Соглашение между Украиной и россией обеспечит стабильность на 50-70 лет - глава МИД Турции Фидан

Потенциальное мирное соглашение между Украиной и россией могло бы обеспечить мир в регионе на следующие 50-70 лет. Обе страны сейчас находятся ближе к миру, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

Путин также готов при определенных условиях принять прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение. Это было передано украинской стороне, и мы вовлечены в некоторые аспекты этого процесса. Эта война очень дорого обходится и России - заявил турецкий министр иностранных дел.

Фидан добавил, что каждое государство имеет право и обязанность защищать свою национальную безопасность, поэтому обсуждаемое мирное соглашение важно не только для завершения войны в Украине, но и для обеспечения долгосрочной стабильности во всей Европе.

Напомним

Американские и украинские чиновники проводят встречу в Майами перед тем, как делегация президента США Дональда Трампа отправится в Москву на переговоры с владимиром путиным относительно обновленного мирного плана.

Также в сети появились кадры прибытия украинской делегации в США на переговоры.

В то же время Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США стремятся закончить войну, создав механизм для независимости и суверенитета Украины.