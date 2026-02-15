$42.990.00
51.030.00
ukenru
21:07 • 42 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 19810 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 26119 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 23248 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 24501 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 63381 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 47919 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 41494 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 32307 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 30745 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.6м/с
93%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У торговому центрі Харкова чоловік зірвався з непрацюючого ескалатора15 лютого, 11:38 • 11256 перегляди
Кличко заявив, що Київ опинився на межі катастрофи через удари рф15 лютого, 12:18 • 9266 перегляди
ЄС на цьому етапі "не готовий" запропонувати Україні дату вступу до блоку - Рінкевичс та Каллас15 лютого, 13:09 • 6458 перегляди
Польща розглядає розробку власної ядерної зброї через загрозу з боку росії15 лютого, 13:24 • 5896 перегляди
Губернатор Каліфорнії запевнив Європу, що Трамп - тимчасове явище для США15 лютого, 15:04 • 5164 перегляди
Публікації
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 19812 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 94952 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 152790 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 84590 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 100910 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Кая Каллас
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Китай
Мюнхен
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 14532 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 23100 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 21969 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 24976 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 49597 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
The Guardian
Опалення
Соціальна мережа

На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство

Київ • УНН

 • 44 перегляди

На Львівщині 42-річний чоловік застрелив двох своїх неповнолітніх дітей із мисливської рушниці, після чого вчинив самогубство. Родина вважалася благополучною і не перебувала на обліку в соціальних службах.

На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про страшну трагедію, що сталася в селі Станіславчик Золочівського району ввечері 15 лютого. У приватному помешканні виявили тіла 42-річного чоловіка та двох його неповнолітніх дітей віком 13 і 15 років із вогнепальними пораненнями. Про це пише УНН.

Деталі

Правоохоронці попередньо встановили, що 42-річний батько застосував власну мисливську рушницю проти дітей, а після цього вистрелив у себе. Зброю вилучили для проведення відповідних експертиз, а територію домоволодіння ретельно обстежили фахівці. Поліція вже розпочала кримінальне провадження, щоб остаточно підтвердити послідовність подій та з'ясувати мотиви, які призвели до такого фатального фіналу.

За інформацією місцевої Служби у справах дітей, родина характеризувалася як благополучна і ніколи не перебувала на обліку в соціальних службах. Жодних офіційних скарг на поведінку батька чи конфлікти в сім'ї раніше не надходило. Максим Козицький заявив, що тримає ситуацію на особистому контролі, поки триває з’ясування всіх обставин цього жахливого інциденту.

Масове вбивство в Міссісіпі: 24-річного чоловіка звинувачують у розстрілі власної родини, включно з 7-річною дитиною11.01.26, 00:16 • 4587 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал
Нерухомість
Село
Обшук
Львівська область
Україна