Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране

Война на Ближнем Востоке и эскалация вокруг Ирана уже начали влиять на мировые энергетические рынки. Из-за рисков перебоев с поставками нефти и проблем с морской логистикой цены на топливо во многих странах Европы заметно выросли. Больше всего это ощутили водители в странах ЕС, где бензин и дизель стоят значительно дороже, чем в Украине.

УНН спросили экспертов, почему так происходит и чего следует ожидать дальше.

Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев

Причиной подорожания стали риски для поставок нефти из Персидского залива, где сосредоточены одни из крупнейших запасов энергоносителей в мире. Кроме того, эксперты опасаются возможных проблем с транзитом через Ормузский пролив - один из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире.

Германия

Одной из стран, где водители уже ощутили подорожание топлива, стала Германия. Сейчас средняя цена литра бензина А-95 составляет около 1,96 евро (99,7 гривны).

Впрочем, на некоторых автозаправочных станциях цены еще выше. Самой дорогой АЗС в стране считается станция ESSO A3 Donautal West в Баварии, недалеко от города Пассау.

Там топливо стоит:

литр бензина Super – 2,48 евро (126,2 гривны);

литр бензина Super E10 – 2,41 евро (122,6 гривны).

В феврале 2026 года средняя цена бензина А-95 в Германии составляла примерно 1,80 евро за литр (91,6 грн за литр).

Франция

Во Франции также зафиксирован рост стоимости топлива. Сейчас средняя цена бензина А-95 составляет около 1,82 евро за литр (92,6 гривны). Дизельное топливо стоит примерно 1,83 евро за литр (93,1 гривны).

Для сравнения, еще в феврале бензин во Франции стоил примерно 1,72–1,74 евро, то есть примерно на 5–10 центов дешевле.

Италия

В Италии цены на топливо традиционно высоки из-за значительных налогов на энергоносители. Сейчас бензин А-95 стоит примерно 1,80 евро за литр (91,6 гривны). Дизельное топливо продается примерно по 1,88 евро (95,7 гривны).

Еще в феврале бензин в стране стоил примерно 1,70–1,72 евро, поэтому подорожание также составляет около 10 центов за литр.

Португалия

В Португалии топливо немного дешевле, но также демонстрирует рост. По состоянию на начало марта бензин А-95 стоит примерно 1,79 евро за литр (91,1 гривны). Дизельное топливо продается примерно по 1,73 евро (88,0 гривны).

В феврале бензин стоил около 1,68–1,70 евро, поэтому цены выросли примерно на 6–8 центов.

Бельгия, Испания и страны Балтии

В ряде других стран Европы цены на топливо пока остаются ниже, чем в странах Западной Европы, однако и там фиксируется постепенное подорожание.

В частности, в Бельгии средняя цена бензина составляет примерно 1,60 евро за литр (81,4 гривны). Для сравнения, в феврале бензин в стране стоил примерно 1,50–1,52 евро, то есть подорожание составило около 8–10 центов.

В Испании бензин А-95 сейчас продается примерно по 1,58 евро за литр (80,4 гривны). В феврале цена держалась на уровне 1,48–1,50 евро, поэтому также произошел рост примерно на 8–10 центов.

В странах Балтии топливо традиционно дешевле, чем в большинстве государств ЕС, однако и там ощущается влияние мирового подорожания нефти.

В Эстонии бензин стоит примерно 1,51 евро за литр (76,8 гривны), в Латвии – около 1,53 евро (77,8 гривны), а в Литве – примерно 1,49 евро (75,8 гривны).

Еще в феврале средняя цена бензина в странах Балтии колебалась в пределах 1,40–1,43 евро за литр, поэтому за несколько недель топливо подорожало примерно на 6–10 центов.

Польша

В Польше цены на топливо остаются ниже, чем в большинстве стран Западной Европы, однако и здесь наблюдается постепенное подорожание.

По состоянию на начало марта средняя цена бензина А-95 в стране составляет примерно 6,55 злотого за литр, что эквивалентно около 1,52 евро (77,3 гривны). Дизельное топливо стоит примерно 6,65 злотого, или около 1,54 евро (78,4 гривны) за литр.

Для сравнения, в феврале бензин в Польше стоил примерно 6,20–6,30 злотого за литр, поэтому рост также стал ощутимым для водителей.

