$41.900.14
48.550.18
ukenru
24 октября, 17:15 • 16638 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29289 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23546 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28124 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24643 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41015 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25699 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20040 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28179 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76142 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
5.9м/с
91%
735мм
Популярные новости
В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших24 октября, 16:16 • 5492 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19261 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto20:05 • 9634 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ20:21 • 11052 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением22:33 • 10560 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19323 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41009 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 36442 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 36834 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76140 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марко Рубио
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Европа
Реклама
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 14432 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 17689 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 29965 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 53153 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 36400 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck
Отопление
Теги
Другое

Энергетика

Новости по теме
Акции "Роснефти" и "Лукойла" обвалились на $5,2 миллиарда после санкций США - росСМИ

Акции "Роснефти" и "Лукойла" возглавили падение "голубых фишек" на московской бирже после блокирующих санкций США. За два дня суммарная капитализация компаний сократилась на 424 млрд рублей, или $5,2 млрд.

Экономика • 21:30 • 2414 просмотра
Украинский дрон вывел из строя один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии – Reuters

Украинский беспилотник 23 октября поразил рязанский нефтеперерабатывающий завод, четвертый по величине в россии, приостановив работу ключевого перерабатывающего блока. Это привело к остановке установки первичной перегонки сырой нефти CDU-4, обеспечивавшей около четверти мощности завода.

Война в Украине • 24 октября, 19:55 • 2248 просмотра
Представитель путина подтвердил визит в США для диалога на фоне санкций - СМИ

кирилл дмитриев, спецпредставитель президента рф, подтвердил свой визит в США для давно запланированной встречи. Он заявил, что диалог продолжится, несмотря на недавние недружественные шаги и санкции США против российских нефтяных компаний.

Политика • 24 октября, 19:32 • 2110 просмотра
Публично не будем говорить, чтобы путину было сложнее: Зеленский рассказал о решении "коалиции желающих"

Зеленский заявил, что во время встречи "Коалиции желающих" были приняты решения, чтобы диктатору путину было сложнее и о которых не разглашается.

Политика • 24 октября, 18:55 • 1888 просмотра
Планы по репарационному займу Украине будут представлены в ближайшее время – глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала скорое представление вариантов репарационного кредита для Украины. Европейские страны также договорились продолжать давление на Россию через санкции.

Экономика • 24 октября, 18:12 • 2988 просмотра
В Индии крупнейший покупатель российской нефти заявил о соблюдении западных санкций - Reuters

Ведущий индийский покупатель российской нефти Reliance Industries Ltd будет соблюдать западные санкции против Москвы. Компания имеет долгосрочное соглашение на покупку почти 500 тысяч баррелей сырой нефти в сутки у российского нефтяного гиганта "Роснефть".

Экономика • 24 октября, 17:52 • 3348 просмотра
Франция поставит Украине истребители Mirage и дополнительные зенитные ракеты Aster - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине истребителей Mirage и дополнительных зенитных ракет Aster. Это решение было озвучено во время встречи "коалиции желающих", где также обсуждалось усиление военной поддержки.

Война в Украине • 24 октября, 17:34 • 2226 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video

25 октября в Украине будут действовать отключения электроэнергии с 07:00 до 23:00, охватывая от 1 до 2 очередей. Ограничения также коснутся промышленных потребителей с 08:00 до 23:00.

Общество • 24 октября, 17:15 • 16638 просмотра
Лучше сейчас, чем никогда: Зеленский о санкциях США против компаний "Роснефть" и "Лукойл"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал введение санкций США против "Роснефти" и "Лукойла", заявив, что "лучше сейчас, чем никогда". Он поблагодарил партнеров за эти меры, подчеркнув, что Украина ранее сама боролась против российской энергетики. США призвали москву немедленно прекратить войну против Украины.

Война в Украине • 24 октября, 17:05 • 2370 просмотра
путин мобилизует резервистов для защиты РФ от украинских беспилотников – Bloomberg

По материалам СМИ, путин планирует мобилизовать резервистов для охраны стратегических объектов инфраструктуры в россии, которым угрожают атаки украинских беспилотников.

Новости Мира • 24 октября, 16:41 • 2312 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер

Премьер-министр Кир Стармер объявил о предоставлении 5 тысяч новых многоцелевых ракет Украине для укрепления ПВО перед зимним периодом. Великобритания усиливает военную поддержку и давление на кремль.

Политика • 24 октября, 16:33 • 29289 просмотра
Цены на нефть показали недельный рост из-за санкций США против российских компаний – Reuters

Цены на нефть выросли на 7% за неделю после введения США санкций против российских нефтяных компаний, что вызвало опасения по поводу перебоев в поставках. Котировки Brent и WTI увеличились, демонстрируя изменение настроений рынка от ожидания избытка к дефициту.

Экономика • 24 октября, 14:58 • 2672 просмотра
Китай ответил на критику Зеленского относительно поддержки РФ в войне с Украиной

Китай отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о поддержке Пекином способности России продолжать вторжение. МИД КНР заявил, что страна выступает за прекращение огня и мирные переговоры, отстаивая принципы мира и диалога.

Политика • 24 октября, 14:52 • 10282 просмотра
Киевский фуникулер временно не работает: причина

Движение фуникулера в Киеве временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения. В городе действуют графики почасовых отключений, что повлияло на работу общественного транспорта.

