Главную ёлку Украины соберут из трёх тысяч веток — когда начнётся "установка"
Киев • УНН
27 и 28 ноября волонтёры помогут установить ёлку на Софийской площади. Сбор участников начнётся в 12:00.
В пятницу, 27 ноября, на Софийской площади в Киеве волонтёры смогут присоединиться к установке главной новогодней ёлки Украины — создать настоящую ёлку почти из 3 тыс. веток. Об этом рассказал президент Folk Ukraine, которая отвечает за организацию новогодних мероприятий, Игорь Добруцкий, передаёт УНН.
Ищем и приглашаем волонтёров присоединиться к установке главной новогодней ёлки Украины на Софийской площади в Киеве. Впереди много работы, и нам очень нужна ваша помощь. Вместе будем расправлять тысячи хвойных веточек, чтобы наша ёлка стала пышной и красивой
Он отметил, что 27 и 28 ноября ждёт всех желающих с 12:00 и в течение всего дня, чтобы присоединиться к сборке ёлки.
За субботу и воскресенье мы должны создать из почти 3 тыс. веток настоящую ёлку. Поэтому мне нужна помощь. Это прекрасная возможность стать частью новогодней истории страны. А когда главная ёлка засияет огнями, вы с гордостью сможете сказать своим детям, друзьям и родным: "Я тоже помогал её создавать
Напомним
Столица Украины готовится к зимним праздникам — с 5 по 31 декабря в столице традиционно будут проходить сезонные ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.