Соглашение между Украиной и россией обеспечит стабильность на 50-70 лет - глава МИД Турции Фидан

Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
11:44 • 10570 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 14317 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 17791 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 27430 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 36962 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 30128 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 26650 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 23517 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 17972 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
В Турции не могут отбуксировать подорванный танкер KAIROS: зафиксирован масштабный разлив нефтепродуктовPhoto30 ноября, 08:42 • 8332 просмотра
The Washington Post: администрация Трампа на следующей неделе усилит давление на Зеленского для достижения соглашения по войне30 ноября, 09:03 • 9612 просмотра
В Бангладеш лидер оппозиции Халеда в критическом состоянии: ее сын заявляет, что не может вернуться на родину30 ноября, 09:19 • 4470 просмотра
Польский президент Навроцкий отказался от встречи с Орбаном после его визита в Москву30 ноября, 09:40 • 12651 просмотра
ГУР ликвидировало схему сбыта краденого топлива "кадыровцами" под Бердянском: прозвучало два взрываVideo30 ноября, 10:31 • 10648 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 30912 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 77956 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 61554 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 69822 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 68290 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 30912 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 40931 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 58036 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 77464 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 108987 просмотра
Соглашение между Украиной и россией обеспечит стабильность на 50-70 лет - глава МИД Турции Фидан

Киев • УНН

Киев • УНН

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и россией обеспечит мир на 50-70 лет. Он отметил, что обе страны сейчас ближе к миру, а Путин готов к прекращению огня при определенных условиях.

Потенциальное мирное соглашение между Украиной и россией могло бы обеспечить мир в регионе на следующие 50-70 лет. Обе страны сейчас находятся ближе к миру, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

Путин также готов при определенных условиях принять прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение. Это было передано украинской стороне, и мы вовлечены в некоторые аспекты этого процесса. Эта война очень дорого обходится и России

 - заявил турецкий министр иностранных дел.

Фидан добавил, что каждое государство имеет право и обязанность защищать свою национальную безопасность, поэтому обсуждаемое мирное соглашение важно не только для завершения войны в Украине, но и для обеспечения долгосрочной стабильности во всей Европе.

Напомним

Американские и украинские чиновники проводят встречу в Майами перед тем, как делегация президента США Дональда Трампа отправится в Москву на переговоры с владимиром путиным относительно обновленного мирного плана.

Также в сети появились кадры прибытия украинской делегации в США на переговоры.

В то же время Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США стремятся закончить войну, создав механизм для независимости и суверенитета Украины.

Евгений Устименко

