рф признала атаку на энергообъекты в Одесской и Сумской областях Украины
Киев • УНН
россия признала, что нанесла комбинированный удар по Одесской ТЭЦ и семи подстанциям. Также якобы уничтожена инфраструктура газового месторождения на Сумщине.
В минобороны рф признали, что Россия атаковала энергетические объекты в Одесской и Сумской областях Украины. Об этом сообщает УНН.
Детали
Согласно заявлению, оккупанты нанесли комбинированный ракетный и авиационный удар по Одесской ТЭЦ и семи украинским электроподстанциям.
Удары по объектам напряжением 330 киловольт погасили свет — спокойной ночи
Кроме того, враг якобы "уничтожил" инфраструктуру газового месторождения "Бугроватое" в Сумской области.
Напомним
В Одесской области после ночной атаки рф энергетики частично запитали объекты критической инфраструктуры и вернули свет 128,4 тыс. семей. Ремонтные работы продолжаются круглосуточно.
Число пострадавших в результате атаки рф по Одесской области возросло до 13 — ОВА09.08.26, 21:50 • 2052 просмотра