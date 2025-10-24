Акции "Роснефти" и "Лукойла" возглавили падение "голубых фишек" на московской бирже после блокирующих санкций США. За два дня суммарная капитализация компаний сократилась на 424 млрд рублей, или $5,2 млрд.
Украинский беспилотник 23 октября поразил рязанский нефтеперерабатывающий завод, четвертый по величине в россии, приостановив работу ключевого перерабатывающего блока. Это привело к остановке установки первичной перегонки сырой нефти CDU-4, обеспечивавшей около четверти мощности завода.
кирилл дмитриев, спецпредставитель президента рф, подтвердил свой визит в США для давно запланированной встречи. Он заявил, что диалог продолжится, несмотря на недавние недружественные шаги и санкции США против российских нефтяных компаний.
Зеленский заявил, что во время встречи "Коалиции желающих" были приняты решения, чтобы диктатору путину было сложнее и о которых не разглашается.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала скорое представление вариантов репарационного кредита для Украины. Европейские страны также договорились продолжать давление на Россию через санкции.
Ведущий индийский покупатель российской нефти Reliance Industries Ltd будет соблюдать западные санкции против Москвы. Компания имеет долгосрочное соглашение на покупку почти 500 тысяч баррелей сырой нефти в сутки у российского нефтяного гиганта "Роснефть".
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине истребителей Mirage и дополнительных зенитных ракет Aster. Это решение было озвучено во время встречи "коалиции желающих", где также обсуждалось усиление военной поддержки.
25 октября в Украине будут действовать отключения электроэнергии с 07:00 до 23:00, охватывая от 1 до 2 очередей. Ограничения также коснутся промышленных потребителей с 08:00 до 23:00.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал введение санкций США против "Роснефти" и "Лукойла", заявив, что "лучше сейчас, чем никогда". Он поблагодарил партнеров за эти меры, подчеркнув, что Украина ранее сама боролась против российской энергетики. США призвали москву немедленно прекратить войну против Украины.
По материалам СМИ, путин планирует мобилизовать резервистов для охраны стратегических объектов инфраструктуры в россии, которым угрожают атаки украинских беспилотников.
Премьер-министр Кир Стармер объявил о предоставлении 5 тысяч новых многоцелевых ракет Украине для укрепления ПВО перед зимним периодом. Великобритания усиливает военную поддержку и давление на кремль.
Цены на нефть выросли на 7% за неделю после введения США санкций против российских нефтяных компаний, что вызвало опасения по поводу перебоев в поставках. Котировки Brent и WTI увеличились, демонстрируя изменение настроений рынка от ожидания избытка к дефициту.
Китай отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о поддержке Пекином способности России продолжать вторжение. МИД КНР заявил, что страна выступает за прекращение огня и мирные переговоры, отстаивая принципы мира и диалога.
Движение фуникулера в Киеве временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения. В городе действуют графики почасовых отключений, что повлияло на работу общественного транспорта.
Единственный нефтеперерабатывающий завод в Сербии, расположенный в городе Панчево, может остановиться из-за санкций США против российских компаний "лукойл" и "роснефть". Президент Сербии Александар Вучич предупредил, что без поставок НПЗ не сможет работать после 1 ноября, хотя топливные хранилища заполнены до конца года.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку и заявил, что путин толкает Украину к "гуманитарной катастрофе".
Посланник российского президента кирилл дмитриев прибыл в США для переговоров со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом. Встреча состоится после введения США новых санкций против россии.
Украина планирует привлечь 2 миллиарда евро для дополнительного импорта газа. Финансирование поступит из внутренних резервов и внешней помощи партнеров.
Руководство Нидерландов и Румынии считает, что "лукойл" продаст свои заводы, расположенные на территориях указанных стран.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна работает над тем, как обойти санкции США против российских нефтяных компаний "лукойл" и "роснефть".
Удары РФ по гражданскому населению в Украине и максималистские требования Кремля заставили Трампа ввести новые санкции против России. Это произошло после осознания неизменности курса Путина относительно целей войны.
Президент США Дональд Трамп на этой неделе ввел санкции против "роснефти" и "лукойла", используя избыток нефти на мировом рынке для ослабления военного фонда россии. Этот шаг стал возможным благодаря значительному падению мировых цен на нефть, что позволило Вашингтону более агрессивно нацеливаться на российскую нефть.
Сегодня графики отключения электроэнергии действуют в 12 областях с 7:00 до 23:00 из-за атак рф, повлекших обесточивание в трех регионах. Потребление электроэнергии остается на высоком уровне, поэтому "Укрэнерго" призывает к экономному использованию электроприборов.
Сегодня в Лондоне проходит встреча "коалиции желающих" для обсуждения усиления давления на рф и поддержки Украины. Британский премьер Кир Стармер будет призывать вывести российские энергоносители с мирового рынка и ускорить поставки дальнобойного вооружения.
россия может приостановить или замедлить цикл снижения процентных ставок на этой неделе из-за усиления рисков инфляции и угрозы повышения налогов. Это связано с атаками Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, что привело к росту цен на бензин.
Сенатор США Линдси Грэм ожидает, что Сенат проведет "неделю россии" для рассмотрения законопроектов о санкциях. Это происходит после того, как президент Трамп наложил санкции на энергетический сектор москвы.
На Черниговщине сохраняется сложная ситуация с электроснабжением из-за ежедневных обстрелов, тяжелее всего в Корюковской общине. Энергетики активно работают над восстановлением, действуют графики отключений, а также решаются вопросы со связью и водоснабжением.
Президент США Дональд Трамп выбрал средний по жесткости вариант санкций против России, направленных на энергетический сектор. Это произошло после того, как Трамп пришел к выводу, что Путин "водит его за нос", продолжая наносить удары по Украине.
Министр экономики Германии Катерина Райхе прибыла в Киев, чтобы обсудить восстановление энергетической инфраструктуры Украины и расширение германо-украинского оборонного сотрудничества. Она пообещала исследовать, как Германия может оказать более конкретную поддержку в этой области.
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп одинаково давит на Путина и Зеленского. Недавние санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" стали результатом встречи Трампа с генсеком НАТО.