Число пострадавших в результате атаки рф по Одесской области возросло до 13 — ОВА

Количество пострадавших в результате массированной ракетно-дроновой атаки по Одесской области возросло до 13 человек. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В настоящее время шестеро пострадавших находятся на стационарном лечении, один — в тяжелом состоянии, еще пятеро — в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие получают помощь амбулаторно — сообщил Кипер.

По его словам, всем оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

В Одесской области после атаки рф 300 тыс. семей остались без света, треть уже подключили к электроснабжению — Зеленский

Напомним

российские войска в течение недели нанесли удары по Одессе, Харькову, Павлограду и другим регионам Украины. В результате атак есть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома, порт и энергетическая инфраструктура.