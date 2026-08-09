Россия может применить ядерное оружие — глава МИД Турции
Киев • УНН
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если война перейдёт в войну на истощение в тылу. Он призвал международное сообщество вмешаться, чтобы остановить войну.
Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие. Об этом в эфире Anadolu заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает УНН.
Детали
По его словам, если война на истощение окончательно переместится с фронта в российский тыл и вопрос станет для Москвы экзистенциальным, Кремль может прибегнуть к "последнему варианту".
Когда война на истощение на фронте превращается в истощение в тылу, вопрос уже не в том, проиграете вы войну или нет, а в том, продолжите ли вы существовать как нация. Вы используете последнее средство, которое у вас есть
Он добавил, что международному сообществу необходимо во что бы то ни стало вмешаться и остановить войну, поскольку она распространяется и географически, и с точки зрения целей и методов.
Напомним
Турция призвала РФ и Украину ввести мораторий на атаки коммерческих судов в Чёрном море из-за участившихся ударов. Министр иностранных дел Хакан Фидан подчеркнул, что страдают суда, в частности турецкие.
Соглашение между Украиной и россией обеспечит стабильность на 50-70 лет - глава МИД Турции Фидан30.11.25, 19:07 • 11317 просмотров