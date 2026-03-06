$43.720.26
5 марта, 23:07 • 9640 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 19372 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 24770 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 55667 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 97748 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 50640 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 44635 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 71287 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 26839 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 50542 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле

Киев • УНН

 • 1210 просмотра

Иран объявил новую фазу операции «Истинное обещание 4», выпустив более 600 ракет и 2000 беспилотников по американским и израильским объектам. Тегеран утверждает, что сбил американский истребитель F-15E и атаковал авианосец USS Abraham Lincoln.

Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле
Фото: AP

Центральный штаб вооруженных сил Ирана объявил о начале новой фазы операции "Истинное обещание 4", в рамках которой по американским и израильским объектам было выпущено более 600 ракет и 2000 беспилотников. Тегеран утверждает, что средства ПВО страны успешно перехватили и сбили американский истребитель-бомбардировщик F-15E. Об этом сообщает Almayadeen, пишет УНН.

Детали

Иранское командование сообщило об атаке дроном на авианосец USS Abraham Lincoln, который находится в 340 километрах от границ исламской республики, что спровоцировало очередную волну эскалации в регионе.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск осколочных боеголовок "Хейбар Шекан" в направлении Тель-Авива и американских военных баз на Ближнем Востоке. Сирены воздушной тревоги звучали на больших территориях Израиля и в районе Аль-Кудса, тогда как иранское руководство назвало эти действия "разрушительными ударами" по врагам страны. Генерал-майор Али Абдуллахи подчеркнул, что нынешние операции являются лишь началом масштабного возмездия, а военные силы КСИР готовы к длительному изнурительному противостоянию.

Агрессия против нашей страны была совершена врагами, чтобы компенсировать их последовательные поражения. Иранские вооруженные силы нанесли разрушительные удары по Америке и сионистской сущности

– заявил генерал-майор Али Абдуллахи.

Угрозы использованием новейших видов вооружения

Представитель КСИР отметил, что значительная часть иранских военных инноваций и секретного оружия еще не была задействована в боевых действиях, однако их развертывание начнется в случае дальнейшего затягивания войны.

Тегеран настаивает, что способен вести длительный конфликт для "наказания агрессора", несмотря на регулярные авиаудары коалиции по своей инфраструктуре. Сейчас ситуация в регионе остается критической, поскольку каждая новая волна иранских атак вызывает еще более мощные ответные удары со стороны США и Израиля.

На Ближнем Востоке продолжаются атаки ракет и дронов - новые данные по странам05.03.26, 17:30 • 4976 просмотров

Степан Гафтко

