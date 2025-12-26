Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение между Украиной и США почти готово, и вопрос его подписания зависит от его встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.

Мы работаем ежедневно над несколькими документами. Их сейчас пять. Мы хотим проговорить несколько нюансов по гарантиям безопасности. Я считаю, что в принципе это соглашение, а у нас есть несколько соглашений о гарантиях безопасности - между нами и США, есть рамочные вещи между нами, США и европейскими коллегами. На мой взгляд, я вижу сейчас, что между нами и США соглашение почти готово. И вопрос - подписывать или не подписывать, на мой взгляд, это уже второй вопрос, в зависимости от того формата, как пройдет наша встреча. И поэтому я считаю, что этот документ, он уже на столе