Иран выдвинул новые требования для открытия Ормузского пролива — Reuters

$44.7651.67
ukenru
19:01 • 14632 просмотра
"Моя Польша не бьёт, не оскорбляет, не травит" - в 22 польских городах проходят протесты против насилия в отношении украинцевVideo
9 августа, 15:37 • 23956 просмотра
Жара до +33° возвращается, но ненадолго — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
9 августа, 12:31 • 29423 просмотра
The Guardian показал украинские FP-1 в боевой работе — как дроны Fire Point переносят войну вглубь РоссииPhoto
9 августа, 10:17 • 33455 просмотра
Удары Украины по рф могут усилить сторонников войны - The Times
9 августа, 09:05 • 40739 просмотра
Финляндия больше не будет передавать Украине ракеты Patriot - стала известна причина
Эксклюзив
9 августа, 07:52 • 30654 просмотра
Солнечное затмение 12 августа: новые лидеры, большие перемены и мощный технологический прорыв
9 августа, 06:56 • 27367 просмотра
Сын Байдена рассказал, что рак его отца-экс-президента распространился на кости
9 августа, 00:20 • 49984 просмотра
Зеленский: мир не хочет видеть Украину конкурентом в области баллистикиVideo
8 августа, 20:14 • 46789 просмотра
Количество раненых в Павлограде возросло до 9, среди них четверо детей
8 августа, 17:35 • 42776 просмотра
Зеленский призвал защитить производство противобаллистического щита Freyja от российских ударов — видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
0.9м/с
72%
754мм
Популярные новости
россия уничтожила гуманитарный склад ВОЗ в Днепре9 августа, 14:06 • 5028 просмотра
В Одесской области во время повторной атаки рф повреждён автобус с 12 детьмиPhoto9 августа, 14:28 • 7648 просмотра
Израиль отвергает 15-пунктный план Трампа по Газе9 августа, 14:40 • 5730 просмотра
рф нанесла массированный удар по активам "Нафтогаза": повреждены буровая площадка и АЗК9 августа, 14:52 • 3330 просмотра
В Приштине сняли баннер с флагом Украины — требуют уважения к суверенитету КосовоVideo9 августа, 15:58 • 4306 просмотра
публикации
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 61432 просмотра
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет8 августа, 10:14 • 58205 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 94713 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 77628 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 82187 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Андрей Сибига
Джордж Буш-младший
Актуальные места
Украина
Одесса
Одесская область
Харьков
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 23561 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 92929 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 114077 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 144570 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 216966 просмотра
Актуальное
Хранитель
Отопление
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Шахед-136

Иран выдвинул новые требования для открытия Ормузского пролива — Reuters

Киев • УНН

 • 9850 просмотра

Иран заявил о близости соглашения с Оманом относительно судоходства в Ормузском проливе, но подчеркнул, что для возобновления движения необходимы дополнительные условия, в частности компенсация от США. Вашингтон ожидает заключения соглашения в ближайшее время.

Иран выдвинул новые требования для открытия Ормузского пролива — Reuters

Иран заявил, что соглашение с Оманом о контроле над Ормузским проливом близко к заключению, однако его будет недостаточно для открытия водного пути. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника США, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Вашингтон ожидает соглашения между Ираном и Оманом о восстановлении движения через пролив уже в ближайшее время.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран и Оман "очень близки" к соглашению о новом судоходном маршруте через пролив, однако его восстановление будет зависеть от других условий, включая компенсацию США Ирану

- говорится в статье.

Издание указывает, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Багер Золькадр назвал другие требования, в частности прекращение угроз США в адрес Ирана, прекращение агрессии против Ирана и его ливанских, палестинских, йеменских и иракских союзников, снятие блокады и санкций против Ирана, а также разблокирование иранских активов.

Напомним

По информации The Washington Post, согласованные в рамках договоренности Ирана и Омана временные маршруты через Ормузский пролив будут без разрешений, платы или сборов.

Иран хочет запретить проход судов США и Израиля через Ормузский пролив - Bloomberg06.08.26, 23:37 • 12490 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
The Washington Post
Reuters
Ирак
Ливан
Оман
Соединённые Штаты
Иран
Йемен