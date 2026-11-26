Голливудский актер Колин Фаррелл откровенно рассказал о многолетней борьбе с зависимостью и признался, что именно отцовство помогло ему изменить жизнь. Об этом сообщает People со ссылкой на новый документальный фильм "The Slightest Touch", пишет УНН.

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50-летний ирландский актер признался, что начал употреблять алкоголь еще в 13–14 лет. Позже к проблемам с алкоголем добавилась наркотическая зависимость.

Переломным моментом для Фаррелла стало завершение съемок фильма "Полиция Майами". После этого актер попал в реабилитационный центр, где начал переосмысливать свою жизнь.

Как сын изменил жизнь голливудской звезды

Особую роль в преодолении зависимости сыграл старший сын актера Джеймс, который родился в 2003 году с синдромом Ангельмана — редким генетическим заболеванием, влияющим на развитие нервной системы.

Фаррелл отказался от алкоголя и наркотиков, когда мальчику было 2,5 года. Во время реабилитации актер осознал, насколько важно присутствовать в жизни сына, который будет нуждаться в постоянной поддержке.

В документальном фильме Фаррелл не смог сдержать слез, вспоминая тот период. Он также рассказал, что воспитание двух сыновей помогло ему повзрослеть и изменить отношение к жизни.

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