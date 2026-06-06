Совет Безопасности ООН созывает экстренное заседание из-за массированного удара РФ по Украине
Киев • УНН
Совет Безопасности ООН созывает срочное заседание из-за массированного удара России. В Киеве подчеркивают важность давления на РФ для реализации мирного плана.
8 июня, по просьбе Украины, Совет Безопасности ООН созывает экстренное заседание в ответ на очередное масштабное нападение россии на Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует УНН.
Детали
По его словам, последняя волна российских ударов является еще одним напоминанием о том, что москва продолжает выбирать эскалацию вместо мира, а террор вместо дипломатии.
Постоянное международное давление на россию остается важным для восстановления уважения к Уставу ООН и продвижения содержательного предложения Президента Зеленского российской федерации по прекращению войны
Он также поблагодарил партнеров Украины за их постоянную поддержку и вклад в достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.
Контекст
Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору владимиру путину - предложил назначить встречу и определить дату.
российский диктатор владимир путин отреагировал на письмо, заявив, что на данный момент не видит смысла во встрече с украинским Президентом - мол, он "никогда не отказывал Зеленскому во встрече, но против того, чтобы переливать из пустого в порожнее".
«Он просто не хочет заканчивать войну» — Зеленский назвал ответ путина на открытое письмо слабым05.06.26, 20:29 • 2474 просмотра