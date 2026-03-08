$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 17495 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 41620 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 27802 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 29683 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 48275 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 56711 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 63989 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44866 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 87131 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30557 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Эксклюзивы
Разведка США признала невозможность свержения режима в Иране силой - WP

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Секретный отчет NIC указывает на устойчивость иранских властей к атакам США и Израиля. Даже убийство аятоллы не приведет к смене руководства страны.

Разведка США признала невозможность свержения режима в Иране силой - WP

Даже масштабное нападение на Иран, начатое Соединенными Штатами, вряд ли приведет к свержению режима в Исламской республике.

Об этом говорится в секретном отчете Национального совета разведки США (NIC), сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

В частности, авторы отчета выражают сомнения в реалистичности заявленного плана президента США Дональда Трампа "очистить" структуру руководства Ирана и установить правителя "по своему выбору".

В отчете, завершенном примерно за неделю до того, как Соединенные Штаты и Израиль начали войну 28 февраля, изложены сценарии наступления, вытекающие либо из узконаправленной кампании против лидеров Ирана, либо из более широкого нападения на его руководство и правительственные институты. ... В обоих случаях разведка пришла к выводу, что иранский клерикальный и военный истеблишмент отреагирует на убийство Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, соблюдая протоколы, разработанные для сохранения непрерывности власти

- цитирует издание источники, знакомые с документом.

В NIC также указывают, что перспектива захвата контроля над страной "раздробленной иранской оппозицией" маловероятна.

Напомним

28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Только Трамп решит, когда Иран "безоговорочно капитулирует" - Белый дом06.03.26, 20:55 • 6494 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Али Хаменеи
Израиль
The Washington Post
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран