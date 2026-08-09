Полное солнечное затмение 12 августа: что увидят в Украине и где Солнце исчезнет полностью

В среду, 12 августа 2026 года, состоится одно из главных астрономических событий года — полное солнечное затмение. В узкой полосе, которая пройдёт через Арктику и часть Европы, Луна полностью закроет Солнце, на короткое время превратив день в сумерки. В Украине полной фазы не будет, однако в западных и части центральных областей можно будет увидеть частичное затмение. Больше всего повезёт жителям Закарпатья и Львовской области, передаёт УНН.

Детали

Затмение 12 августа станет первым полным солнечным затмением, видимым с материковой Европы, после события 11 августа 1999 года. По подсчётам Timeanddate, около 15,2 млн человек проживают непосредственно в полосе полной фазы, а хотя бы частичное затмение потенциально смогут увидеть около 980 млн жителей Земли.

Во время полной фазы Луна полностью перекрывает яркий диск Солнца. Именно в эти короткие минуты становится видна внешняя атмосфера нашей звезды — солнечная корона. Небо темнеет, на горизонте появляются цвета заката, а яркие планеты и звёзды становятся видимыми даже днём.

Где пройдёт полоса полного солнечного затмения

По данным NASA, полоса полной фазы 12 августа пройдёт через северные районы россии, Арктику, Гренландию, Исландию, Северную Атлантику, Испанию и небольшой участок на крайнем северо-западе Португалии. На территории Испании в полосу полной фазы попадут, в частности, районы Галисии, Астурии, Страны Басков, Арагона, Валенсии, а также Балеарские острова.

Ширина полосы полной фазы вблизи точки наибольшего затмения составит примерно 294 км. Максимальная продолжительность полной фазы достигнет 2 минут 18,2 секунды. Точка наибольшего затмения расположена над Северной Атлантикой примерно на широте Исландии. По расчётам NASA/GSFC, глобальный максимум наступит в 17:45:54 UTC, то есть примерно в 20:45:54 по киевскому времени.

Отметим, что для жителей Исландии это солнечное затмение имеет особое историческое значение. Ведь в последний раз это астрономическое явление на территории страны наблюдали в 1954 году, а в Рейкьявике полного солнечного затмения не видели с 1433 года. В столице Исландии частичная фаза начнётся примерно в 16:47 по местному времени, а полная — примерно в 17:48. По киевскому времени это около 20:48. Полная фаза в центре Рейкьявика продлится около минуты.

В Испании полное затмение наступит уже вечером. Например, в Сарагосе полная фаза начнётся примерно в 20:29 по местному времени, в Валенсии — около 20:32. Поскольку в августе Испания живёт по центральноевропейскому летнему времени, для Украины это соответственно примерно 21:29 и 21:32. При этом Солнце будет находиться очень низко над западным горизонтом. В некоторых районах оно зайдёт ещё до завершения всех частичных фаз затмения.

Почему затмение проходит через Арктику

Солнечное затмение возможно только вблизи "новолуния", когда Луна оказывается между Землёй и Солнцем. Однако "новолуние" мы наблюдаем ежемесячно, а затмения — нет. Причина заключается в том, что орбита Луны наклонена примерно на 5 градусов к плоскости земной орбиты вокруг Солнца.

В большинстве фаз "новолуния" Луна проходит немного выше или ниже видимого солнечного диска. Для затмения необходимо, чтобы "новолуние" произошло вблизи одного из двух узлов лунной орбиты — точек, в которых она пересекает плоскость эклиптики.

12 августа необходимая геометрия сложится таким образом, что конус полной лунной тени коснётся Земли в высоких северных широтах. Из-за движения Луны по её орбите, вращения Земли и кривизны земной поверхности эта тень пройдёт сложной дугой через Арктику и Северную Атлантику к Европе.

Что увидят в Украине

Украина не попадает в полосу полной фазы. Затмение будет частичным, и его увидят преимущественно жители западной и части центральной Украины. Чем дальше на восток и юг, тем меньшую часть Солнца Луна успеет закрыть до захода светила.

По расчётам Timeanddate, лучшие условия для наблюдения среди крупных украинских городов будут в Ужгороде. Там затмение начнётся примерно в 20:19, а наиболее заметная фаза наступит около 20:47. Луна закроет примерно 43,47% площади солнечного диска.

Во Львове затмение начнётся примерно в 20:17. Максимум ожидается в 20:43, когда будет закрыто около 40,47% площади Солнца.

В Ровно максимальная видимая фаза ожидается примерно в 20:37, а площадь закрытого Солнца составит около 30,61%. В Ивано-Франковске максимум наступит примерно в 20:38 при покрытии около 27,72%, в Тернополе — примерно в 20:36, где Луна закроет около 26,44% солнечного диска.

Несколько менее заметным затмение будет в Черновцах — около 15,04% площади солнечного диска, а в Хмельницком — около 16,36%. В Виннице Луна закроет примерно 6,88% Солнца.

