13:36
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
публикации
Эксклюзивы
Киев • УНН

 • 442 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение между Украиной и США почти готово. Его подписание зависит от встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение между Украиной и США почти готово, и вопрос его подписания зависит от его встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН

Мы работаем ежедневно над несколькими документами. Их сейчас пять. Мы хотим проговорить несколько нюансов по гарантиям безопасности. Я считаю, что в принципе это соглашение, а у нас есть несколько соглашений о гарантиях безопасности - между нами и США, есть рамочные вещи между нами, США и европейскими коллегами. На мой взгляд, я вижу сейчас, что между нами и США соглашение почти готово. И вопрос - подписывать или не подписывать, на мой взгляд, это уже второй вопрос, в зависимости от того формата, как пройдет наша встреча. И поэтому я считаю, что этот документ, он уже на столе 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что соглашение о завершении войны нельзя подписывать без европейских партнеров. 

Зеленский анонсировал обсуждение гарантий безопасности и экономических соглашений на встрече с Трампом

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия постоянно ищет поводы, чтобы не подписывать мирный план, и на нее нужно давить. Зеленский планирует обсудить это с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в воскресенье в Мар-а-Лаго.

Павел Башинский

Политика
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина