Иран выдвинул новые требования для открытия Ормузского пролива — Reuters
Киев • УНН
Иран заявил о близости соглашения с Оманом относительно судоходства в Ормузском проливе, но подчеркнул, что для возобновления движения необходимы дополнительные условия, в частности компенсация от США. Вашингтон ожидает заключения соглашения в ближайшее время.
Иран заявил, что соглашение с Оманом о контроле над Ормузским проливом близко к заключению, однако его будет недостаточно для открытия водного пути. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника США, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Вашингтон ожидает соглашения между Ираном и Оманом о восстановлении движения через пролив уже в ближайшее время.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран и Оман "очень близки" к соглашению о новом судоходном маршруте через пролив, однако его восстановление будет зависеть от других условий, включая компенсацию США Ирану
Издание указывает, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Багер Золькадр назвал другие требования, в частности прекращение угроз США в адрес Ирана, прекращение агрессии против Ирана и его ливанских, палестинских, йеменских и иракских союзников, снятие блокады и санкций против Ирана, а также разблокирование иранских активов.
Напомним
По информации The Washington Post, согласованные в рамках договоренности Ирана и Омана временные маршруты через Ормузский пролив будут без разрешений, платы или сборов.
Иран хочет запретить проход судов США и Израиля через Ормузский пролив - Bloomberg06.08.26, 23:37 • 12490 просмотров