очень трудно договориться - Трамп о переговорах между Украиной и россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине и России "очень трудно договориться" о прекращении войны, отметив, что между странами царит огромная ненависть. Об этом он сообщил на саммите "Щит Америки" в Дорале (штат Флорида), пишет УНН.

Знаете, Украина и Россия — можно было бы подумать, что между ними существует какая-то дружба, но ненависть между ними огромна. Им очень трудно договориться. Очень, очень трудно - сказал Трамп.

"Посмотрим, что будет дальше. Мы уже много раз были близки к этому, но одна из сторон всегда отступала. Но знаете, мы на самом деле не проигрываем. Это они проигрывают. На нас это не очень влияет, потому что нас разделяет океан", - сказал президент США и добавил: "Я делаю это как услугу Европе. На всю жизнь".