Скандинавские страны

В странах Северной Европы топливо традиционно остается одним из самых дорогих на континенте из-за высоких налогов и экологических сборов. Однако даже там в марте зафиксировали дальнейший рост цен на бензин и дизель.

В Швеции средняя цена бензина А-95 составляет примерно 1,92 евро за литр (97,7 гривны). Для сравнения, в феврале бензин стоил около 1,82–1,85 евро, поэтому подорожание составило примерно 7-10 центов за литр.

В Дании бензин продается примерно по 1,98 евро за литр (100,7 гривны). В феврале средняя цена составляла около 1,88–1,90 евро, то есть топливо подорожало примерно на 8–10 центов.

В Финляндии цены также остаются высокими. Сейчас бензин А-95 стоит примерно 1,95 евро за литр (99,2 гривны). Еще в феврале средняя цена была на уровне около 1,84–1,87 евро.

В Норвегии, которая является крупным экспортером нефти, топливо также дорогое из-за высоких налогов. По состоянию на начало марта бензин стоит примерно 2,05 евро за литр (104,3 гривны). В феврале цена держалась примерно на уровне 1,95–1,98 евро.

Таким образом, даже в странах, имеющих собственную добычу нефти или стабильную экономику, цены на топливо за последние недели выросли примерно на 7–10 центов за литр.

Нидерланды - самое дорогое топливо в Европе

Самые высокие цены на топливо в Европе сейчас фиксируются в Нидерландах. Это связано прежде всего с высокими налогами на топливо, а также общими тенденциями на европейском энергетическом рынке.

По состоянию на начало марта бензин стоит примерно 2,19 евро за литр (111,4 гривны), тогда как дизельное топливо продается примерно по 2,02 евро (102,8 гривны). Для сравнения, в феврале средняя цена бензина в стране составляла примерно 2,05–2,08 евро за литр, поэтому за несколько недель топливо подорожало примерно на 10–14 центов.

Молдова

Подорожание топлива ощущается и в странах, не входящих в Европейский Союз. Например, в Молдове по состоянию на 6 марта 2026 года бензин А-95 стоит примерно 24,33 лея за литр, что составляет около 1,21 евро (61,6 гривны).

Финансист Виктор Гальчинский в комментарии для УНН объяснил, что любая напряженность в регионе Персидского залива мгновенно влияет на энергетические рынки.

Мы видим определенный ажиотаж на валютном рынке, видели, что происходит с тем же долларом. Но энергетические рынки реагируют еще быстрее - отметил эксперт.

По его словам, рынок реагирует не только на сам факт боевых действий, а на риски потери огромных объемов нефти.

Конфликт охватывает страны с одними из крупнейших в мире запасов нефти. Это Иран, Саудовская Аравия, Эмираты, Ирак, Кувейт. Мы говорим о колоссальных объемах. Если из-за войны эти поставки ограничены или заблокированы, рынок мгновенно реагирует ростом цены - пояснил он.

Ормузский пролив

Речь идет не только о самой нефти, а о ее экспорте через Ормузский пролив, через который проходит около 27% мирового нефтяного транзита. Это ключевая артерия мирового рынка. Если ее блокируют ракетными ударами или атаками дронов по танкерам – это автоматически поднимает котировки. Даже сам риск такого сценария толкает цену вверх - отметил Гальчинский.

Что происходит на мировых рынках

Рост цен на нефть уже ощущается не только в Европе. В странах Азии, которые сильно зависят от импорта нефти, энергетические рынки также реагируют на ситуацию. В США цены на бензин пока остаются стабильнее благодаря собственной добыче нефти, однако в случае длительной войны цены могут вырасти и там.

Трамп назвал военную операцию против Ирана важнее роста цен на топливо в США

Эскалация вокруг Ирана уже стала одним из главных факторов роста цен на топливо в мире. Из-за рисков для поставок нефти и ключевых транспортных маршрутов бензин и дизель во многих странах Европы за короткое время заметно подорожали.

Если конфликт на Ближнем Востоке затянется или поставки нефти через Ормузский пролив будут ограничены, цены на топливо могут продолжить расти, что повлияет не только на Европу, но и на мировую экономику в целом.

