Ракетный удар рф по пригороду Харькова: уже 13 пострадавших
Киев • УНН
В результате ракетных ударов РФ по пригороду Харькова 13 человек пострадали и один погиб. Все раненые госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь.
В результате ракетных ударов рф по пригороду Харькова 13 человек пострадали, один человек погиб, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на сейчас в общей сложности известно о 13 раненых и одном погибшем", - написал Синегубов.
Всех пострадавших, по его данным, госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь, отметил он.
Дополнение
По данным мэра Харькова Игоря Терехова, под Харьковом российские войска атаковали ТЭЦ, известно об одном погибшем человеке и раненых, есть перебои с электроснабжением, последствия для теплоснабжения.