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Ученые нашли доказательства ослабления системы циркуляции океана: Гольфстрим на грани коллапса

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Ученые обнаружили, что ослабление океанического течения Гольфстрима происходит более века, и он может скоро совсем исчезнуть, что приведет к экстремальному похолоданию в Европе. Новое исследование указывает на "холодный участок" в Северной Атлантике как доказательство ослабления Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции.

Ученые нашли доказательства ослабления системы циркуляции океана: Гольфстрим на грани коллапса

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что океаническое течение в Атлантическом океане, существенно влияющее на климат – Гольфстрим, которое ослабевает уже более 100 лет, вскоре может полностью исчезнуть. Это негативно скажется на климате, предупреждают исследователи. Об этом пишет Daily Mail, передает УНН.

Детали

Гольфстрим – это лишь небольшая часть гораздо более широкой системы течений, официально названной Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (AMOC).

AMOC, называемая "конвейерной лентой океана", транспортирует теплую, соленую воду вблизи поверхности океана на север от тропиков в северное полушарие.

Это имеет решающее значение для поддержания умеренного климата в Европе, Великобритании и на восточном побережье США.

Вызывает озабоченность то, что если AMOC стремительно разрушается, это может привести к глубокому замерзанию в больших частях Европы.

Фактически, ученые прогнозируют, что в некоторых частях Великобритании температура может опуститься до -30°C.

Наша аналитическая работа показывает, что AMOC ослабевает уже более века. Эта тенденция, вероятно, продолжится, если уровень парниковых газов будет продолжать расти

- сказал профессор Вэй Лю, один из авторов исследования.

Исследователи указывают на странный участок холодной воды к югу от Гренландии и Исландии, шириной более 1,5 тысячи километров, которой на самом деле не должно там быть. 

В отличие от окружающей воды, этот "упрямый" участок холодной воды сопротивляется глобальному потеплению более века, что долго подпитывало дискуссии среди ученых.

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Теперь новое исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, наконец, связывает это с долгосрочным ослаблением AMOC.

Люди задавались вопросом, почему существует эта холодная точка; мы обнаружили, что наиболее вероятным ответом является ослабление AMOC

 - сказал ведущий автор исследования Вэй Лю.

Лю и его коллега проанализировали данные за почти 100 лет о солёности и температуре, которые можно использовать для понимания силы AMOC.

Когда AMOC замедляется, меньше тепла и соли достигает Северной Атлантики, что приводит к появлению более прохладных, пресных и менее соленых поверхностных вод.

По этим долгосрочным данным о солёности и температуре они реконструировали изменения в системе циркуляции и сравнили их с почти 100 различными климатическими моделями.

Они обнаружили, что только модели, имитирующие ослабленный AMOC, соответствуют реальным данным. Это указывает на то, что ослабленный AMOC был единственной возможной причиной образования капли.

В эпизоде голливудского фильма "Послезавтра" коллапс AMOC происходит в течение нескольких дней, и вымышленная погода сразу же меняется на чрезвычайно холодную.

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К счастью, такого быстрого перехода не произойдет в реальной жизни, сказала руководитель отдела морской физики и циркуляции океана в Национальном океанографическом центре в Саутгемптоне Пенни Холлидей.

Если AMOC достигнет переломного момента, это произойдет по меньшей мере в течение нескольких десятилетий.Однако замедление AMOC, независимо от того, происходит ли оно быстро или в течение многих десятилетий, приведет к возникновению более экстремальных и жестоких погодных систем, которые могут привести к смерти и значительным разрушениям 

– сказала она.

На прошлой неделе другая команда ученых сообщила, что температура в Шотландии может упасть до -30°C, если AMOC разрушится.Причем Эдинбург почти половину года проведет с минимальной температурой ниже 0°C.

Тем временем в Лондоне будут наблюдаться экстремально холодные температуры до -19°C и более двух месяцев дополнительных дней с температурой ниже нуля по сравнению с концом 19 века.

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Лилия Набока

Лилия Набока

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