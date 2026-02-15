На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Київ • УНН
На Львівщині 42-річний чоловік застрелив двох своїх неповнолітніх дітей із мисливської рушниці, після чого вчинив самогубство. Родина вважалася благополучною і не перебувала на обліку в соціальних службах.
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про страшну трагедію, що сталася в селі Станіславчик Золочівського району ввечері 15 лютого. У приватному помешканні виявили тіла 42-річного чоловіка та двох його неповнолітніх дітей віком 13 і 15 років із вогнепальними пораненнями. Про це пише УНН.
Деталі
Правоохоронці попередньо встановили, що 42-річний батько застосував власну мисливську рушницю проти дітей, а після цього вистрелив у себе. Зброю вилучили для проведення відповідних експертиз, а територію домоволодіння ретельно обстежили фахівці. Поліція вже розпочала кримінальне провадження, щоб остаточно підтвердити послідовність подій та з'ясувати мотиви, які призвели до такого фатального фіналу.
За інформацією місцевої Служби у справах дітей, родина характеризувалася як благополучна і ніколи не перебувала на обліку в соціальних службах. Жодних офіційних скарг на поведінку батька чи конфлікти в сім'ї раніше не надходило. Максим Козицький заявив, що тримає ситуацію на особистому контролі, поки триває з’ясування всіх обставин цього жахливого інциденту.
Масове вбивство в Міссісіпі: 24-річного чоловіка звинувачують у розстрілі власної родини, включно з 7-річною дитиною11.01.26, 00:16 • 4587 переглядiв