В пятницу, 27 ноября, на Софийской площади в Киеве волонтёры смогут присоединиться к установке главной новогодней ёлки Украины — создать настоящую ёлку почти из 3 тыс. веток. Об этом рассказал президент Folk Ukraine, которая отвечает за организацию новогодних мероприятий, Игорь Добруцкий, передаёт УНН.

Ищем и приглашаем волонтёров присоединиться к установке главной новогодней ёлки Украины на Софийской площади в Киеве. Впереди много работы, и нам очень нужна ваша помощь. Вместе будем расправлять тысячи хвойных веточек, чтобы наша ёлка стала пышной и красивой

Он отметил, что 27 и 28 ноября ждёт всех желающих с 12:00 и в течение всего дня, чтобы присоединиться к сборке ёлки.

За субботу и воскресенье мы должны создать из почти 3 тыс. веток настоящую ёлку. Поэтому мне нужна помощь. Это прекрасная возможность стать частью новогодней истории страны. А когда главная ёлка засияет огнями, вы с гордостью сможете сказать своим детям, друзьям и родным: "Я тоже помогал её создавать