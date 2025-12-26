рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей

$41.930.22
49.430.26
ukenru
10:07 • 2354 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 5054 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 13226 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 9200 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 14651 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 12252 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 13941 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 23045 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 74721 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 70881 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
російських блогерів змушують поширювати пропагандистську рекламу - ЦПД26 грудня, 01:27 • 14162 перегляди
Трамп заявив про потужний удар по терористах ІДІЛ у Нігерії26 грудня, 02:02 • 7972 перегляди
Прикордонники знищили гармату Д-30 та РЕБ окупантів на Північно-Слобожанському напрямкуVideo26 грудня, 02:38 • 10784 перегляди
Китай перетворив росію на сировинний придаток після вторгнення в Україну - ЦПД26 грудня, 03:10 • 9344 перегляди
Кім Чен Ин заявив про намір модернізувати оборонний сектор КНДР26 грудня, 03:43 • 4030 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 3528 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 17805 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 21796 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 22822 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 25973 перегляди
рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей

Київ • УНН

 • 226 перегляди

В Умані ворог завдав ракетного удару, внаслідок чого шестеро людей отримали травми, зокрема двоє дітей. Є руйнування житлової інфраструктури, всім постраждалим надається допомога.

рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей

У Черкаській області російські війська завдали ракетний удар по Умані, відомо про 6 травмованих, серед них двоє дітей, повідомив у п'ятницю голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Умань. Ближче до полудня ворог завдав ракетного удару по місту. За інформацією Екстренки, на зараз маємо шістьох травмованих. Серед них – двоє дітей

- повідомив голова ОВА Табурець.

З його слів, усім надають потрібну допомогу.

"Є руйнації житлової інфраструктури. Працюють усі необхідні служби", - зазначив голова ОВА.

росія атакувала порти та залізницю, пошкоджено локомотив, елеватори, склади, баржу та судна - віцепрем'єр26.12.25, 09:49 • 2918 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Умань