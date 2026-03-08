Разведка США признала невозможность свержения режима в Иране силой - WP
Киев • УНН
Секретный отчет NIC указывает на устойчивость иранских властей к атакам США и Израиля. Даже убийство аятоллы не приведет к смене руководства страны.
Даже масштабное нападение на Иран, начатое Соединенными Штатами, вряд ли приведет к свержению режима в Исламской республике.
Об этом говорится в секретном отчете Национального совета разведки США (NIC), сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Детали
В частности, авторы отчета выражают сомнения в реалистичности заявленного плана президента США Дональда Трампа "очистить" структуру руководства Ирана и установить правителя "по своему выбору".
В отчете, завершенном примерно за неделю до того, как Соединенные Штаты и Израиль начали войну 28 февраля, изложены сценарии наступления, вытекающие либо из узконаправленной кампании против лидеров Ирана, либо из более широкого нападения на его руководство и правительственные институты. ... В обоих случаях разведка пришла к выводу, что иранский клерикальный и военный истеблишмент отреагирует на убийство Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, соблюдая протоколы, разработанные для сохранения непрерывности власти
В NIC также указывают, что перспектива захвата контроля над страной "раздробленной иранской оппозицией" маловероятна.
Напомним
28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране.
Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.