В Киеве явление будет очень коротким и малозаметным. Частичная фаза для столицы начнётся примерно в 20:14, максимум наступит около 20:18, а Солнце зайдёт уже примерно в 20:23. Максимально Луна закроет лишь около 2,69% площади солнечного диска. Поэтому без специального оборудования и чёткого открытого горизонта заметить затмение будет непросто.

В значительной части востока страны Солнце зайдёт ещё до начала затмения. Например, для Харькова Timeanddate не указывает затмение 12 августа среди видимых событий. В самой Одессе оно также не будет видимым, хотя в отдельных частях Одесской области короткая частичная фаза возможна.

Для желающих понаблюдать за этим астрономическим явлением в Украине ключевым условием станет не только безоблачное небо. Солнце будет находиться очень низко, поэтому потребуется максимально открытый западный или северо-западный горизонт без домов, деревьев или холмов.

Почему нельзя путать «фазу» и процент закрытого Солнца

При описании затмений часто используются два разных показателя. Первый — magnitude, или величина затмения, которая показывает, какую часть диаметра Солнца перекрывает Луна. Второй — obscuration, то есть доля площади солнечного диска, которая фактически закрыта. Эти цифры не одинаковы. Например, величина затмения 0,4 не означает автоматически, что закрыто ровно 40% площади Солнца.

Как безопасно смотреть на затмение

В Украине затмение будет лишь частичным. Это означает, что момента, когда на Солнце можно было бы безопасно смотреть невооружённым глазом, вообще не будет.

NASA подчёркивает: даже если от Солнца остаётся лишь небольшой яркий серп, смотреть на него без специальной защиты опасно. Такое наблюдение может вызвать серьёзное и потенциально необратимое повреждение сетчатки. Оно может возникнуть без немедленной боли, поэтому человек не всегда сразу понимает, что травмировал глаза.

Для прямого наблюдения необходимы специальные очки или ручные солнечные фильтры, соответствующие международному стандарту ISO 12312-2. Обычные солнцезащитные очки не подходят независимо от того, насколько тёмные у них стёкла. Также нельзя использовать рентгеновские плёнки, компакт-диски, закопчённое стекло или самодельные светофильтры.

Особенно опасны телескопы, бинокли и телеобъективы. Без специального солнечного фильтра, установленного перед объективом, они концентрируют излучение и могут мгновенно травмировать глаз. Очки для наблюдения затмения нельзя просто надеть, а после этого смотреть через бинокль или телескоп: концентрированный свет способен повредить сам фильтр.

Безопасная альтернатива — непрямое наблюдение. Самый простой вариант — пинхол-проектор: небольшое отверстие в картоне проецирует изображение Солнца на другую поверхность. Аналогичный эффект создаёт кухонный дуршлаг или промежутки между листьями деревьев — во время частичного затмения вместо круглых солнечных пятен на земле появляются маленькие серпы.

Затмение и Персеиды в одну ночь

12 августа 2026 года будет необычным не только из-за затмения. В этот же день наступит «новолуние», а в ночь с 12 на 13 августа ожидается пик метеорного потока Персеиды.

Отсутствие яркого лунного света создаст особенно благоприятные условия для наблюдения метеоров. При ясной погоде в западной Украине вечером можно будет сначала увидеть частичное солнечное затмение у горизонта, а после наступления темноты — перейти к наблюдению Персеид. NASA называет ночь 12–13 августа одним из главных моментов для наблюдения за небом в этом месяце.

Какие солнечные затмения будут следующими

Следующее полное солнечное затмение произойдет уже 2 августа 2027 года. Полоса полной фазы пройдет через юг Испании и Северную Африку, в частности Марокко, Алжир, Тунис, Ливию и Египет, а затем через Аравийский полуостров. В районе Египта продолжительность полной фазы достигнет примерно 6 минут 23 секунд, что сделает его одним из самых продолжительных полных затмений XXI века. В Украине это затмение снова будет частичным.

Еще более интересным для Украины станет событие 1 июня 2030 года. Тогда произойдет кольцеобразное солнечное затмение, во время которого видимый диаметр Луны будет немного меньше солнечного, поэтому вокруг темного лунного диска останется яркое "огненное кольцо".

Полоса кольцеобразной фазы действительно пройдет по территории Украины, но не через все южные и восточные области, как иногда указывается. В частности, кольцеобразная фаза будет видна в Крыму и на отдельных участках восточных областей, тогда как в Киеве, Днепре и большинстве других городов затмение останется частичным. NASA/GSFC подтверждает прохождение центральной полосы через этот регион, а Timeanddate определяет 1 июня 2030 года как ближайшее кольцеобразное затмение, видимое с территории Украины.

Напомним

Частичное солнечное затмение 12 августа временно снизит производство электроэнергии в Европе. Перебоев с электроснабжением не ожидается, поскольку затмение произойдет после пика производства.