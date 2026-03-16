Під Києвом чоловік застрелив хвору 11-річну доньку, а потім вчинив самогубство

В Ірпені, що під Києвом, чоловік, ймовірно, застрелив хвору 11-річну доньку, а потім покінчив життя самогубством. Тіла направили на експертизу, поліція встановлює обставини, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

До поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що за місцем проживання в будинку в місті Ірпінь вона виявила без ознак життя свого брата та його малолітню доньку.

На місце події негайно прибули правоохоронці.

Попередньо встановлено, що 52-річний чоловік, перебуваючи в помешканні разом зі своєю 11-річною донькою, ймовірно здійснив постріл із вогнепальної зброї в голову дитини, після чого покінчив життя самогубством. Також відомо, що дівчинка хворіла - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Слідчі розпочали досудове розслідування (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

