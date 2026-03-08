Розвідка США визнала неможливість повалення режиму в Ірані силою - WP

$43.810.0050.900.00
ukenru
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 17883 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 42912 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 28521 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 30370 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 48884 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 56970 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 64235 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44898 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 87496 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30576 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
2м/с
72%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна відновила експорт електроенергії до Європи: експерт пояснив, чому це не суперечить графікам відключень7 березня, 15:20 • 10588 перегляди
Раптові повені в Найробі забрали життя 23 людей і порушили роботу головного аеропорту 7 березня, 16:09 • 6164 перегляди
Їм дуже важко домовитися - Трамп про переговори між Україною та росією7 березня, 16:46 • 9128 перегляди
Бельгія ще не передала Україні жодного з обіцяних винищувачів F-16 7 березня, 17:05 • 6896 перегляди
Конфлікт в Ірані може зіграти на користь України - президент Фінляндії19:30 • 7416 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 51385 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 58415 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 87501 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 55002 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 62596 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 17851 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 20288 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 22179 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 23612 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 23764 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Золото
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Розвідка США визнала неможливість повалення режиму в Ірані силою - WP

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

Секретний звіт NIC вказує на стійкість іранської влади до атак США та Ізраїлю. Навіть убивство аятоли не призведе до зміни керівництва країни.

Розвідка США визнала неможливість повалення режиму в Ірані силою - WP

Навіть масштабний напад на Іран, розпочатий Сполученими Штатами, навряд чи призведе до повалення режиму в Ісламській республіці.

Про це йдеться у секретному звіті Національної ради розвідки США (NIC), повідомляє УНН із посиланням на The Washington Post.

Деталі

Зокрема, автори звіту висловлюють сумніви щодо реалістичності заявленого плану президента США Дональда Трампа "очистити" структуру керівництва Ірану та встановити правителя "на свій вибір".

У звіті, завершеному приблизно за тиждень до того, як Сполучені Штати та Ізраїль розпочали війну 28 лютого, окреслено сценарії наступу, що випливають або з вузько спрямованої кампанії проти лідерів Ірану, або з ширшого нападу на його керівництво та урядові інституції. ... В обох випадках розвідка дійшла висновку, що іранський клерикальний та військовий істеблішмент відреагує на вбивство Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, дотримуючись протоколів, розроблених для збереження безперервності влади

- цитує видання джерела, знайомі з документом.

У NIC також вказують, що перспектива захоплення контролю над країною "роздробленою іранською опозицією" є малоймовірною.

Нагадаємо

28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Лише Трамп вирішить, коли Іран "беззастережно капітулює" - Білий дім06.03.26, 20:55 • 6504 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Алі Хаменеї
Ізраїль
The Washington Post
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран