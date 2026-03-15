СБУ задержала сотрудника НАБУ в Сумах - стали известны причины
Киев • УНН
Служба безопасности Украины провела задержание сотрудника НАБУ в городе Сумы. В настоящее время антикоррупционное бюро официально подтвердило этот факт в своем сообщении. Одной из причин задержания называют тот факт, что его родители проживают на оккупированной территории.
Детали
По данным НАБУ, их сотрудник находился в городе во время выполнения служебных полномочий в рамках официального расследования. Одной из причин задержания называют тот факт, что его родители проживают на оккупированной территории.
В бюро добавили, что перед проверкой он прошел все необходимые проверки, в том числе проверку на полиграфе в Управлении внутреннего контроля НАБУ. Во время проверки проверялись вопросы относительно возможных связей или сотрудничества с представителями государства-агрессора или коллаборационными структурами.
Такие действия препятствуют НАБУ осуществлять документирование преступления и выполнение служебных полномочий в рамках уголовного производства. НАБУ принимает меры для выяснения обстоятельств инцидента
Напомним
В Ровно СБУ задержала наркозависимого житомирянина за самодельную бомбу возле кофейни в парке. Мужчина был завербован россиянами и надел военную форму - ему грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.