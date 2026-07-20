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Россия у границ НАТО – страны Балтии активно заявляют о возможной агрессии

Киев • УНН

 • 4992 просмотра

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что Кремль может рассматривать страны Балтии и Польшу как следующую цель для эскалации. Эксперты считают Эстонию наиболее уязвимой из-за военных ресурсов и географии.

Россия у границ НАТО – страны Балтии активно заявляют о возможной агрессии

На фоне неудач России в войне против Украины и все более частых заявлений западных политиков о возможных провокациях Кремля против стран НАТО вопрос безопасности Балтийского региона снова оказался в центре внимания. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что Кремль может рассматривать страны Балтии и Польшу как следующую цель для эскалации. Действительно ли Россия способна открыть еще один фронт, почему наиболее уязвимой может быть Эстония и как на это влияет война в Украине – разбирался УНН.

После того как война против Украины не принесла России ожидаемой быстрой победы, в странах НАТО все чаще говорят о рисках новой эскалации. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что Кремль нуждается в новой "победе", а наиболее вероятными целями сейчас видит страны Балтии и Польшу.

Его слова прозвучали после заявления президента Литвы Гитанаса Науседы, который подтвердил информацию западных СМИ о том, что Россия может готовить провокации против Польши или стран Балтии для проверки единства НАТО. По словам Науседы, соответствующие оценки основаны на данных разведки и касаются возможных атак на критическую инфраструктуру как военными, так и гибридными методами.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также предупреждал, что Россия может прибегнуть к операции "под чужим флагом" с использованием украинских дронов. На этом фоне Литва уже усилила охрану мостов, электроподстанций, газовых объектов и транспортной инфраструктуры.

Наиболее уязвимой может стать именно Эстония

Военный эксперт Александр Коваленко в комментарии УНН отмечал, что если оценивать ситуацию исключительно с военной точки зрения, то наиболее логичным направлением для потенциальной российской операции могла бы стать именно Эстония.

"Если анализировать сугубо военную составляющую, то значительно логичнее для России было бы действовать против Эстонии или Латвии. Литва менее удобна из-за белорусского фактора, ведь масштабную переброску войск через территорию Беларуси было бы очень сложно скрыть. Зато в Ленинградской и Псковской областях Россия может достаточно незаметно накапливать силы. Там есть возможность развернуть две общевойсковые армии, которых вполне достаточно для начала наступательной операции. Кроме того, теоретически Россия может попытаться высадить десант на северном побережье Эстонии, чтобы облегчить продвижение к Нарве, а дальше – в направлении Таллинна", – пояснил эксперт.

По его словам, главным преимуществом России может стать фактор времени.

Способны ли страны Балтии сдержать удар самостоятельно

По оценкам Коваленко, самостоятельно Эстония не имеет достаточных военных ресурсов для долговременного сдерживания масштабного вторжения.

"Если говорить откровенно, шансов у самой Эстонии практически нет. Это небольшая страна – по территории примерно как две среднестатистические украинские области, а население там даже меньше, чем в Харьковской области. Соответственно, и численность армии значительно меньше. Если Россия начнет наступление, она использует не только классическую механизированную операцию с танками, артиллерией и авиацией, но и весь опыт войны против Украины – FPV-дроны, массированное применение беспилотников, управляемые авиабомбы, баллистические и крылатые ракеты", – отметил он.

По мнению эксперта, особенно острой станет проблема работы систем противовоздушной обороны.

"Готов ли Таллинн отражать одновременный налет из сотен ударных дронов? На мой взгляд, нет. В такой ситуации страна очень быстро столкнется с масштабным гуманитарным кризисом. Начнется массовая эвакуация гражданского населения в Латвию. Но логистических маршрутов немного, и именно по ним Россия может наносить удары дронами и другими средствами поражения. Это создаст логистический коллапс, затруднит передвижение войск и фактически откроет россиянам путь к окружению Таллинна. К моменту, когда НАТО полностью развернет свои силы, российские войска могут уже находиться у столицы Эстонии. Далее вопрос перейдет в плоскость городских боев", – подчеркнул Коваленко.

Какими силами обладают страны Балтии

Хотя Литва, Латвия и Эстония в последние годы значительно увеличили военные бюджеты и закупки вооружений, их возможности всё ещё существенно уступают потенциалу России.

По открытым данным:

– Эстония имеет около 7–8 тысяч кадровых военных и более 40 тысяч резервистов;

– Латвия – примерно 8 тысяч военнослужащих и около 18 тысяч бойцов Национальной гвардии;

– Литва – более 20 тысяч военных и более 30 тысяч подготовленного резерва.

В целом три страны могут мобилизовать более 100 тысяч человек, однако главная проблема заключается не в численности, а в отсутствии достаточного количества тяжёлой техники, систем ПВО и ударной авиации. Именно поэтому оборонная стратегия Балтии полностью построена на быстром вмешательстве союзников по НАТО.

Нападение на Балтию означало бы войну с НАТО

Эксперт-международник Станислав Желиховский в комментарии для УНН подчеркивал, что возможное нападение России на Балтию имело бы значение далеко за пределами региона.

"Если бы Россия решилась атаковать страны Балтии, это стало бы подтверждением того, что Украина была права, когда говорила об угрозе российской экспансии. Для Путина цель не ограничивается только Украиной – речь идет о попытке восстановить влияние на территории бывшего Советского Союза", – сказал он УНН.

Вместе с тем эксперт предостерегает, что такое развитие событий имело бы и негативные последствия для Украины.

"В случае атаки на одну из стран НАТО значительная часть ресурсов Альянса могла бы быть направлена именно на её защиту. Это означает, что определённые ресурсы, которые сегодня используются для поддержки Украины, могли бы быть перераспределены", – пояснил Желиховский.

Может ли Россия воевать сразу на двух фронтах

Политолог Олег Лесный не исключает, что вероятная большая мобилизация в России может быть рассчитана не только на войну против Украины.

"Гипотетически это возможно, потому что сейчас сами россияне активно продвигают тему о возможной атаке на страны Балтии. Они могут пытаться не забирать ресурсы с украинского фронта, а новыми силами провести какую-то короткую 'победоносную войну'. Но я думаю, что вряд ли это будет для них просто", – отметил он.

Ключевой вопрос – реакция НАТО

В случае атаки на страну Балтии автоматически должна быть задействована статья 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную оборону. Однако скорость реализации этого механизма будет зависеть от политической воли стран-членов и оперативности переброски войск.

Дополнительным фактором неопределенности эксперты называют политическую ситуацию в США. Президент Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за недостаточные расходы на оборону и ставил под сомнение безусловность американских гарантий безопасности для отдельных членов Альянса. В то же время официально США не отказывались от своих обязательств по статье 5, а американские войска продолжают оставаться ключевой составляющей сдерживания НАТО в Европе.

Война гарантирована? 

Пока ни одна из европейских разведок не заявляет о неизбежности российского вторжения в страны Балтии в ближайшее время. В то же время всё больше западных политиков и военных признают: риск провокаций, диверсий или локальной эскалации со стороны Кремля растет.

Главным вопросом в таком сценарии будет не столько способность Эстонии, Латвии или Литвы самостоятельно сдержать удар, сколько скорость и решительность реакции всего НАТО. Именно это, по мнению большинства экспертов, может определить, решится ли Кремль проверить Альянс на прочность.

Великобритания заменит танки Challenger 2 в Эстонии мобильными силами с дронами, учтя опыт ВСУ19.07.26, 02:55 • 4274 просмотра

Андрей Тимощенков

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