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"Агрессор продолжает лгать о стремлении к миру": показали последствия массированной атаки рф на Полтаву

Ночью россияне массированно атаковали Полтавскую громаду, повредив гражданские объекты и промышленную инфраструктуру. Зафиксированы разрушения складов, админзданий и трансформатора, возникли пожары.

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В Полтавской области повреждены складские помещения предприятия

Вражеская атака повредила складские помещения предприятия в Полтавской громаде. На месте работают специалисты ГСЧС, информация о пострадавших не поступала.

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В Полтаве прогремели взрывы: город атаковали вражеские дроны-камикадзе

Полтава подверглась атаке вражескими дронами-камикадзе. Местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением в нескольких районах города.

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Во Львовской области завершается отопительный сезон: когда и где еще в Украине отключат тепло

Во Львовской области завершен отопительный сезон. В Одессе, Луцке, Черкассах и Полтаве также планируют отключение тепла в ближайшее время, учитывая потепление.

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Заболеваемость ОРВИ упала на 10%, из-за гриппа 14 летальных случаев, в том числе беременной - Минздрав

За неделю заболело 240 340 человек, из них 124 960 – дети. Грипп циркулирует в 21 регионе, зафиксировано 14 летальных случаев, один у беременной.

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Заболеваемость ОРВИ падает, но превышение эпидпорога высокого уровня до сих пор в 5 областях - Минздрав

За неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 261 тысяча украинцев. Больше всего случаев зафиксировано в Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской и Черкасской областях.

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рф атакует Украину "шахедами": в Запорожской области прогремели взрывы

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Правоохранители предотвратили теракт в Житомире: задержан 16-летний агент рф

СБУ задержала подростка, который по заданию рф планировал взорвать самодельную взрывчатку на Аллее Славы Героям. Россияне намеревались дистанционно активировать взрывное устройство вместе с исполнителем.

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В Николаеве неизвестные осквернили мемориальную доску погибшему нацгвардейцу

Неизвестные лица облили краской мемориальную доску погибшего военнослужащего Евгения Логинова в микрорайоне Лиски. Полиция начала уголовное производство по статье "Хулиганство" и ищет свидетелей происшествия.

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В Полтаве демонтировали памятник Петру I

Из публичного пространства Полтавы демонтировали памятник российскому императору Петру I согласно решению Минкульта. Это часть государственной политики деколонизации и избавления от имперских маркеров.

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Убийство 2-летней девочки на Полтавщине: задержали подозреваемого

В поселке Решетиловка найдено тело 2-летней девочки с признаками насильственной смерти. Полиция задержала 27-летнего сожителя матери ребенка, которому грозит до 15 лет заключения или пожизненное.

Криминал и ЧП • 23 февраля, 21:42 • 40266 просмотра

Украина существенно увеличивает импорт газа из Европы из-за российских атак на инфраструктуру - Reuters

Из-за российских ракетных ударов добыча газа в Украине упала. Для компенсации потерь планируется импортировать 800 млн кубометров газа из Европы в феврале-марте.

Война • 21 февраля, 12:32 • 41496 просмотра

В Полтавской области потушили масштабный пожар после удара рф по промышленному объекту: показали фото

Спасатели ГСЧС ликвидировали крупный пожар на промышленном объекте Полтавской области после российского удара. К тушению привлекли 87 спасателей и 34 единицы техники, пострадавших нет.

Война • 21 февраля, 12:21 • 24905 просмотра

В Полтавской области из-за атаки рф повреждена гражданская инфраструктура - ОВА

Российские войска нанесли удар по Полтавскому району, повредив гражданскую инфраструктуру. За ночь враг выпустил 2 баллистические ракеты и 160 беспилотников, из которых 87 сбиты, а 70 не достигли целей.

Война • 21 февраля, 09:17 • 27767 просмотра

Мошенники выманили 3 млн грн у матери погибшего военного через фейковый банк

Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые выдавали себя за работников банка и обманули мать погибшего военного на 3 млн грн. Злоумышленники использовали SIP-телефонию для имитации звонков из банка и провели около 500 эпизодов мошенничества.

