Колин Фаррелл рассказал, как его маленький сын помог ему преодолеть алкогольную и наркотическую зависимость
Киев • УНН
Актёр начал употреблять алкоголь в 13–14 лет, а позднее столкнулся с наркотической зависимостью. Отцовство стало переломным моментом в его выздоровлении.
Голливудский актер Колин Фаррелл откровенно рассказал о многолетней борьбе с зависимостью и признался, что именно отцовство помогло ему изменить жизнь. Об этом сообщает People со ссылкой на новый документальный фильм "The Slightest Touch", пишет УНН.
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50-летний ирландский актер признался, что начал употреблять алкоголь еще в 13–14 лет. Позже к проблемам с алкоголем добавилась наркотическая зависимость.
Переломным моментом для Фаррелла стало завершение съемок фильма "Полиция Майами". После этого актер попал в реабилитационный центр, где начал переосмысливать свою жизнь.
Как сын изменил жизнь голливудской звезды
Особую роль в преодолении зависимости сыграл старший сын актера Джеймс, который родился в 2003 году с синдромом Ангельмана — редким генетическим заболеванием, влияющим на развитие нервной системы.
Фаррелл отказался от алкоголя и наркотиков, когда мальчику было 2,5 года. Во время реабилитации актер осознал, насколько важно присутствовать в жизни сына, который будет нуждаться в постоянной поддержке.
В документальном фильме Фаррелл не смог сдержать слез, вспоминая тот период. Он также рассказал, что воспитание двух сыновей помогло ему повзрослеть и изменить отношение к жизни.
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