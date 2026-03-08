Розвідка США визнала неможливість повалення режиму в Ірані силою - WP

Навіть масштабний напад на Іран, розпочатий Сполученими Штатами, навряд чи призведе до повалення режиму в Ісламській республіці.

Про це йдеться у секретному звіті Національної ради розвідки США (NIC), повідомляє УНН із посиланням на The Washington Post.

Деталі

Зокрема, автори звіту висловлюють сумніви щодо реалістичності заявленого плану президента США Дональда Трампа "очистити" структуру керівництва Ірану та встановити правителя "на свій вибір".

У звіті, завершеному приблизно за тиждень до того, як Сполучені Штати та Ізраїль розпочали війну 28 лютого, окреслено сценарії наступу, що випливають або з вузько спрямованої кампанії проти лідерів Ірану, або з ширшого нападу на його керівництво та урядові інституції. ... В обох випадках розвідка дійшла висновку, що іранський клерикальний та військовий істеблішмент відреагує на вбивство Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, дотримуючись протоколів, розроблених для збереження безперервності влади - цитує видання джерела, знайомі з документом.

У NIC також вказують, що перспектива захоплення контролю над країною "роздробленою іранською опозицією" є малоймовірною.

Нагадаємо

28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Лише Трамп вирішить, коли Іран "беззастережно капітулює" - Білий дім