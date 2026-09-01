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Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторанов

Киев • УНН

 • 1986 просмотра

Посетители ресторана в Полтаве заметили Анджелину Джоли и сняли её на видео. Это её третий визит в Украину с начала полномасштабной войны.

Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторанов

В одном из ресторанов Полтавы заметили американскую актрису и посла доброй воли ЮНИСЕФ Анджелину Джоли. Посетители заведения сняли её, и видео уже распространяется в соцсетях, передаёт УНН.

"Зашла ... позавтракать перед тренировкой… и тут вижу напротив Анджелину Джоли. Мой шок просто был в шоке", — написала в Instagram пользовательница Яна.

Она сравнила встречу в Полтаве с известной актрисой с джекпотом. 

"Фотографироваться с ней было нельзя, поэтому я просто сидела напротив и любовалась. Ну очень она красивая. А теперь самое сложное — сделать вид, что ты абсолютно спокойна, когда рядом сидит Анджелина Джоли. Я, конечно, пыталась… но руки сами потянулись к телефону. Поэтому тысячу раз извиняюсь, но я всё-таки немножко её сняла. Ну а как тут удержаться?!" — резюмировала посетительница.

Добавим

Ранее СМИ сообщали, что Джоли прибыла в Украину уже с третьим визитом с начала полномасштабного вторжения.

Она уже посетила несколько городов — Львов, Тернополь, Харьков и Кременчуг. 

Анджелина Джоли в очередной раз призвала мир не игнорировать Украину26.02.26, 14:46 • 4695 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоУНН Lite
ЮНИСЕФ
Украина
Кременчуг
Полтава
Тернополь
Львов
Харьков