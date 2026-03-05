На Ближнем Востоке продолжаются атаки ракет и дронов - новые данные по странам

Страны Ближнего Востока продолжают сообщать об атаках ракет и дронов на фоне расширения войны в регионе, пишет УНН.

Ирак и Кувейт

В Ираке произошел взрыв нефтяного танкера. Как отмечает AP, представитель службы безопасности иракского военно-морского флота сообщил, что в четверг во время стоянки в порту Хор-эз-Зубайр на юге Ирака произошел взрыв нефтяного танкера под флагом Багамских островов. По словам источника, в 1:20 по местному времени к танкеру приблизилась небольшая неопознанная лодка, незадолго до того, как рядом с левым бортом судна прогремел взрыв. Причина взрыва и масштабы повреждений пока не ясны.

Тем временем CNN сообщает, что танкер, стоящий на якоре у побережья Кувейта, набрал воду после "сильного взрыва", по данным организации UK Maritime Trade Operations (UKMTO), занимающейся мониторингом морской безопасности. Судно находилось на якоре в 30 морских милях к юго-востоку от кувейтской провинции Мубарак-эль-Кабир, говорится в заявлении UKMTO, где добавляется, что капитан судна сообщил о "сильном взрыве с левого борта, после которого он увидел, как небольшое судно покинуло этот район". Хотя судно набрало воду, пожаров нет, и экипаж в безопасности.

Это сообщение появилось после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о столкновении с, как он утверждает, американским нефтяным танкером в северной части Персидского залива, а иранские СМИ также опубликовали видеозапись, которая, вероятно, демонстрирует инцидент.

Также в четверг государственное Iraqi News Agency сообщило, что попытка запуска ракет из района в провинции Басра на юге Ирака, "направленная на соседнюю страну", была пресечена, и что силы безопасности захватили мобильную пусковую установку с двумя ракетами, готовыми к запуску, пишет AP.

ОАЭ

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов заявило в четверг, что одна баллистическая ракета и шесть беспилотников поразили территорию страны. В заявлении министерства также говорится, что в четверг было отбито шесть ракет и 131 беспилотник, а с начала войны было уничтожено 181 из 196 баллистических ракет и 1001 из 1072 беспилотников.

Ранее на этой неделе обломки от перехвата крылатых ракет убили трех местных жителей, а в последние дни осколки ранили 94 человека, говорится в заявлении.

Саудовская Аравия

Sky News сообщило, что в Эр-Рияде в Саудовской Аравии поднимался дым после того, как дипломатам было приказано укрыться. "Очевидцы сообщают о дыме в северной части столицы Саудовской Аравии. Некоторое время назад дипломатам и сотрудникам посольств в дипломатическом квартале Эр-Рияда, Аль-Сафарат, было приказано укрыться в безопасном месте из-за потенциальной угрозы", пишет издание. Это первый зарегистрированный сегодня инцидент в Эр-Рияде.

Бахрейн

С начала конфликта ПВО Бахрейна уничтожило 75 ракет и 123 беспилотника, сообщило в четверг командование ВС Бахрейна, отмечает The Guardian.

Генеральное командование призвало жителей оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Катар

Катар, как указывает AP, заявил об атаке иранскими ракетами и беспилотниками. "Министерство обороны Катара сообщило, что по стране было выпущено 14 баллистических ракет и четыре беспилотника. По его данным, ПВО перехватило все беспилотники и 13 ракет, а 14-я упала в море у берегов Катара", указывает издание.

Израиль

Израиль также заявил о перехвате новых ракет, запущенных в сторону страны из Ирана.

Спасатели оказывали помощь после того, как сегодня в Барекете, к востоку от Тель-Авива, упал снаряд, выпущенный из Ирана.

А Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о запуске ракет по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Иран

Взрывы также сотрясли Тегеран сегодня утром, сообщает полуофициальное государственное информационное агентство Tasnim.

"Бомбардировки повсюду - на севере, на юге, на востоке, на западе. Кажется, они идут на все и вся", - сказал CNN местный житель.

