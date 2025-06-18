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Рис может оказаться наиболее устойчивой культурой в условиях глобального потепления - Bloomberg

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Новое исследование показало, что рис будет иметь наименьшее снижение урожайности в глобальных масштабах по сравнению с другими культурами из-за глобального потепления. Рост доходов и адаптация фермеров будут способствовать устойчивости риса к изменению климата.

Рис может оказаться наиболее устойчивой культурой в условиях глобального потепления - Bloomberg

Глобальное потепление по всему миру уже влияет на урожайность сельского хозяйства, когда одна культура может быть лучше приспособлена к новым условиям, чем другие. Новое исследование показало, что снижение уровня мировой урожайности меньше всего затронет рис, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Новое исследование, изучающее будущее производство шести основных культур, включая пшеницу, сою и сорго, показало, что именно рис будет иметь наименьшее снижение урожайности в глобальных масштабах. Результаты показывают тревожную картину того, как изменение климата может повлиять на мировую продовольственную систему, а также прогнозируют, что фермеры могут принять меры, чтобы компенсировать некоторые потери.

Рис более адаптивен, поэтому он более защищен. Это сочетание характеристик культуры, а затем действий, которые фермеры могут предпринять, чтобы воспользоваться этим 

- говорит ведущий автор нового исследования Nature и доцент Университета Иллинойса Урбана-Шампейн Энди Халтгрен.

Чрезмерная жара, в частности, может негативно повлиять на урожайность злаков, особенно во время высоких дневных температур.

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Ночи также станут теплее, что, вероятно, негативно повлияет на такие культуры, как кукуруза. Но, по прогнозам, это также создаст условия, при которых некоторые сорта риса будут расти лучше, чем другие зерновые. Особенно во очень влажном климате Южной и Юго-Восточной Азии, где его обычно выращивают.

Хотя некоторые другие исследования показали, что более жаркие ночи могут снизить урожайность риса, эффект зависит от его сорта и того, насколько влажные или сухие местные условия.

В действительно влажных условиях полезны более высокие минимальные температуры, особенно если очень влажно, и вы находитесь в относительно более высокой части глобального распределения доходов

– говорит Халтгрен.

В исследовании также прогнозируется, что рост доходов в Азии позволит фермерам адаптироваться. В частности путем перехода на более продуктивные сорта риса, что является еще одним ключевым фактором очевидного преимущества этой культуры.

По прогнозам, урожайность риса во всем мире все еще будет снижаться, но лишь примерно на 1% при сценарии умеренных выбросов к концу века, по сравнению со снижением урожайности от 6% для сорго до 14% для пшеницы и 22% для сои.

Дополнения

Новое исследование NASA подтверждает, что интенсивность наводнений, засух и других экстремальных явлений значительно выросла за последние 5 лет из-за изменений климата. Водоснабжающие компании не готовы к изменениям.

Нарушение дыхания во сне может стать еще более распространенным. Исследователи обнаружили, что рост температур ночью из-за климатического кризиса способен существенно ухудшить течение обструктивного апноэ во сне. Это угрожает миллионам людей в мире ухудшением здоровья, ростом смертности и миллиардными экономическими потерями.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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