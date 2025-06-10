Популяция императорских пингвинов сокращается быстрыми темпами из-за глобального потепления - исследование

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно
Эксклюзив
13:58 • 758 просмотра

Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

Эксклюзив
13:21 • 5984 просмотра

россия скупает советские двигатели по миру, чтобы оставить Украину без возможности ремонтировать самолеты - военный эксперт

13:16 • 11813 просмотра

ЕС предложил 18-й пакет санкций против рф: в фокусе - потолок цен на нефть рф в $45, "теневой флот" и банки

Эксклюзив
11:54 • 16251 просмотра

Множественное гражданство: окончательного законопроекта нет, его пытаются быстро доработать

Эксклюзив
9 июня, 15:58 • 70575 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Эксклюзив
9 июня, 13:46 • 162109 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Эксклюзив
9 июня, 13:35 • 119383 просмотра

Алкоголь, нарушения, пренебрежение к суду: история вождения скандального нардепа Сергея Кузьминых

Эксклюзив
9 июня, 13:15 • 112509 просмотра

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Эксклюзив
9 июня, 12:50 • 206884 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога

9 июня, 11:52 • 66703 просмотра

Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.8м/с
35%
754мм
Популярные новости

Ночная атака рф на Одессу унесла жизни двух человек, 9 раненых: показали последствия

10 июня, 05:39 • 48922 просмотра

Звезда "Капитана Америки" расстроился, что его не пригласили в новый фильм Marvel

10 июня, 07:28 • 32390 просмотра

Франция предложила Украине новые варианты финансирования оружия: детали от Минобороны

10 июня, 08:07 • 42487 просмотра

Крупнейший аукцион платьев принцессы Дианы представил более 100 лотов

08:50 • 27207 просмотра

рф подозревают в запуске дронов с кораблей в направлении военных объектов Германии: данные расследования

09:20 • 45220 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 206888 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 196671 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 187865 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 202217 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 188034 просмотра
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Али Хаменеи

Урсула фон дер Ляйен

Кайя Каллас

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Польша

Северная Корея

Реклама
УНН Lite

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

13:35 • 4020 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

11:04 • 16554 просмотра

Крупнейший аукцион платьев принцессы Дианы представил более 100 лотов

08:50 • 27718 просмотра

Звезда "Капитана Америки" расстроился, что его не пригласили в новый фильм Marvel

10 июня, 07:28 • 32859 просмотра

Ромео Бекхэм впервые после разрыва с бывшей девушкой был замечен с моделью Кэролайн Даур в Париже

9 июня, 18:25 • 49920 просмотра
Актуальное

ЧатГПТ

МиГ-31

YouTube

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Популяция императорских пингвинов сокращается быстрыми темпами из-за глобального потепления - исследование

Киев • УНН

 • 684 просмотра

В Антарктиде популяция императорских пингвинов сократилась на 22% за 15 лет из-за глобального потепления. Изменения климата разрушают среду обитания пингвинов.

Популяция императорских пингвинов сокращается быстрыми темпами из-за глобального потепления - исследование

Популяция императорских пингвинов в Антарктиде сократилась почти на четверть из-за глобального потепления, которое изменяет их естественную среду обитания. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Как установили ученые по результатам нового исследования, опубликованного во вторник, 10 июня в журнале Nature Communications: Earth & Environment, потери популяции намного больше, чем считалось ранее.

Ученые, наблюдающие за императорскими пингвинами, использовали спутники для оценки шестнадцати колоний на Антарктическом полуострове, в море Уэдделла и море Беллинсгаузена, что составляет почти треть мировой популяции императорских пингвинов.

То, что они обнаружили, было "вероятно, примерно на 50% хуже, чем даже самая пессимистичная оценка текущей популяции, сделанная с помощью компьютерного моделирования", сказал ученый Питер Фретвелл, который отслеживает дикую природу из космоса в Британской антарктической службе (BAS).

