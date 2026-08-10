рф признала атаку на энергообъекты в Одесской и Сумской областях Украины

В минобороны рф признали, что Россия атаковала энергетические объекты в Одесской и Сумской областях Украины. Об этом сообщает УНН.

Детали

Согласно заявлению, оккупанты нанесли комбинированный ракетный и авиационный удар по Одесской ТЭЦ и семи украинским электроподстанциям.

Удары по объектам напряжением 330 киловольт погасили свет — спокойной ночи — говорится в сообщении.

Кроме того, враг якобы "уничтожил" инфраструктуру газового месторождения "Бугроватое" в Сумской области.

Напомним

В Одесской области после ночной атаки рф энергетики частично запитали объекты критической инфраструктуры и вернули свет 128,4 тыс. семей. Ремонтные работы продолжаются круглосуточно.

Число пострадавших в результате атаки рф по Одесской области возросло до 13 — ОВА