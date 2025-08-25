Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета

В Украине продолжается работа над законодательным урегулированием криптовалютного рынка. Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о налогообложении криптоактивов уже в ближайшее время. Как рассказала в эксклюзивном комментарии УНН финтех-эксперт и соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка, речь идет не только о налоговых поступлениях в госбюджет, но и о предсказуемости и прогнозируемости для бизнеса.

В 2022 году парламент принял основной закон, регулирующий криптоактивы - "О виртуальных активах". Однако на сегодняшний день он не работает, ведь для его запуска необходимо принять закон, устанавливающий порядок налогообложения этих активов. Речь идет о разработанном парламентариями проекте изменений в Налоговый кодекс относительно урегулирования оборота виртуальных активов. Его рассмотрение в сессионном зале в первом чтении ожидается уже на ближайшей пленарной неделе. Вполне вероятно, что нардепы поддержат этот документ, ведь вопрос вывода из "тени" десятков миллиардов гривен, которые ежегодно обращаются в цифровых активах, все активнее обсуждается представителями власти. Государство заинтересовано в четком регулировании криптовалют, ведь это новый источник поступления налогов. Но речь идет не только о наполнении бюджета от налогообложения, как отмечает Елена Соседка, легализация криптовалют также позволит Украине интегрироваться в мировые финансовые рынки.

Криптовалюты давно стали неотъемлемой частью мировой экономики. Украина входит в топ-20 стран мира по объемам использования виртуальных активов. Но эти средства не работают на государство, ведь находятся вне системы налогообложения. Если будут созданы понятные правила игры, то мы получим двойной эффект - и для экономики, и для государственных финансов - объясняет Елена Соседка.

Зачем нужна легализация криптовалют

Урегулирование использования криптовалют выгодно не только государству, но и бизнесу.

Во-первых, как объясняет финтех-эксперт Елена Соседка, легализация цифровых активов защищает права пользователей и бизнеса. Инвесторы получают гарантии, что их активы функционируют в правовом поле, а, соответственно, это открывает путь к привлечению инвестиций, что будет способствовать развитию предприятий, созданию новых рабочих мест.

Легализация криптовалют откроет путь к глобальным инвесторам, банковским партнерствам и фондовым рынкам - отметила финтех-эксперт.

Во-вторых, это важный сигнал не только для МВФ, но и для всех международных доноров и финансовых организаций, что Украина движется по стандартам ЕС и готова внедрять прозрачные и цивилизованные правила регулирования рынка, которые базируются на европейских стандартах MiCA - Markets in Crypto-Assets Regulation (акт, регулирующий криптовалюту в ЕС).

Налоговая выгода для государства

Украинский рынок криптовалют является одним из крупнейших в Восточной Европе. По данным профильных ассоциаций, годовой объем рынка криптовалют в Украине может достигать 8–10 млрд долларов. Даже при умеренном налогообложении на уровне 5% с операций с виртуальными активами - это десятки миллиардов гривен дополнительных поступлений в госбюджет ежегодно.

Если говорить языком цифр, то при объемах рынка в 10 млрд долларов даже 5% налога — это около 500 млн долларов, то есть более 20 млрд грн ежегодных поступлений в бюджет. Для сравнения, это больше, чем годовой бюджет нескольких крупных областных центров. И эти средства могут пойти на финансирование обороны или социальных программ, восстановление, развитие инфраструктуры - объясняет Елена Соседка.

По ее словам, налогообложение криптоактивов - это новый источник для финансирования обороны и восстановления нашего государства. "Это деньги, которые сейчас "мерцают" в тени, но могут стать реальным ресурсом для инфраструктуры, медицины, образования", - отметила Елена Соседка.

Что нужно бизнесу

Простые и понятные правила - ключ к успешной легализации цифровых активов. Эти правила могут включать: умеренную ставку налога, отсутствие двойного налогообложения и упрощенное декларирование.

Мировые практики показывают: чем понятнее и проще правила, тем больше участников готовы выходить из тени. Украине нужно двигаться именно этим путем, чтобы стать финансовым хабом для региона - резюмирует Соседка.

На сегодняшний день самой большой проблемой остается отсутствие единой согласованной системы налогообложения и распределения полномочий между регуляторами, в частности, в законопроекте, который будет рассматривать парламент, не определено, кто будет регулятором рынка криптовалют в Украине. Конечно, этот пробел может быть урегулирован правками ко второму чтению или же оставлен на рассмотрение Кабмина. Так или иначе, как отмечает Елена Соседка, принятие этого законопроекта станет без преувеличения историческим шагом, который откроет широкое поле возможностей для развития финансовой и экономической сферы.

Ведь введение простого механизма декларирования криптоактивов в совокупности с отсутствием двойного налогообложения будет означать готовность бизнеса выйти из тени. После этого, по мнению финтех-эксперта, у Украины будут все шансы стать финансовым хабом Восточной Европы, что будет означать приток еще больших средств в украинский бюджет.

Стоит понимать, что крипторынок уже существует, но без правил. Государство только теряет, а бизнес работает в полусерой зоне. Поэтому чем быстрее парламент примет соответствующий закон, тем быстрее Украина получит дополнительные миллиарды - резюмировала Елена Соседка.

Если оставить все как есть — риск мошенничества, оттока капитала и недоверия международных партнеров будет только увеличиваться. Урегулирование же крипторынка позволит обеспечить прозрачность, предсказуемость и защиту прав инвесторов.

