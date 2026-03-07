очень трудно договориться - Трамп о переговорах между Украиной и россией

$43.810.0050.900.00
ukenru
Эксклюзив
13:30 • 10404 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
12:32 • 20408 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 17858 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 20335 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 40424 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 53392 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 60405 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44117 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 80492 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30087 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.7м/с
67%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
19 из 29 ракет и 453 из 480 дронов обезвредили во время российской атаки, рф атаковала "Цирконами"7 марта, 07:12 • 13562 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 14920 просмотра
Авиакомпания Катара объявила о нескольких рейсах в Доху, несмотря на закрытое воздушное пространство11:06 • 5614 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"12:43 • 10627 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"13:15 • 7240 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 44427 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 51383 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 80484 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 49780 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 57536 просмотра
Актуальные люди
Игорь Терехов
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Харьков
Израиль
Реклама
УНН Lite
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"13:15 • 7356 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"12:43 • 10688 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 14987 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 20874 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 21100 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Lockheed Martin F-35 Lightning II

очень трудно договориться - Трамп о переговорах между Украиной и россией

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Дональд Трамп назвал переговоры между Украиной и Россией чрезвычайно сложными из-за ненависти. Он добавил, что оказывает услугу Европе, способствуя миру.

очень трудно договориться - Трамп о переговорах между Украиной и россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине и России "очень трудно договориться" о прекращении войны, отметив, что между странами царит огромная ненависть. Об этом он сообщил на саммите "Щит Америки" в Дорале (штат Флорида), пишет УНН.

Знаете, Украина и Россия — можно было бы подумать, что между ними существует какая-то дружба, но ненависть между ними огромна. Им очень трудно договориться. Очень, очень трудно

- сказал Трамп.

"Посмотрим, что будет дальше. Мы уже много раз были близки к этому, но одна из сторон всегда отступала. Но знаете, мы на самом деле не проигрываем. Это они проигрывают. На нас это не очень влияет, потому что нас разделяет океан", - сказал президент США и добавил: "Я делаю это как услугу Европе. На всю жизнь".

Украина будет продолжать дипломатический процесс, когда американские партнеры будут готовы работать так, как было согласовано - Зеленский05.03.26, 20:50 • 10028 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дональд Трамп
Европа
Украина
Флорида