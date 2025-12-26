рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей

$41.930.22
49.430.26
ukenru
10:07 • 2092 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 4570 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 12702 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 8680 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 14209 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 12078 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 13829 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 22973 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 74474 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 70797 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российских блогеров заставляют распространять пропагандистскую рекламу - ЦПД26 декабря, 01:27 • 13892 просмотра
Трамп заявил о мощном ударе по террористам ИГИЛ в Нигерии26 декабря, 02:02 • 7508 просмотра
Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направленииVideo26 декабря, 02:38 • 10533 просмотра
Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД26 декабря, 03:10 • 8874 просмотра
Ким Чен Ын заявил о намерении модернизировать оборонный сектор КНДР26 декабря, 03:43 • 3896 просмотра
УНН Lite
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 3374 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 17733 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 21727 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 22757 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 25915 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей

Киев • УНН

 • 92 просмотра

В Умани враг нанес ракетный удар, в результате чего шесть человек получили травмы, в том числе двое детей. Есть разрушения жилой инфраструктуры, всем пострадавшим оказывается помощь.

рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей

В Черкасской области российские войска нанесли ракетный удар по Умани, известно о 6 травмированных, среди них двое детей, сообщил в пятницу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

Умань. Ближе к полудню враг нанес ракетный удар по городу. По информации Экстренки, на данный момент у нас шестеро травмированных. Среди них – двое детей

- сообщил глава ОВА Табурец.

По его словам, всем оказывают необходимую помощь.

"Есть разрушения жилой инфраструктуры. Работают все необходимые службы", - отметил глава ОВА.

россия атаковала порты и железную дорогу, повреждены локомотив, элеваторы, склады, баржа и суда - вице-премьер26.12.25, 09:49 • 2886 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Умань