По данным государственных СМИ, культовый тегеранский спортивный комплекс "Азади" подвергся американо-израильскому нападению. Удар, как указано, был нанесен по крытому многофункциональному стадиону комплекса "Азади" вместимостью 12 000 человек. Он в основном используется для волейбола, борьбы и футзала. Тегеранский футбольный клуб "Персеполис" опубликовал заявление, в котором осуждает атаку, заявив, что спортивные сооружения символизируют мир и честную конкуренцию.

Комплекс был построен иранской архитектурной фирмой AFFA для Азиатских игр 1974 года, которые были первыми Азиатскими играми, проведенными на Ближнем Востоке.

Как отмечает Sky News, на видео видны серьезные повреждения стадиона в столице Ирана: завалы покрывают вестибюль перед стадионом, а из сгоревшего сооружения валит темный дым.

Iran International сообщила, что Исламская Республика использовала некоторые стадионы и арены в разных городах как пункты сбора военных и сил безопасности.

Израиль, "который стоит за ударом по стадиону в Тегеране", заявил в X, что место проведения использовалось "репрессивными силами" иранского режима, отмечает Sky News.

Армия обороны Израиля сообщила, что завершила свою 12-ю волну ударов по Тегерану и всему Ирану.

"Во время ударов в провинции Альборз была атакована штаб-квартира специального подразделения иранского террористического режима, ответственного за все силы внутренней безопасности. Штаб-квартира командует всеми специальными подразделениями иранского режима в провинции и служит для руководства вооруженными силами режима. В других районах Тегерана Армия обороны Израиля нанесла удары по дополнительным целям, принадлежащим Корпусу стражей исламской революции и организации "Басидж", а также по центральному командному центру вооруженных сил внутренней безопасности. Также были атакованы десятки командных центров и дополнительных объектов, которые служили режиму для хранения и производства различных видов оружия", - указали в ЦАХАЛ.

Ливан

На фоне того, как Израиль воюет на втором фронте в Ливане против "Хезболлы", военные страны ранее сегодня объявили срочное предупреждение для жителей южных пригородов Бейрута, которые широко признаны опорными пунктами "Хезболлы", призывая их немедленно эвакуироваться из своих домов.

"Любое движение на юг может поставить под угрозу вашу жизнь, - сказал представитель Армии обороны Израиля Авихай Адраи, сигнализируя о приближении новых ударов. - Мы сообщим вам в соответствующее время, чтобы вы могли вернуться в свои дома".

Приказ об эвакуации – это первый случай во время этого конфликта, когда израильские военные призвали к эвакуации широкие районы ливанской столицы, отмечает Sky News. Предыдущие предупреждения об эвакуации в Бейруте касались конкретных зданий, по которым затем нанесли удары Армии обороны Израиля. Последний приказ касается четырех основных районов в южном пригороде города Дахия.

После этого Sky News сообщило, израильские удары поразили жилые районы Бейрута. Несколько из этих ударов были нанесены в южных пригородах столицы Бейрута, который широко признан оплотом поддерживаемых Ираном боевиков. На снимках из города видны темные клубы дыма, поднимающиеся в небо, и повреждения жилых зданий, а также людей, выносящих свои вещи из разрушенных домов, пишет издание.

Армия обороны Израиля указала позже, что "ликвидировала командира ХАМАС, ответственного за обучение в Триполи в Ливане".

"Сегодня утром (четверг) ВМС Израиля нанесли удар и ликвидировали террориста Васима Атталлаха Али в районе Триполи. Васим Атталлах Али служил командиром террористической организации ХАМАС и отвечал за подготовку и обучение военного крыла ХАМАС в Ливане. Это первый удар в этом районе с начала операции "Ревущий лев"", - указали в ЦАХАЛ.

Также ЦАХАЛ сообщил, что "воздушные силы Израиля нанесли удары по сотням пусковых установок и нейтрализовали более 300 пусковых установок баллистических ракет" с начала операции "Ревущий лев".

Сколько стран затронуто

Как отмечает AP, война между США, Израилем и Ираном уже повлияла на еще 14 стран региона и за его пределами: Ливан, Сирия, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Турция, Кипр, Шри-Ланка (у побережья), Оман, Азербайджан.

