Нардепам хотят разрешить служить в ВСУ без потери мандата — в Раде уже ищут желающих отправиться на фронт
Киев • УНН
Законопроект может позволить депутатам добровольно служить в ВСУ, сохраняя мандат и страховые гарантии. Более 10 нардепов готовы подписать контракт.
В Верховной Раде, по словам народного депутата от "Слуги народа" Руслана Горбенко, зарегистрировали законопроект, который позволит парламентариям проходить военную службу без утраты депутатского мандата. Об этом Горбенко сообщил в интервью украинским СМИ, пишет УНН.
Детали
Законодательная инициатива предусматривает возможность добровольного заключения народными депутатами контрактов с воинскими частями. При этом парламентарии смогут сохранить свои мандаты и получить такие же гарантии страхования жизни и здоровья, как и военнослужащие.
По словам Горбенко, он уже обсуждал соответствующую инициативу с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Законопроект планируют рассмотреть в первом чтении еще до принятия государственного бюджета на 2027 год.
Сколько депутатов готовы отправиться на фронт
Горбенко заявил, что среди парламентариев уже есть желающие присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. Сам нардеп также выразил готовность подписать контракт.
Более 10 человек уже готовы подписать контракт, и я тоже готов
В то же время, по словам парламентария, депутатов, готовых отказаться от мандата ради прохождения военной службы, в настоящее время единицы.
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