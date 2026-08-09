Число пострадавших в результате атаки рф по Одесской области возросло до 13 — ОВА
Киев • УНН
В результате массированной ракетно-дроновой атаки по Одесской области пострадали 13 человек, шестеро госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии. Все получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Количество пострадавших в результате массированной ракетно-дроновой атаки по Одесской области возросло до 13 человек. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
В настоящее время шестеро пострадавших находятся на стационарном лечении, один — в тяжелом состоянии, еще пятеро — в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие получают помощь амбулаторно
По его словам, всем оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
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Напомним
российские войска в течение недели нанесли удары по Одессе, Харькову, Павлограду и другим регионам Украины. В результате атак есть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома, порт и энергетическая инфраструктура.