Совет Безопасности ООН созывает экстренное заседание из-за массированного удара РФ по Украине

8 июня, по просьбе Украины, Совет Безопасности ООН созывает экстренное заседание в ответ на очередное масштабное нападение россии на Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует УНН.

По его словам, последняя волна российских ударов является еще одним напоминанием о том, что москва продолжает выбирать эскалацию вместо мира, а террор вместо дипломатии.

Постоянное международное давление на россию остается важным для восстановления уважения к Уставу ООН и продвижения содержательного предложения Президента Зеленского российской федерации по прекращению войны