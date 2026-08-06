На границе с Беларусью в Литве обнаружили уже третий подземный туннель за две недели

Литовские пограничники обнаружили еще один подземный туннель, который, вероятно, строили для незаконной переправки мигрантов из Беларуси в Литву. Это уже третий такой туннель, найденный за последние две недели. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Государственную пограничную службу Литвы, пишет УНН.

Детали

Туннель нашли возле деревни Латежерис в Друскининкайском муниципалитете. Для его поиска литовские пограничники привлекли специалистов пограничной службы Польши со специальным оборудованием.

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Подземный ход был проложен на глубине около 1,5 метра под физическим барьером на границе. Его укрепили бревнами и досками, а вход с белорусской стороны замаскировали камуфляжной тканью.

Туннель не успели достроить

Туннель простирался примерно на четыре метра вглубь территории Литвы. Вместе с тем пограничники отметили, что он не был достроен и не имел выхода на литовскую сторону, поэтому воспользоваться им для незаконного пересечения границы было невозможно.

По факту обнаружения подземного хода начато досудебное расследование. После завершения необходимых процессуальных действий туннель засыпали землей.

Ранее аналогичные недостроенные туннели пограничники обнаружили 23 и 26 июля в Варенском и Лаздийском районах вблизи границы с Беларусью.

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