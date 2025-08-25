$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
15:56 • 222 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
13:29 • 28911 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 23515 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
11:41 • 24988 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 113578 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 114784 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 52357 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 58052 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 62295 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 49546 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
39%
748мм
Популярные новости
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего25 августа, 06:05 • 31689 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto25 августа, 06:33 • 59319 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте25 августа, 08:15 • 79738 просмотра
Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности10:57 • 27302 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 17830 просмотра
публикации
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 18083 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 28866 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 113515 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 114725 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 102448 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Кит Келлог
Йонас Гар Стере
Кшиштоф Гавковский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Норвегия
Реклама
УНН Lite
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 18147 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 39285 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 76611 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 59475 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 58048 просмотра
Актуальное
Доллар США
Chevrolet Aveo
Гривна
Евро
Старлинк

Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Верховная Рада готовится рассмотреть законопроект о налогообложении криптоактивов. Это позволит привлечь в бюджет до 20 млрд грн ежегодно и интегрировать Украину в мировые финансовые рынки.

Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета

В Украине продолжается работа над законодательным урегулированием криптовалютного рынка. Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о налогообложении криптоактивов уже в ближайшее время. Как рассказала в эксклюзивном комментарии УНН финтех-эксперт и соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка, речь идет не только о налоговых поступлениях в госбюджет, но и о предсказуемости и прогнозируемости для бизнеса. 

В 2022 году парламент принял основной закон, регулирующий криптоактивы - "О виртуальных активах". Однако на сегодняшний день он не работает, ведь для его запуска необходимо принять закон, устанавливающий порядок налогообложения этих активов. Речь идет о разработанном парламентариями проекте изменений в Налоговый кодекс относительно урегулирования оборота виртуальных активов. Его рассмотрение в сессионном зале в первом чтении ожидается уже на ближайшей пленарной неделе. Вполне вероятно, что нардепы поддержат этот документ, ведь вопрос вывода из "тени" десятков миллиардов гривен, которые ежегодно обращаются в цифровых активах, все активнее обсуждается представителями власти. Государство заинтересовано в четком регулировании криптовалют, ведь это новый источник поступления налогов. Но речь идет не только о наполнении бюджета от налогообложения, как отмечает Елена Соседка, легализация криптовалют также позволит Украине интегрироваться в мировые финансовые рынки.

Криптовалюты давно стали неотъемлемой частью мировой экономики. Украина входит в топ-20 стран мира по объемам использования виртуальных активов. Но эти средства не работают на государство, ведь находятся вне системы налогообложения. Если будут созданы понятные правила игры, то мы получим двойной эффект - и для экономики, и для государственных финансов

- объясняет Елена Соседка.

Зачем нужна легализация криптовалют

Урегулирование использования криптовалют выгодно не только государству, но и бизнесу. 

Во-первых, как объясняет финтех-эксперт Елена Соседка, легализация цифровых активов защищает права пользователей и бизнеса. Инвесторы получают гарантии, что их активы функционируют в правовом поле, а, соответственно, это открывает путь к привлечению инвестиций, что будет способствовать развитию предприятий, созданию новых рабочих мест. 

Легализация криптовалют откроет путь к глобальным инвесторам, банковским партнерствам и фондовым рынкам

- отметила финтех-эксперт.

Во-вторых, это важный сигнал не только для МВФ, но и для всех международных доноров и финансовых организаций, что Украина движется по стандартам ЕС и готова внедрять прозрачные и цивилизованные правила регулирования рынка, которые базируются на европейских стандартах MiCA - Markets in Crypto-Assets Regulation (акт, регулирующий криптовалюту в ЕС).

Налоговая выгода для государства

Украинский рынок криптовалют является одним из крупнейших в Восточной Европе. По данным профильных ассоциаций, годовой объем рынка криптовалют в Украине может достигать 8–10 млрд долларов. Даже при умеренном налогообложении на уровне 5% с операций с виртуальными активами - это десятки миллиардов гривен дополнительных поступлений в госбюджет ежегодно. 

Если говорить языком цифр, то при объемах рынка в 10 млрд долларов даже 5% налога — это около 500 млн долларов, то есть более 20 млрд грн ежегодных поступлений в бюджет. Для сравнения, это больше, чем годовой бюджет нескольких крупных областных центров. И эти средства могут пойти на финансирование обороны или социальных программ, восстановление, развитие инфраструктуры

- объясняет Елена Соседка.

По ее словам, налогообложение криптоактивов - это новый источник для финансирования обороны и восстановления нашего государства. "Это деньги, которые сейчас "мерцают" в тени, но могут стать реальным ресурсом для инфраструктуры, медицины, образования", - отметила Елена Соседка.

Что нужно бизнесу

Простые и понятные правила - ключ к успешной легализации цифровых активов. Эти правила могут включать:  умеренную ставку налога, отсутствие двойного налогообложения и упрощенное декларирование.

Мировые практики показывают: чем понятнее и проще правила, тем больше участников готовы выходить из тени. Украине нужно двигаться именно этим путем, чтобы стать финансовым хабом для региона

- резюмирует Соседка.

На сегодняшний день самой большой проблемой остается отсутствие единой согласованной системы налогообложения и распределения полномочий между регуляторами, в частности, в законопроекте, который будет рассматривать парламент,  не определено, кто будет регулятором рынка криптовалют в Украине. Конечно, этот пробел может быть урегулирован правками ко второму чтению или же оставлен на рассмотрение Кабмина. Так или иначе, как отмечает Елена Соседка, принятие этого законопроекта станет без преувеличения историческим шагом, который откроет широкое поле возможностей для развития финансовой и экономической сферы.  

Ведь введение простого механизма  декларирования криптоактивов в совокупности с отсутствием двойного налогообложения будет означать готовность бизнеса выйти из тени. После этого, по мнению финтех-эксперта, у Украины будут все шансы  стать финансовым хабом Восточной Европы, что будет означать приток еще больших средств в украинский бюджет.

Стоит понимать, что крипторынок уже существует, но без правил. Государство только теряет, а бизнес работает в полусерой зоне. Поэтому чем быстрее парламент примет соответствующий закон, тем быстрее Украина получит дополнительные миллиарды

- резюмировала Елена Соседка.

Если оставить все как есть — риск мошенничества, оттока капитала и недоверия международных партнеров будет только увеличиваться. Урегулирование же крипторынка  позволит обеспечить прозрачность, предсказуемость и защиту прав инвесторов.

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине03.04.25, 09:00 • 200681 просмотр

Лилия Подоляк

ЭкономикаФинансы
Конкорд Банк
Елена Соседка
Образование
Международный валютный фонд
Гривна
Криптовалюта
Доллар США
Верховная Рада
Европейский Союз
Украина