Общество • 24 октября, 14:46 • 2632 просмотра
Санкции США против российских нефтяных компаний могут остановить единственный НПЗ в Сербии - Reuters

Единственный нефтеперерабатывающий завод в Сербии, расположенный в городе Панчево, может остановиться из-за санкций США против российских компаний "лукойл" и "роснефть". Президент Сербии Александар Вучич предупредил, что без поставок НПЗ не сможет работать после 1 ноября, хотя топливные хранилища заполнены до конца года.

Экономика • 24 октября, 14:26 • 2508 просмотра
"Толкает нас к гуманитарной катастрофе": Зеленский заявил, что путин не показывает, что хочет остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку и заявил, что путин толкает Украину к "гуманитарной катастрофе".

Политика • 24 октября, 13:08 • 2316 просмотра
Посланник путина прибыл в США после введения новых санкций против рф. Завтра он встретится с Уиткоффом - СМИ

Посланник российского президента кирилл дмитриев прибыл в США для переговоров со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом. Встреча состоится после введения США новых санкций против россии.

Политика • 24 октября, 12:29 • 2916 просмотра
Украине нужно около €2 млрд для дополнительного импорта газа - Премьер

Украина планирует привлечь 2 миллиарда евро для дополнительного импорта газа. Финансирование поступит из внутренних резервов и внешней помощи партнеров.

Экономика • 24 октября, 11:47 • 2144 просмотра
Санкции против "роснефти" и "лукойла": Нидерланды и Румыния заговорили о продаже российских заводов на своих территориях - Politico

Руководство Нидерландов и Румынии считает, что "лукойл" продаст свои заводы, расположенные на территориях указанных стран.

Политика • 24 октября, 10:30 • 2778 просмотра
Венгрия работает над тем, как обойти санкции США против нефтяных компаний рф - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна работает над тем, как обойти санкции США против российских нефтяных компаний "лукойл" и "роснефть".

Новости Мира • 24 октября, 10:01 • 2246 просмотра
Горящий детский сад в Харькове после российской атаки ускорил санкции Трампа против Москвы - CNN

Удары РФ по гражданскому населению в Украине и максималистские требования Кремля заставили Трампа ввести новые санкции против России. Это произошло после осознания неизменности курса Путина относительно целей войны.

Политика • 24 октября, 08:32 • 3422 просмотра
Путь Трампа к затягиванию гаек против россии открыл избыток нефти на рынке - FT

Президент США Дональд Трамп на этой неделе ввел санкции против "роснефти" и "лукойла", используя избыток нефти на мировом рынке для ослабления военного фонда россии. Этот шаг стал возможным благодаря значительному падению мировых цен на нефть, что позволило Вашингтону более агрессивно нацеливаться на российскую нефть.

Экономика • 24 октября, 08:25 • 3346 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах

Сегодня графики отключения электроэнергии действуют в 12 областях с 7:00 до 23:00 из-за атак рф, повлекших обесточивание в трех регионах. Потребление электроэнергии остается на высоком уровне, поэтому "Укрэнерго" призывает к экономному использованию электроприборов.

Общество • 24 октября, 07:57 • 28179 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить

Сегодня в Лондоне проходит встреча "коалиции желающих" для обсуждения усиления давления на рф и поддержки Украины. Британский премьер Кир Стармер будет призывать вывести российские энергоносители с мирового рынка и ускорить поставки дальнобойного вооружения.

Политика • 24 октября, 07:50 • 49918 просмотра
россия может приостановить снижение процентных ставок из-за инфляции и атак на НПЗ - Bloomberg

россия может приостановить или замедлить цикл снижения процентных ставок на этой неделе из-за усиления рисков инфляции и угрозы повышения налогов. Это связано с атаками Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, что привело к росту цен на бензин.

Экономика • 24 октября, 07:41 • 2820 просмотра
Сенат США готовится к "неделе россии" после санкций Трампа против российской нефти - Politico

Сенатор США Линдси Грэм ожидает, что Сенат проведет "неделю россии" для рассмотрения законопроектов о санкциях. Это происходит после того, как президент Трамп наложил санкции на энергетический сектор москвы.

Политика • 24 октября, 06:53 • 3210 просмотра
Сложнее всего со светом в Корюковской общине Черниговщины - советник ОВА

На Черниговщине сохраняется сложная ситуация с электроснабжением из-за ежедневных обстрелов, тяжелее всего в Корюковской общине. Энергетики активно работают над восстановлением, действуют графики отключений, а также решаются вопросы со связью и водоснабжением.

Общество • 24 октября, 06:50 • 3542 просмотра
Трамп выбрал средний вариант санкций против россии - WSJ

Президент США Дональд Трамп выбрал средний по жесткости вариант санкций против России, направленных на энергетический сектор. Это произошло после того, как Трамп пришел к выводу, что Путин "водит его за нос", продолжая наносить удары по Украине.

Политика • 24 октября, 06:24 • 3570 просмотра
Министр экономики Германии прибыла в Киев: в фокусе - помощь в энергетике и оборонное сотрудничество

Министр экономики Германии Катерина Райхе прибыла в Киев, чтобы обсудить восстановление энергетической инфраструктуры Украины и расширение германо-украинского оборонного сотрудничества. Она пообещала исследовать, как Германия может оказать более конкретную поддержку в этой области.

Экономика • 24 октября, 06:11 • 4892 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп одинаково давит на Путина и Зеленского. Недавние санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" стали результатом встречи Трампа с генсеком НАТО.

Политика • 24 октября, 05:49 • 27564 просмотра