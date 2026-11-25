Легализацию рынка криптовалют в Украине одобрил парламент - когда закон начнёт действовать
Киев • УНН
Верховная Рада 271 голосом приняла правила работы и налогообложения криптоактивов. Закон должен вступить в силу в июле 2027 года.
Верховная Рада одобрила легализацию рынка криптовалют в Украине. Об этом сообщили в парламенте 25 ноября, пишет УНН.
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Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №10225-д о новых правилах для рынка криптовалют. За проголосовал 271 народный депутат.
Документ определяет правила работы с виртуальными активами и устанавливает требования к участникам рынка. Кроме того, предусматривает порядок налогообложения операций с виртуальными активами.
"Рада наконец приняла в целом №10225-д — легализация рынка виртуальных активов (крипты) в Украине и определение правил их налогообложения", — прокомментировал нардеп из финансового комитета Ярослав Железняк в соцсетях.
По его словам, "закон вступит в силу с июля 2027-го года". "До 2028 года будет действовать льготная ставка 5%+5% от всего объема. Далее 18%+5%", — сообщил он.
Он отметил, что благодаря новому законодательству есть ожидания "увидеть уже 15 млрд грн дополнительных доходов в бюджете".
Законопроект является частью обязательств перед МВФ и ЕС в рамках Ukraine Facility, указывала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк из финансового комитета.
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета25.08.25, 18:56 • 58498 просмотров