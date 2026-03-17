На фронте зафиксировано почти 270 боев, враг запустил 5 тыс. дронов - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 268 боевых столкновений. Враг применил 5036 дронов-камикадзе и совершил 2863 обстрела, передает УНН.

Противник нанес 48 авиационных ударов, сбросил 170 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 5036 дронов-камикадзе и совершил 2863 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло три боестолкновения, противник совершил 102 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 12 – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Лимана и Песчаного и в направлении Охримовки и Бочкового. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Купянском направлении враг 13 раз атаковал в районах Петропавловки, Куриловки, Новоосинового, Глушковки, Новоплатоновки. Два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак оккупантов в сторону населенных пунктов Лиман и в районе Колодязей и Дробышевого.

На Славянском направлении противник семь раз пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Платоновка, Закотное и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили две штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Миньковка и Новомарково.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 44 раза штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Софиевка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Русиного Яра, Степановка, Новопавловка.

На Покровском направлении враг совершил семьдесят атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новое Шахово, Родинское, Новоалександровка, Мирноград, Шевченко, Покровск, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Молодецкое, Новопавловка, Филиа, Дачное. Два боестолкновения сейчас продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 197 оккупантов и 70 – ранено; уничтожен танк, три боевые бронированные машины, 14 единиц автомобильного транспорта, антенна связи, единица специальной техники, повреждены две боевые бронированные машины, девять единиц автомобильного транспорта. Уничтожено или подавлено 191 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Злагода, Зеленый Гай и Красногорское. Орестополь, Просяная и Мечетное подверглись авиаударам противника.

На Гуляйпольском направлении произошла 31 атака в районах Зализничного, Гуляйполя, Мирного, Еленоконстантиновки, Гуляйпольского, Зеленого и Доброполья. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвиженская, Егоровка, Копани, Гуляйпольское, Зеленая Диброва. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили две вражеские атаки неподалеку Степного.

Авиаударам подверглись населенные пункты Веселянка и Орехов.

На Приднепровском направлении враг атаковал в сторону острова Белогрудого. Успеха не имел.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери РФ превысили 1,28 млн и тысячи единиц техники - за сутки ликвидировано 930 оккупантов - Генштаб