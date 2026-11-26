В Верховной Раде, по словам народного депутата от "Слуги народа" Руслана Горбенко, зарегистрировали законопроект, который позволит парламентариям проходить военную службу без утраты депутатского мандата. Об этом Горбенко сообщил в интервью украинским СМИ, пишет УНН.

Детали

Законодательная инициатива предусматривает возможность добровольного заключения народными депутатами контрактов с воинскими частями. При этом парламентарии смогут сохранить свои мандаты и получить такие же гарантии страхования жизни и здоровья, как и военнослужащие.

По словам Горбенко, он уже обсуждал соответствующую инициативу с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Законопроект планируют рассмотреть в первом чтении еще до принятия государственного бюджета на 2027 год.

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Горбенко заявил, что среди парламентариев уже есть желающие присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. Сам нардеп также выразил готовность подписать контракт.

Более 10 человек уже готовы подписать контракт, и я тоже готов – подчеркнул он.

В то же время, по словам парламентария, депутатов, готовых отказаться от мандата ради прохождения военной службы, в настоящее время единицы.

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