На Близькому Сході тривають атаки ракет та дронів - нові дані по країнах

Країни на Близькому Сході продовжують повідомляти про атаки ракет та дронів на тлі розширення війни у регіоні, пише УНН.

Ірак і Кувейт

В Іраку стався вибух нафтового танкера. Як зазначає AP, представник служби безпеки іракського військово-морського флоту повідомив, що у четвер під час стоянки у порту Хор-ез-Зубайр на півдні Іраку стався вибух нафтового танкера під прапором Багамських островів. За словами джерела, о 1:20 за місцевим часом до танкера наблизився невеликий неопізнаний човен, незадовго до того, як поряд з лівим бортом судна пролунав вибух. Причина вибуху та масштаби пошкоджень поки не зрозумілі.

Тим часом CNN повідомляє, що танкер, який стоїть на якорі біля узбережжя Кувейту, набрав воду після "сильного вибуху", за даними організації UK Maritime Trade Operations (UKMTO), що займається моніторингом морської безпеки. Судно знаходилося на якорі за 30 морських миль на південний схід від кувейтської провінції Мубарак-ель-Кабір, ідеться в заяві UKMTO, де додається, що капітан судна повідомив про "сильний вибух з лівого борту, після якого він побачив, як невелике судно залишило цей район". Хоча судно набрало воду, пожеж немає, і екіпаж у безпеці.

Це повідомлення з'явилося після того, як Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) оголосив про зіткнення з, як він стверджує, американським нафтовим танкером у північній частині Перської затоки, а іранські ЗМІ також опублікували відеозапис, який, ймовірно, демонструє інцидент.

Також у четвер державне Iraqi News Agency повідомило, що спробу запуску ракет із району в провінції Басра на півдні Іраку, "спрямовану на сусідню країну", було припинено, і що сили безпеки захопили мобільну пускову установку з двома ракетами, готовими до запуску, пише AP.

ОАЕ

Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів заявило у четвер, що одна балістична ракета та шість безпілотників вразили територію країни. У заяві міністерства також йдеться, що у четвер було відбито шість ракет і 131 безпілотник, а з початку війни було знищено 181 із 196 балістичних ракет і 1001 із 1072 безпілотників.

Раніше цього тижня уламки від перехоплення крилатих ракет убили трьох місцевих жителів, а останніми днями осколки поранили 94 людини, ідеться в заяві.

Саудівська Аравія

Sky News повідомило, що в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії піднімався дим після того, як дипломатам було наказано сховатися. "Очевидці повідомляють про дим у північній частині столиці Саудівської Аравії. Якийсь час тому дипломатам і співробітникам посольств у дипломатичному кварталі Ер-Ріяда, Аль-Сафарат, було наказано сховатися в безпечному місці через потенційну загрозу", пише видання. Це перший зареєстрований сьогодні інцидент у Ер-Ріяді.

Бахрейн

З початку конфлікту ППО Бахрейну знищило 75 ракет і 123 безпілотники, повідомило в четвер командування ЗС Бахрейну, зазначає The Guardian.

Генеральне командування закликало жителів залишатися вдома та не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Катар

Катар, як вказує AP, заявив про атаку іранськими ракетами та безпілотниками. "Міністерство оборони Катару повідомило, що по країні було випущено 14 балістичних ракет і чотири безпілотники. За його даними, ППО перехопило всі безпілотники та 13 ракет, а 14-та впала в море біля берегів Катару", вказує видання.

Ізраїль

Ізраїль також заявив про перехоплення нових ракет, запущених у бік країни з Ірану.

Рятувальники надавали допомогу після того, як сьогодні у Барекеті, на схід від Тель-Авіва, упав снаряд, випущений з Ірану.

А Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про запуск ракет по аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві.

Іран

Вибухи також сколихнули Тегеран сьогодні вранці, повідомляє напівофіційне державне інформаційне агентство Tasnim.

"Бомбардування всюди - на півночі, на півдні, на сході, на заході. Здається, вони йдуть на все і вся", - сказав CNN місцевий житель.