Исследование показало, что "численность контролируемых колоний уменьшилась на 22% за 15 лет - до 2024 года".

Как отмечает издание, это можно сравнить с предварительной оценкой сокращения на 9,5% по всей Антарктиде в период с 2009 по 2018 год.

Причины сокращения популяции пингвинов

Потепление истончает и дестабилизирует лед под ногами пингвинов в местах их размножения. В последние годы некоторые колонии потеряли всех своих птенцов, поскольку лед под ними провалился, в результате чего вылупившиеся птенцы попали в море еще до того, как они стали достаточно взрослыми, чтобы справиться с ледяным океаном

 - говорится в публикации.

По словам Фретвелла, новое исследование показывает, что численность пингвинов сокращается с начала мониторинга в 2009 году, еще до того, как глобальное потепление начало существенно влиять на морской лед.

Но он сказал, что виновником, вероятно, все же является изменение климата, поскольку потепление создает другие проблемы для пингвинов, такие как увеличение количества осадков или усиление вторжения хищников.

Императорские пингвины, пожалуй, являются самым ярким примером того, как изменение климата действительно проявляет свое влияние, подчеркнул ученый.

Здесь нет рыболовства. Нет разрушения среды обитания. Нет загрязнения, которое вызывает сокращение их популяции. Это просто температура льда, на котором они размножаются и живут, и это настоящее изменение климата. Тревожный результат

- подытожил он.

Исследователи знают, что изменение климата вызывает потери, но "скорость этого сокращения является особым поводом для тревоги".

Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов03.02.25, 14:45 • 117207 просмотров

Будущие исследования

В новом исследовании используются спутниковые снимки высокого разрешения, полученные в течение октября и ноября 2024 года, до того, как регион погрузился в зимнюю тьму.

Фретвелл сказал, что будущие исследования могут использовать другие типы спутникового мониторинга, такие как радар или тепловизор, для фиксации популяций в темные месяцы, а также распространить их на другие колонии.

Нам действительно нужно посмотреть на остальную часть популяции, чтобы увидеть, распространяется ли этот тревожный результат на весь континент

– сказал он, добавив, что в целом исследованные колонии считаются репрезентативными.

Он сказал, что есть надежда, что пингвины в будущем могут пойти дальше на юг, в более холодные регионы, но добавил, что неясно, "как долго они там продержатся".

Компьютерные модели прогнозируют, что этот вид будет на грани исчезновения к концу столетия, если человечество не сократит выбросы, нагревающие планету. Последнее исследование показывает, что картина может быть еще хуже.

Возможно, нам придется переосмыслить эти модели сейчас, учитывая эти новые данные

- заметил ученый.

Но он подчеркнул, что еще есть время уменьшить угрозу для пингвинов.

У нас действительно гнетущая картина изменения климата и сокращения населения даже быстрее, чем мы думали, но еще не поздно. Мы, вероятно, потеряем много императорских пингвинов на этом пути, но если люди изменятся, и если мы уменьшим или изменим наши выбросы, тогда мы спасем императорских пингвинов

- сказал он.

Добавим

Согласно исследованию 2020 года, императорские пингвины, также известные как Aptenodytes forsteri, насчитывают около четверти миллиона пар, и все они обитают в Антарктиде.

Детеныш императорского пингвина вылупляется из яйца, которое зимой согревал самец, пока самка из пары, размножающейся, отправляется на двухмесячную рыбалку. Когда она возвращается в колонию, она кормит детеныша, отрыгивая накопленную пищу, а затем оба родителя по очереди ищут новую добычу.

Чтобы выжить самостоятельно, птенцы должны развить водонепроницаемое оперение. Этот процесс обычно начинается в середине декабря.

На станции "Вернадский" снова зафиксировали "кражу" среди пингвинов: пернатый украл камни для гнезда23.04.25, 15:55 • 9058 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоНовости МираПогода и окружающая среда
Антарктида
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9