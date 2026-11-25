Вечером 25 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего зафиксировали несколько попаданий в Деснянском районе столицы, предварительно, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

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Около 22:48 в столице прогремела серия мощных взрывов. Впоследствии городской голова сообщил о попадании в здание на территории промышленной зоны Деснянского района.

Также, по предварительным данным, россияне попали еще в одно нежилое здание в этом же районе. Поступила информация о разрушениях и возможных пострадавших.

В 23:23 Кличко сообщил о попадании в торговый центр в Деснянском районе. К местам ударов направили экстренные службы.

Угроза повторных ракетных ударов

По информации мониторинговых каналов, атака на Киев может быть не последней этой ночью. По их предварительным оценкам, россияне могли подготовить к запуску еще около 40 ракет. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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