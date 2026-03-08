Разведка США признала невозможность свержения режима в Иране силой - WP

Даже масштабное нападение на Иран, начатое Соединенными Штатами, вряд ли приведет к свержению режима в Исламской республике.

Об этом говорится в секретном отчете Национального совета разведки США (NIC), сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

В частности, авторы отчета выражают сомнения в реалистичности заявленного плана президента США Дональда Трампа "очистить" структуру руководства Ирана и установить правителя "по своему выбору".

В отчете, завершенном примерно за неделю до того, как Соединенные Штаты и Израиль начали войну 28 февраля, изложены сценарии наступления, вытекающие либо из узконаправленной кампании против лидеров Ирана, либо из более широкого нападения на его руководство и правительственные институты. ... В обоих случаях разведка пришла к выводу, что иранский клерикальный и военный истеблишмент отреагирует на убийство Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, соблюдая протоколы, разработанные для сохранения непрерывности власти - цитирует издание источники, знакомые с документом.

В NIC также указывают, что перспектива захвата контроля над страной "раздробленной иранской оппозицией" маловероятна.

Напомним

28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

