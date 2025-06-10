Популяция императорских пингвинов сокращается быстрыми темпами из-за глобального потепления - исследование

Популяция императорских пингвинов в Антарктиде сократилась почти на четверть из-за глобального потепления, которое изменяет их естественную среду обитания. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Как установили ученые по результатам нового исследования, опубликованного во вторник, 10 июня в журнале Nature Communications: Earth & Environment, потери популяции намного больше, чем считалось ранее.

Ученые, наблюдающие за императорскими пингвинами, использовали спутники для оценки шестнадцати колоний на Антарктическом полуострове, в море Уэдделла и море Беллинсгаузена, что составляет почти треть мировой популяции императорских пингвинов.

То, что они обнаружили, было "вероятно, примерно на 50% хуже, чем даже самая пессимистичная оценка текущей популяции, сделанная с помощью компьютерного моделирования", сказал ученый Питер Фретвелл, который отслеживает дикую природу из космоса в Британской антарктической службе (BAS).

Исследование показало, что "численность контролируемых колоний уменьшилась на 22% за 15 лет - до 2024 года".

Как отмечает издание, это можно сравнить с предварительной оценкой сокращения на 9,5% по всей Антарктиде в период с 2009 по 2018 год.

Причины сокращения популяции пингвинов

Потепление истончает и дестабилизирует лед под ногами пингвинов в местах их размножения. В последние годы некоторые колонии потеряли всех своих птенцов, поскольку лед под ними провалился, в результате чего вылупившиеся птенцы попали в море еще до того, как они стали достаточно взрослыми, чтобы справиться с ледяным океаном - говорится в публикации.

По словам Фретвелла, новое исследование показывает, что численность пингвинов сокращается с начала мониторинга в 2009 году, еще до того, как глобальное потепление начало существенно влиять на морской лед.

Но он сказал, что виновником, вероятно, все же является изменение климата, поскольку потепление создает другие проблемы для пингвинов, такие как увеличение количества осадков или усиление вторжения хищников.

Императорские пингвины, пожалуй, являются самым ярким примером того, как изменение климата действительно проявляет свое влияние, подчеркнул ученый.

Здесь нет рыболовства. Нет разрушения среды обитания. Нет загрязнения, которое вызывает сокращение их популяции. Это просто температура льда, на котором они размножаются и живут, и это настоящее изменение климата. Тревожный результат - подытожил он.

Исследователи знают, что изменение климата вызывает потери, но "скорость этого сокращения является особым поводом для тревоги".

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Будущие исследования

В новом исследовании используются спутниковые снимки высокого разрешения, полученные в течение октября и ноября 2024 года, до того, как регион погрузился в зимнюю тьму.

Фретвелл сказал, что будущие исследования могут использовать другие типы спутникового мониторинга, такие как радар или тепловизор, для фиксации популяций в темные месяцы, а также распространить их на другие колонии.

Нам действительно нужно посмотреть на остальную часть популяции, чтобы увидеть, распространяется ли этот тревожный результат на весь континент – сказал он, добавив, что в целом исследованные колонии считаются репрезентативными.

Он сказал, что есть надежда, что пингвины в будущем могут пойти дальше на юг, в более холодные регионы, но добавил, что неясно, "как долго они там продержатся".

Компьютерные модели прогнозируют, что этот вид будет на грани исчезновения к концу столетия, если человечество не сократит выбросы, нагревающие планету. Последнее исследование показывает, что картина может быть еще хуже.

Возможно, нам придется переосмыслить эти модели сейчас, учитывая эти новые данные - заметил ученый.

Но он подчеркнул, что еще есть время уменьшить угрозу для пингвинов.

У нас действительно гнетущая картина изменения климата и сокращения населения даже быстрее, чем мы думали, но еще не поздно. Мы, вероятно, потеряем много императорских пингвинов на этом пути, но если люди изменятся, и если мы уменьшим или изменим наши выбросы, тогда мы спасем императорских пингвинов - сказал он.

Добавим

Согласно исследованию 2020 года, императорские пингвины, также известные как Aptenodytes forsteri, насчитывают около четверти миллиона пар, и все они обитают в Антарктиде.

Детеныш императорского пингвина вылупляется из яйца, которое зимой согревал самец, пока самка из пары, размножающейся, отправляется на двухмесячную рыбалку. Когда она возвращается в колонию, она кормит детеныша, отрыгивая накопленную пищу, а затем оба родителя по очереди ищут новую добычу.

Чтобы выжить самостоятельно, птенцы должны развить водонепроницаемое оперение. Этот процесс обычно начинается в середине декабря.

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