За даними державних ЗМІ, культовий тегеранський спортивний комплекс "Азаді" зазнав американсько-ізраїльського нападу. Удар, як вказано, було завдано по критому багатофункціональному стадіону комплексу "Азаді" місткістю 12 000 осіб. Він в основному використовується для волейболу, боротьби та футзалу. Тегеранський футбольний клуб "Персеполіс" опублікував заяву, у якій засуджує атаку, заявивши, що спортивні споруди символізують мир і чесну конкуренцію.

Комплекс був побудований іранською архітектурною фірмою AFFA для Азійських ігор 1974 року, які були першими Азійськими іграми, проведеними на Близькому Сході.

Як зазначає Sky News, на відео видно серйозні пошкодження стадіону в столиці Ірану: завали вкривають вестибюль перед стадіоном, а з згорілої споруди валить темний дим.

Iran International повідомила, що Ісламська Республіка використовувала деякі стадіони та арени в різних містах як пункти збору військових та сил безпеки.

Ізраїль, "який стоїть за ударом по стадіону в Тегерані", заявив у X, що місце проведення використовувалося "репресивними силами" іранського режиму, зазначaє Sky News.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завершила свою 12-ту хвилю ударів по Тегерану та всьому Ірану.

"Під час ударів у провінції Альборз була атакована штаб-квартира спеціального підрозділу іранського терористичного режиму, відповідального за всі сили внутрішньої безпеки. Штаб-квартира командує всіма спеціальними підрозділами іранського режиму в провінції та служить для керівництва збройними силами режиму. В інших районах Тегерана Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по додаткових цілях, що належать Корпусу вартових ісламської революції та організації "Басідж", а також по центральному командному центру збройних сил внутрішньої безпеки. Також було атаковано десятки командних центрів та додаткових об'єктів, які служили режиму для зберігання та виробництва різних видів зброї", - вказали у ЦАХАЛ.

Ліван

На тлі того, як Ізраїль воює на другому фронті в Лівані проти "Хезболли", військові країни раніше сьогодні оголосили термінове попередження для жителів південних передмість Бейрута, які широко визнані опорними пунктами "Хезболли", закликаючи їх негайно евакуюватися зі своїх домівок.

"Будь-який рух на південь може поставити під загрозу ваше життя, - сказав речник Армії оборони Ізраїлю Авічай Адраї, сигналізуючи про наближення нових ударів. - Ми повідомимо вас у відповідний час, щоб ви могли повернутися до своїх домівок".

Наказ про евакуацію – це перший випадок під час цього конфлікту, коли ізраїльські військові закликали до евакуації широкі райони ліванської столиці, зауважує Sky News. Попередні попередження про евакуацію в Бейруті стосувалися конкретних будівель, по яких потім завдали ударів Армії оборони Ізраїлю. Останній наказ стосується чотирьох основних районів у південному передмісті міста Дахіє.

Після цього Sky News повідомило, ізраїльські удари вразили житлові райони Бейрута. Кілька з цих ударів були завдані в південних передмістях столиці Бейрута, який широко визнаний оплотом підтримуваних Іраном бойовиків. На знімках з міста видно темні клуби диму, що здіймаються в небо, та пошкодження житлових будівель, а також людей, які виносять свої речі зі зруйнованих будинків, пише видання.

Армія оборони Ізраїлю вказала пізніше, що "ліквідувала командира ХАМАС, відповідального за навчання в Триполі у Лівані".

"Сьогодні вранці (четвер) ВМС Ізраїлю завдали удару та ліквідували терориста Васіма Атталлаха Алі в районі Триполі. Васім Атталлах Алі служив командиром терористичної організації ХАМАС і відповідав за підготовку та навчання військового крила ХАМАС у Лівані. Це перший удар у цьому районі з початку операції "Ревучий лев"", - вказали у ЦАХАЛ.

Також ЦАХАЛ повідомив, що "повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по сотнях пускових установок та нейтралізували понад 300 пускових установок балістичних ракет" з початку операції "Ревучий лев".

Скільки країн зачепило

Як зазначає AP, війна між США, Ізраїлем та Іраном уже вплинула на ще 14 країн регіону та за його межами: Ліван, Сирія, Катар, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Йорданія, Саудівська Аравія, Кувейт, Ірак, Туреччина, Кіпр, Шрі-Ланка (біля узбережжя), Оман, Азербайджан.

Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані