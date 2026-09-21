Трамп заявил об утрате рф дизельных мощностей из-за войны и призвал её прекратить - Зеленский отреагировал

Президент США Дональд Трамп высказался об утрате рф контроля над производством дизельного топлива и подчеркнул необходимость прекращения войны рф против Украины. На его заявление отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что диалог с президентом Трампом продолжается и на столе есть идеи относительно приближения мира, пишет УНН.

Что сказал Трамп

"россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной промышленностью из-за войны с Украиной. Большое количество их дизельных нефтеперерабатывающих заводов было взорвано и, по крайней мере временно, выведено из эксплуатации. Эта бессмысленная и бесконечная война с Украиной должна быть прекращена. Весь мир страдает, в то время как каждый месяц погибает 25 000 человек, преимущественно солдат. Какой позор!" — написал президент США в Truth Social 21 сентября.

Как ответил Зеленский

На сообщение президента США Дональда Трампа отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

"Действительно, эту российскую войну против Украины и против здравого смысла необходимо прекратить", — указал Зеленский в X.

Президент отметил, что "с первого года полномасштабного вторжения его последствия были далеко идущими: потеря множества жизней, разрушение городов и сел, продовольственная безопасность, энергетические проблемы, чрезвычайные темпы технологического развития, включая автономные дроны, и быстрое совершенствование ударных возможностей, которых никогда прежде не существовало".

"Каждая новая неделя этой войны, не говоря уже о каждом новом годе, добавляет все больше и больше проблем. С самой первой минуты Украина стремилась к миру. Мы уже сделали десятки дипломатических предложений относительно того, как достойно завершить эту войну, гарантировать безопасность и предотвратить новые российские вторжения", — указал Зеленский.

"Сейчас продолжается диалог с президентом Трампом и Америкой. Также на столе есть идеи относительно приближения мира, начиная с решительных шагов по деэскалации. Энергетический сектор Украины, критическая инфраструктура и наш экспорт продовольствия должны перестать быть мишенями для россии, и это приведет к соответствующим шагам по деэскалации с нашей стороны. Решения возможны. Мы готовы работать над этим и обсудим это с нашими партнерами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Я благодарю всех, кто помогает! Больше не будет так, что страдать будет только страна, на которую напали. Природа войны теперь такова, что агрессор также будет страдать. Технологии делают это возможным. Сила лидерства стран может — и должна — обеспечить деэскалацию, безопасность и мир. Спасибо вам!" — подчеркнул Зеленский.

Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ в телефонном разговоре — Axios