The Guardian показал украинские FP-1 в боевой работе — как дроны Fire Point переносят войну вглубь России

Британское издание The Guardian побывало на боевом запуске украинских дронов FP-1 вместе с бойцами 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птицы Мадяра» и показало, как украинские технологии позволяют наносить удары за сотни и тысячи километров от линии фронта. Об этом сообщает УНН.

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В репортаже журналист Люк Хардинг описывает вечерний запуск трех дальнобойных FP-1. Один из беспилотников через несколько часов достиг оккупированного Крыма и поразил электрическую подстанцию в Алуште. В ту же ночь, по данным издания, украинские силы атаковали ряд энергетических объектов на оккупированных территориях.

FP-1 — украинский дальнобойный ударный беспилотник, разработанный и произведенный компанией Fire Point. По данным компании, последняя модификация FP-1 способна преодолеть 3400 км. Ранее указывалась дальность более 1600 км при цене $55–75 тыс. за аппарат. Актуальная боевая часть — около 60 кг; FP-2 (middle strike) — до 700 км и до 200 кг взрывчатки. Оба аппарата имеют размах крыльев 6 м, крейсерскую скорость 140–180 км/ч, максимальную — около 205 км/ч.

СЕО Fire Point Ирина Терех сказала Corriere della Sera, что компания поддерживает контакты с несколькими правительствами, которые хотят иметь FP-1 в своих армиях, и с иностранными компаниями, заинтересованными в промышленном партнерстве, — при этом приоритетом остается Украина.

Украина, которая в начале полномасштабного вторжения в значительной степени зависела от западной военной помощи, за несколько лет создала собственную индустрию дальнобойных беспилотных систем. Подполковник с позывным Ray, командир 9-го батальона «Кайрос» — подразделения беспилотников средней и большой дальности в составе 414-й бригады, наблюдая за запуском FP-1, сформулировал это как противостояние двух моделей: украинской открытой системы и российской авторитарной вертикали.

Именно здесь демократия побеждает тоталитаризм — сказал он журналистам издания.

«Кайрос» входит в состав бригады «Птицы Мадяра», названной в честь позывного ее основателя Роберта Бровди, командующего Силами беспилотных систем Украины.

Роберт Бровди говорит, что украинские дальнобойные дроны «существенно проредили» российскую противовоздушную оборону.

Мы уже уничтожили большинство из них. С каждой уничтоженной системой ПВО пролом расширяется — сказал Бровди.

По его словам, тремя днями ранее подразделения ПВО были уничтожены в российском порту Ейск на Азовском море, в результате чего общее количество выведенных из строя систем достигло 305.

Огромные размеры России, которые когда-то были ее стратегическим преимуществом, превратились в слабость. По словам Бровди, обеспокоенный Кремль перебросил «определенное количество» средств ПВО с линии фронта для защиты Москвы.

Командир заявил, что стремится лишить Россию возможности использовать Крым как «плацдарм» для ударов по Украине, а также вытеснить почти миллион российских жителей, или «колонизаторов», которые поселились на полуострове после его захвата Путиным в 2014 году.

Войска и ресурсы должны быть истощены настолько, чтобы они больше не могли продолжать войну — заявил Бровди.

Сейчас в Крыму настолько мало топлива, что российские военные подразделения иногда не могут заправиться и запустить дроны. Также там часто происходят перебои с электроснабжением.

Один из военнослужащих бригады с позывным Швейк прогнозирует, что вскоре могут возникнуть и перебои с продуктами.

Операция бесконечна. Будет каскадный эффект. Мы продолжим это давление. Они будут думать о выживании вместо наступательных операций — сказал Швейк.

Швейк добавил: «Для России эта ситуация унизительна. Крым имеет символическое значение. Это был первый трофей Путина и место, где был нарушен мировой порядок. Он создал в российском обществе своеобразную эйфорию, которая, в свою очередь, дала ему разрешение идти дальше и захватывать больше территорий. Теперь все в мире понимают, что Россия на самом деле слаба».

Не все украинские дроны достигают своих целей. По словам Рэя, примерно треть из них сбивают над оккупированными территориями. Он признал, что потери в небе над Россией значительно выше. В то же время украинская стратегия, направленная на усиление давления на российскую экономику, похоже, работает.

По словам военных, дальнобойные украинские дроны используются для ударов по объектам, связанным с обеспечением российских войск: нефтеперерабатывающей инфраструктуре, складам, военной логистике, портам и другим стратегическим целям.

FP-1 стал одним из наиболее заметных примеров этой украинской модели. Fire Point описывает его как систему для дальнобойных ударов и продолжает развивать модельный ряд своих беспилотных и ракетных систем. Масштаб развития компании уже выходит далеко за пределы одного типа БПЛА. Параллельно Fire Point работает над ракетными проектами и системами противовоздушной обороны.

Дроны FP-1 хотят иметь на вооружении другие государства – CEO Fire Point