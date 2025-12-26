рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей
Київ • УНН
В Умані ворог завдав ракетного удару, внаслідок чого шестеро людей отримали травми, зокрема двоє дітей. Є руйнування житлової інфраструктури, всім постраждалим надається допомога.
У Черкаській області російські війська завдали ракетний удар по Умані, відомо про 6 травмованих, серед них двоє дітей, повідомив у п'ятницю голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
Умань. Ближче до полудня ворог завдав ракетного удару по місту. За інформацією Екстренки, на зараз маємо шістьох травмованих. Серед них – двоє дітей
З його слів, усім надають потрібну допомогу.
"Є руйнації житлової інфраструктури. Працюють усі необхідні служби", - зазначив голова ОВА.
