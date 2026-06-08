В Косово партия Курти выиграла выборы, но без большинства для преодоления кризиса

В Косово на парламентских выборах, третьих в балканской стране всего за 18 месяцев, в воскресенье победила партия премьер-министра Альбина Курти, но не смогла получить большинства, необходимого для завершения затянувшегося политического кризиса в стране, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Косово стремится вступить в Европейский Союз, но на протяжении большей части прошлого года не имело полноценно функционирующего правительства. Глубокие разногласия в парламенте блокировали избрание спикера и нового главы государства.

Партия Курти "Ветевендосье" ("Vetevendosje") лидировала с 43% голосов после подсчета 99,4% бюллетеней, как показали официальные результаты.

Партии все еще потребуются партнеры по коалиции для формирования нового правительства и компромисс с соперниками, чтобы обеспечить большинство в две трети голосов, необходимое для избрания нового президента.

Демократическая партия Косова имела в опросах 21%, тогда как Демократическая лига Косова – 18%.

"Ветевендосье" получила 51% на последних выборах в декабре по сравнению с 42% в феврале 2025 года, но не смогла договориться с другими партиями по кандидату на преимущественно церемониальный пост президента. Этот тупик привел к роспуску парламента в апреле и очередным досрочным выборам.

Явка составила менее 37% по сравнению с 45% в декабре, сообщила избирательная комиссия. Избиратели, опрошенные на избирательных участках, сказали, что они устали от повторных выборов и хотят положить конец политическому тупику, а также повысить уровень жизни в соответствии с экономическим ростом.

ЕС призвал политиков в Косово, которое провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, создать сильные институты, способные проводить реформы, необходимые для членства.

Последовательные выборы задержали эти реформы и поступление средств ЕС.

Партия Курти впервые пришла к власти в 2021 году с более националистической, ориентированной на социальное обеспечение повесткой дня. Как и все основные партии в Косово, она является прозападной. Она выступает против дальнейших уступок Сербии, отношения с которой остаются напряженными.

Избирательная комиссия Косова заявила, что более 900 кандидатов от 17 партий и трех коалиционных групп борются за места в 120-местном парламенте.

Зарегистрировано около 2,1 миллиона избирателей, что превышает 1,6 миллиона населения Косова и отражает большую диаспору, которая преимущественно проживает в Западной Европе и склонна поддерживать партию Курти, пишет издание.

В Косово в третий раз за 18 месяцев проходят выборы из-за политического кризиса