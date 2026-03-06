Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле
Иран объявил новую фазу операции «Истинное обещание 4», выпустив более 600 ракет и 2000 беспилотников по американским и израильским объектам. Тегеран утверждает, что сбил американский истребитель F-15E и атаковал авианосец USS Abraham Lincoln.
Центральный штаб вооруженных сил Ирана объявил о начале новой фазы операции "Истинное обещание 4", в рамках которой по американским и израильским объектам было выпущено более 600 ракет и 2000 беспилотников. Тегеран утверждает, что средства ПВО страны успешно перехватили и сбили американский истребитель-бомбардировщик F-15E. Об этом сообщает Almayadeen, пишет УНН.
Иранское командование сообщило об атаке дроном на авианосец USS Abraham Lincoln, который находится в 340 километрах от границ исламской республики, что спровоцировало очередную волну эскалации в регионе.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск осколочных боеголовок "Хейбар Шекан" в направлении Тель-Авива и американских военных баз на Ближнем Востоке. Сирены воздушной тревоги звучали на больших территориях Израиля и в районе Аль-Кудса, тогда как иранское руководство назвало эти действия "разрушительными ударами" по врагам страны. Генерал-майор Али Абдуллахи подчеркнул, что нынешние операции являются лишь началом масштабного возмездия, а военные силы КСИР готовы к длительному изнурительному противостоянию.
Агрессия против нашей страны была совершена врагами, чтобы компенсировать их последовательные поражения. Иранские вооруженные силы нанесли разрушительные удары по Америке и сионистской сущности
Угрозы использованием новейших видов вооружения
Представитель КСИР отметил, что значительная часть иранских военных инноваций и секретного оружия еще не была задействована в боевых действиях, однако их развертывание начнется в случае дальнейшего затягивания войны.
Тегеран настаивает, что способен вести длительный конфликт для "наказания агрессора", несмотря на регулярные авиаудары коалиции по своей инфраструктуре. Сейчас ситуация в регионе остается критической, поскольку каждая новая волна иранских атак вызывает еще более мощные ответные удары со стороны США и Израиля.
