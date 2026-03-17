Чоловік залишив передсмертне повідомлення - прокуратура розкрила деталі трагедії з вбивством дитини і самогубством під Києвом
В Ірпені 52-річний чоловік імовірно вбив дитину та себе, залишивши передсмертне повідомлення. Прокуратура розслідує справу та походження зброї.
У Київській області розслідують загибель чоловіка та його 11-річної доньки в Ірпені, деталі трагедії розповіли в Київській обласній прокуратурі, вказавши, що в телефоні батька знайдено передсмертне повідомлення, і показавши кадри з місця події, пише УНН.
Деталі
"За попередніми даними, 52-річний чоловік перебував у будинку разом зі своєю 11-річною донькою. Ймовірно, він здійснив постріл із вогнепальної зброї в голову дитини, після чого вчинив самогубство. В телефоні батька знайдено передсмертне повідомлення", - повідомили у прокуратурі.
Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бучанської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом загибелі чоловіка та його малолітньої доньки в місті Ірпінь.
"У кримінальному провадженні розслідується умисне вбивство (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Також за ініціативи прокуратури внесено відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю (ст. 263 КК України). Наразі встановлюється походження вогнепальної зброї. Слідство також перевіряє чи не причетні до події сторонні особи", - зазначили у прокуратурі.
Досудове розслідування триває.
