рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей
Киев • УНН
В Умани враг нанес ракетный удар, в результате чего шесть человек получили травмы, в том числе двое детей. Есть разрушения жилой инфраструктуры, всем пострадавшим оказывается помощь.
В Черкасской области российские войска нанесли ракетный удар по Умани, известно о 6 травмированных, среди них двое детей, сообщил в пятницу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
Умань. Ближе к полудню враг нанес ракетный удар по городу. По информации Экстренки, на данный момент у нас шестеро травмированных. Среди них – двое детей
По его словам, всем оказывают необходимую помощь.
"Есть разрушения жилой инфраструктуры. Работают все необходимые службы", - отметил глава ОВА.
