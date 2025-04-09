Атлантический океан

Возле польского города Мендзыздрое зоозащитники освободили 7-метрового горбатого кита, который запутался в рыболовных сетях. Спасательная операция прошла успешно благодаря спокойному поведению животного и слаженной работе служб.
Ученые обнаружили значительное увеличение трещин в ледяном щите Гренландии между 2016 и 2021 годами. Спутниковые снимки показали рост объема трещин на 4,3%, что влияет на стабильность ледника.
Администрация Байдена планирует запретить бурение нефтегазовых скважин на территории 2,5 млн кв. км побережья США. Ограничения охватят побережье Тихого и Атлантического океанов и восточную часть Мексиканского залива.
Министры обороны ФРГ и Великобритании заключили соглашение об укреплении оборонного сотрудничества. Документ предусматривает совместные учения, разработку оружия и противодействие российским подводным лодкам.
Более 40 климатологов обратились к министрам Северной Европы относительно изменений в Атлантическом океане из-за глобального потепления. Ученые призывают к срочным действиям для предотвращения коллапса океанических течений и климатических изменений.
Региональная ассамблея Азорских островов одобрила создание морской заповедной зоны площадью 300 тыс. км². Половина территории будет полностью защищена, на другой разрешен выборочный вылов рыбы.
Национальный центр ураганов США прогнозирует усиление урагана «Милтон» до 4 категории перед выходом на западное побережье Флориды.
Ураган Кирк движется через Атлантику в Западную и Центральную Европу. Ожидается, что он достигнет континента в середине или в конце следующей недели, потенциально угрожая Германии и Франции.
30-летняя гражданка Германии умерла после нападения акулы в Атлантическом океане в 514 км от Канарских островов. Женщину эвакуировали вертолетом, но она умерла по дороге в больницу из-за потери крови.
"Эрнесто" снова стал ураганом, вызывая опасные течения на пляжах США и Канады. Ожидается усиление шторма перед ослаблением до посттропического циклона во вторник.
Ураган «Эрнесто» ослаб до тропического шторма, удаляясь от Бермудских островов. Шторм вызвал перебои с электричеством и водоснабжением в Карибском бассейне, ожидается его усиление возле Ньюфаундленда.
Сегодня, 27 июля, в Украине свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. До 2023 года по советской традиции День медика в Украине отмечали в третье воскресенье июня. В прошлом году дату празднования перенесли на 27 июля.
Судно Argos Georgia затонуло из-за наводнения возле Фолклендских островов. 6 человек погибли, 14 спасены, 7 пропали без вести. Среди экипажа были граждане разных стран, в том числе РФ.
Ураган "Берилл", мощный шторм четвертой категории, прошел в среду над Ямайкой, вызвав сильные ветры, проливные дожди и причинив значительный ущерб, в результате него погибли по меньшей мере 7 человек на юго-востоке Карибского бассейна.
Сейчас рыболовство является важным видом экономической деятельности во всем мире и обеспечивает значительные источники пищи и дохода для миллионов людей, особенно в развивающихся странах. Ежегодный улов рыбы в мире колеблется в пределах 100 миллионов тонн. Каждый человек на планете ежегодно съедает около 20 килограммов рыбы
Тропический шторм "Альберто" сформировался в Мексиканском заливе, став первым названным штормом сезона ураганов, и, как ожидается, принесет сильные дожди и возможные внезапные наводнения в Северо-Восточную Мексику и Южный Техас.
По словам первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка, с поступлением новой военной помощи от США преимущества России на поле боя постепенно уменьшаются: ее преимущество в артиллерии снизилось с 7 к 1 до 5 к 1.
Страны "Группы семи" договорились предоставить Украине около 50 миллиардов долларов новой помощи в виде кредитов, размер которых зависит от размера их экономик и которые будут погашаться за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.
Корабли российского флота, включая атомную подводную лодку и фрегат, вооруженные гиперзвуковыми ракетами, прибыли на Кубу с пятидневным визитом.
Из-за плохого урожая морских водорослей и растущего мирового спроса цены на японские морские водоросли, такие как вакаме и Нори, взлетели до небес, что негативно сказалось на домашних хозяйствах и ресторанах Японии.
Россия направляет военные корабли, включая атомную подводную лодку и фрегат, на Кубу для проведения военно-морских учений вблизи берегов Соединенных Штатов.
Украина и Норвегия подписали в Стокгольме соглашение по безопасности, при этом Норвегия обязалась оказывать долгосрочную военную и невоенную поддержку Украине, в том числе выделить более 6 миллиардов евро на 2023-2027 годы.
Министр иностранных дел Португалии заявил, что вступление Украины в ЕС имеет фундаментальное значение для Португалии из-за потенциальных экономических возможностей, решения продовольственной проблемы, а также из-за того, что Украина является проатлантическим союзником.
Сейвал, находящийся под угрозой исчезновения, найден мертвым на носу круизного лайнера, прибывшего в Нью-Йорк. Вероятно, он был сбит судном.
С 18 апреля во время пропалестинских протестов в около 40 университетах в 25 штатах США были арестованы почти 2 000 человек.
Аномально быстрое повышение уровня моря в некоторых регионах северо-западной Атлантики связано с повышением температуры в глубоких водах, впадающих в Атлантику с антарктического побережья, в результате глобального потепления, вызванного деятельностью человека.
Полное солнечное затмение пройдет через Тихий океан, Мексику, США и Канаду 8 апреля, а его полная фаза продлится 4 минуты 27 секунд.
Генеральный секретарь НАТО Столтенберг и Президент Польши Дуда обсудили войну россии против Украины, отметив острую потребность Украины в боеприпасах и важность продолжения военной поддержки со стороны союзников по НАТО, несмотря на большие потери россии.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС увеличить и ускорить помощь Украине, указав, что в ближайшие месяцы может решиться исход войны.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон впервые за 30 лет посетил Фолклендские острова, чтобы отдать дань памяти британским военным, погибшим в конфликте 1982 года, и подтвердить приверженность Великобритании к защите суверенитета островов.