Общество • 18 февраля, 11:00 • 31763 просмотра

На Полтавщине второй раз за месяц произошло землетрясение

В Полтавской области зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,1 балла вблизи села Браилки. Это уже второй случай сейсмической активности в регионе в течение месяца.

Криминал и ЧП • 16 февраля, 08:11 • 37910 просмотра

Нафтогаз заявляет, что делает все для "спокойного" отопительного сезона, несмотря на атаки рф: необходимые объемы газа импортируются

Руководство Группы Нафтогаз проинспектировало поврежденные объекты Укргазвыдобування в Харьковской и Полтавской областях. Несмотря на разрушения от обстрелов, предприятия продолжают работу и восстанавливают оборудование.

Война • 15 февраля, 08:15 • 58957 просмотра

Зафиксировано движение вражеских дронов над пятью областями Украины: куда направляются

В воздушном пространстве Украины зафиксировано активное движение вражеских беспилотников над Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Кировоградской областями. Наибольшая угроза атак в Кривом Роге, Полтаве и Николаеве.

Общество • 14 февраля, 21:23 • 48373 просмотра

На Полтавщине обезвредили боевую часть российской ракеты Х-101

Саперы ГСЧС успешно транспортировали и обезвредили боевую часть ракеты Х-101 в одном из районов Полтавской области. Спасатели призывают граждан не приближаться к подозрительным предметам и сообщать о них по номеру 101.

Война • 13 февраля, 13:54 • 25416 просмотра

Газоснабжение в Полтавской области восстановили после масштабной атаки рф

Ремонтные бригады завершили восстановление газоснабжения на Полтавщине после вражеского обстрела 11 февраля.

Общество • 12 февраля, 07:59 • 28773 просмотра

После удара рф в Полтавской области спасатели спасли из-под завалов щенков

В Миргородском районе из-под завалов разрушенного здания спасли четырех щенков после вражеского обстрела. Животных нашли благодаря их скулению, а впоследствии к ним присоединилась мать, которая пряталась неподалеку.

Общество • 11 февраля, 11:31 • 28135 просмотра

Экс-чиновник Госказначейства на Полтавщине скрыл более 95 млн

Бывшего чиновника Госказначейства на Полтавщине подозревают в недостоверном декларировании. По данным следствия, он не указал в декларации за 2023 год более 95 миллионов гривен.

Криминал и ЧП • 11 февраля, 11:03 • 23976 просмотра

рф осуществила комбинированный удар по газодобывающим объектам в Полтавской области, выпустила до 19 ракет и 124 дрона: сколько сбито

Россия осуществила комбинированный удар по объектам газодобывающей промышленности на Полтавщине, использовав 19 ракет и 124 дрона. ВСУ сбили 57 «Шахедов», 64 дрона-имитатора потеряны.

Война • 11 февраля, 08:34 • 23302 просмотра

Нафтогаз: из-за атаки рф есть повреждения производственных мощностей в Полтавской области

В результате российской атаки повреждены производственные объекты Группы Нафтогаз в Полтавской области. Компания принимает меры для стабилизации газоснабжения в регионе, пострадавших нет.

Война • 11 февраля, 07:29 • 31238 просмотра

Ракетный удар по Полтавщине: 9 населенных пунктов остались без газа

В результате ракетного удара по энергетической инфраструктуре Миргородского района прекращено газоснабжение в 9 населенных пунктах. Разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Общество • 11 февраля, 05:47 • 84352 просмотра

В Полтаве раздаются взрывы, вражеские ракеты приближаются с северо-запада

В Полтаве местные жители слышат звуки взрывов. Воздушные Силы сообщают о приближении крылатых ракет противника с северо-западного направления.

Общество • 11 февраля, 04:52 • 102995 просмотра

Обломки сбитого дрона оккупантов повредили 30 дачных участков на Полтавщине

Ночью ПВО сбила вражеские беспилотники над Полтавской областью. Обломки одного из дронов вызвали пожар в дачном кооперативе, повредив около 30 участков, пострадавших нет.

Общество • 10 февраля, 06:10 • 42915 просмотра